Paulón quiso representar a los porteños en el Senado, no lo logró y ahora seguirá como diputado santafesino

El socialista se mudó a Buenos Aires para representar a los porteños y obtuvo poco más del 5% de los votos. Ahora continuará en la Cámara baja por Santa Fe

El legislador socialista por Santa Fe Esteban Paulón no logró acceder a una banca en el Senado por la Ciudad de Buenos Aires tras obtener el 5,09% de los votos en las elecciones del pasado domingo. Tras no poder representar los intereses porteños, el legislador continuará ocupando una banca de Santa Fe en la Cámara baja , donde asumió en 2023 y tiene mandato hasta 2027.

El legislador santafesino estuvo en el centro de la polémica cuando, en agosto, anunció que se presentaría como candidato a senador porteño. Para representar a la ciudad de Buenos Aires, Paulón hizo cambio de domicilio y aseguró que, si bien es rosarino de nacimiento, trabajó y militó en Buenos Aires durante años.

"Buenos Aires es parte de mi vida cotidiana", afirmó el legislador cuando se conoció su candidatura en el espacio Encuentro Ciudadano en la Capital Federal. Paulón, electo diputado por su provincia natal con un mandato que se extiende hasta 2027, intentó así dejar a mitad de camino el compromiso que asumió con el electorado santafesino.

Sin embargo, tras perder la oportunidad de ingresar a la Cámara alta para representar los intereses de Buenos Aires, el legislador continuará con su banca santafesina en Diputados.

Voté en el Colegio Santa Rosa de Monserrat. Con la convicción de siempre y la esperanza intacta de que otra Argentina es posible. pic.twitter.com/RKkZX1eOQQ

Ni porteño ni senador

Paulón compitió por primera vez en territorio porteño, en un intento por proyectar su figura más allá del ámbito santafesino y construir una presencia política nacional. Sin embargo, su lista quedó lejos de los puestos en juego: La Libertad Avanza se quedó con dos senadores, mientras que Fuerza Patria obtuvo una banca.

A pesar del resultado, el legislador se mantuvo optimista. En su cuenta oficial de X escribió: "Gracias por este nuevo comienzo. Hoy nació en Buenos Aires un nuevo espacio que quiere ser parte de la construcción de un futuro de desarrollo, igualdad y crecimiento para Argentina", empezó el escrito.

Hoy nació en Buenos Aires un nuevo espacio que quiere ser parte de la construcción de un futuro de desarrollo, igualdad y crecimiento para Argentina.

Quiero agradecer a todas las porteñas y porteños que confiaron en el #MovimientoCiudadano y que… pic.twitter.com/tXrFVWEVuX — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) October 27, 2025

"Quiero agradecer a todas las porteñas y porteños que confiaron en el Movimiento Ciudadano y que creen que es posible otra forma de hacer política. No estamos aquí de paso, estamos para seguir creciendo. Con la convicción de que Argentina necesita una propuesta superadora. Contamos con todas y todos! Y vamos por la construcción de un futuro mejor", concluyó.