El gurú rosarino del blue volvió a lanzar otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

Luego de la victoria del gobierno en las legislativas, el especialista financiero analizó qué pasará con la divisa y el mercado.

Tras la impactante victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de este domingo, el mercado respondió con fuertes subas de acciones y bonos este lunes, impulsadas por el optimismo ante la continuidad y profundización de las reformas económicas de Javier Milei .

El dólar oficial, por su parte, se desplomó y cotizó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

" Habla el mercado ", dijo el especialista financiero Salvador Di Stefano , conocido como el gurú rosarino del blue, quien analizó el impacto que tendrá esta elección en los mercados y el dólar.

"Va a ser un día difícil porque había mucha gente comprada en dólares. Va a haber un efecto pobreza entre todos los comprados. El Estado vendió más de u$s 6.000 millones en el mercado de futuros, todos los que buscaron cobertura y compraron van a perder mucho dinero", expresó en una entrevista con El Observador.

"Mucha gente la va a pasar mal porque se dejó llevar por la idea paranoica de que todo iba a explotar. Van a tener un efecto pobreza, pero es lo mejor para el país", agregó.

La nueva bomba del gurú rosarino del blue

"Para esta semana hay un montón de empresas que van a salir a buscar crédito en los mercados internacionales, son dólares que van a ingresar. El dólar se va a tranquilizar y se va a terminar esta historia de la banda y la no banda", aseguró.

De este modo, el gurú planteó que"cuando un país tiene superávit fiscal y hay moneda, no hay riesgo de devaluación". "No hablemos más de política, hablemos de mercados, de qué hacer con la guita", reclamó.

"Yo dije 'No compres dólares porque te vas a clavar'. Hay que empezar a bailar otra música. Cambiar los dólares por activos, por producción. No lo discutamos más", concluyó.