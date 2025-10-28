La Capital | Política | Santilli

Diego Santilli cumplió su promesa de campaña: tras la victoria de LLA, se rapó la cabeza a lo Espert

Sucedió en el stream Carajo. El influencer libertario Daniel Parisini, más conocido como El Gordo Dan, también se afeitó la cabeza

28 de octubre 2025 · 10:26hs
Diego Santilli se peló en vivo y honró una de sus promesas de campaña

Tras el batacazo de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, primer candidato del oficialismo nacional en el distrito, honró una de sus promesas de campaña: se rapó la cabeza. El compromiso surgió a partir de la escandalosa renuncia de José Luis Espert, lo que hizo que el dirigente del PRO pasara a ocupar el primer lugar en la boleta de LLA. Bromeando con el look de Espert -que es pelado-, Santilli aseguró que, si su lista ganaba, se afeitaría la cabeza.

Finalmente, este lunes por la noche, Diego Santilli cumplió su insólita promesa. Todo sucedió en el stream Carajo, plataforma abiertamente libertaria. En los estudios apareció un barbero, quien no sólo “peló” al diputado electo por la alianza del PRO y LLA, sino también al influencer libertario Daniel Parisini, mejor conocido como El Gordo Dan.

Además de El Gordo Dan, también fueron rapados el resto de los integrantes del programa del stream Carajo, como el periodista Mariano Pérez.

"Las promesas se cumplen porque ganamos la provincia, carajo!", expresó Diego Santilli en su cuenta de la red social X, ex Twitter.

Cabe recordar que tras la renuncia de Espert a su candidatura a diputado nacional, la Justicia determinó que su reemplazante sería Santilli, quien pasó a encabezar la lista del oficialismo. Sin embargo, las boletas no fueron reimpresas, por lo que en la votación del domingo aún figuraban las imágenes de Espert y Karen Reichardt, segunda en la lista.

>> Leer más: Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli le ganó por menos de un punto a Taiana

A lo largo de la campaña, Santilli bromeó en diversas oportunidades con la posibilidad de raparse, para imitar a José Luis Espert, a quien le tocó reemplazar en la lista. En esa línea, en uno de los spots de La Libertad Avanza el slogan fue: “Para vota al colorado (Santilli), marcás al pelado (Espert)”.

El batacazo de LLA en la provincia de Buenos Aires y los chistes de Santilli

Vale recordar que la promesa de Santilli se dio en la previa a las elecciones de este domingo. En la antesala, los comicios parecían un desafío más que difícil para el oficialismo, ya que venían de perder por 14 puntos en las sufragios provinciales bonaerenses.

Uno de los batacazos más significativos fue el triunfo de La Libertad Avanza a nivel nacional fue la victoria de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires, quien, pese a la polémica generada por la escandalosa renuncia de José Luis Espert —imputado por lavado de dinero por sus vínculos con el empresario Fred Manchado—, se impuso con el 41,48% de los votos, frente al 40,88% obtenido por Jorge Taiana de Fuerza Patria.

Para LLA, los resultados de este domingo se alejan completamente de los guarismos de septiembre. La lista encabezada por Diego Santilli y Karina Celia Vázquez (alias "Karen Reichardt") se quedó con 17 diputados, mientras que el peronismo, con Taiana y la referente del Frente Renovador María Jimena López a la cabeza, obtuvieron 16 lugares en la Cámar baja.

El llamativo spot: “Para votar al colorado, marcás al pelado”

En la previa de las elecciones legislativas nacionales, y tras la baja de José Luis Espert, el oficialismo lanzó un particular spot de campaña protagonizado por Diego Santilli y Karen Reichardt, los dos primeros candidatos de la alianza del PRO y La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires.

En el video de campaña, Santilli y Reichardt buscan explicar a los votantes cómo identificar la opción de LLA en la Boleta Única de Papel durante los comicios legislativos.

“Vas a encontrar una foto donde está Karen (Reichardt) y otra persona que bajó su candidatura”, explica Santilli en el spot, en referencia a José Luis Espert

"No te preocupes, porque marcando en el casillero, estás votando a Karen, a los candidatos de La Libertad Avanza y a mí. Para votar al Colorado, marcás al pelado”, continua el candidato a diputado.

