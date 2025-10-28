Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

Tras la derrota del peronismo a manos de La Libertad Avanza en casi todo el territorio nacional, comienzan a aparecer las primeras autocríticas por parte de los dirigentes de Fuerza Patria. Este lunes por la noche, Juan Grabois, quien resultó electo como diputado nacional este domingo, dio el presente en el stream Carnaval y vivió un incómodo momento con Jorge Rial -con el que casi se va a las manos- y discutió con Alejandro Fantino. La mesa la completaron Viviana Canosa y Andrés Ducatenzeiler, mejor conocido como Duka.
En medio de un análisis sobre el rol que debería jugar el peronismo tras la victoria del partido violeta en todo el país, alguien en la mesa sugirió que Cristina Fernández de Kirchner debería dar un paso al costado en el plano político. “¿Quién es el forro que está pidiendo la denuncia de Cristina?”, interrogó Grabois, con un tono amenazante y parándose de su silla.
“Yo y todos”, le respondió Jorge Rial, quien también se paró y se dirigió al encontronazo con el dirigente social. Por un momento, la escena parecía tornarse violenta, pero finalmente el icónico conductor de "Intrusos" le dio un abrazo a Grabois y la cuestión no avanzó a mayores.
La discusión con Fantino y la cita del Che
En cuanto al debate del rol de la ex presidenta en el peronismo, Alejandro Fantino le dijo a Juan Grabois: “La renuncia no, jubílenla (a Cristina) porque terminan enterrados todos”. A lo que el diputado electo respondió, firme: “Vos sos del otro palo, no opinés”.
“Mirá el color de micrófono que tenés”, le señaló Fantino, quien se reconoce como libertario, al dirigente social, mostrando el micrófono violeta de Carnaval Stream. “Hasta el micrófono les pintamos de violeta”, agregó. Grabois se limitó a reírse y no responder.
“Por qué te haces cargo de esa derrota, te tiras arriba de la granada”, le interrogó el periodista al político. “Porque yo me hago cargo, me la banco, no soy llorón, no ando buscando ventajas en al derrota y las victorias”, expresó el ex candidato a presidente
Grabois terminó su reflexión citando a Ernesto “Che” Guevara: “No se pasa la vida celebrando victorias, sino levantándose de las derrotas. Ernesto Guevara”.
“No me podés citar al Che Guevara, atrasás 60 años. Citá para adelante, boludo", le dijo Fantino, indignado.
"Vos citas a Foucault, a Aristóteles. ¿Yo no puedo citar al Che?", lanzó Grabois, en referencia a las reiteradas citas filosóficas de Alejandro Fantino.