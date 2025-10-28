Romina Diez, el cuadro político libertario que potencia a los jóvenes en Santa Fe Es la estratega tras el ingreso del concejal más joven de Rosario. Logró lo mismo en la convencional constituyente y el domingo catapultó a Agustín Pellegrini al Congreso 28 de octubre 2025 · 06:30hs

La presidenta de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Santa Fe, Romina Diez, sigue ampliando las bases de su armado político y territorial con los jóvenes como protagonistas. No solo en la movilización y el respaldo militante, sino también en el ingreso de cuadros nuevos en los lugares de toma de decisiones y poder.

En 2023, Diez fue la candidata a diputada nacional más votada en la provincia con el 35 por ciento de los votos. En esa campaña se presentaba como una economista que venía dando la batalla cultural desde hace muchos años. “Soy liberal desde los 14 años”, repetía como un mensaje de renovación y juventud que llevaría adelante en los futuros armados electorales.

La elegida por Karina y Javier Milei tuvo su primer trabajo en la Fundación Libertad. ¿Casualidad o premonición? “Siempre trabajé académicamente por las ideas de la libertad. Siempre hice hincapié en que los países que más progresan son los que abrazan las ideas de la libertad”, decía cuando se presentaba en sociedad y La Libertad Avanza como partido o sello electoral aún no era ni una expresión de deseo.

e819e1ba-69a9-442f-bb2b-0b51594ea5f8 “¿Estamos preparados para saltar al barro? Fue una pregunta que me hice y no dudé”, dijo en más de una oportunidad. Es momento de meterse se dijo Romina Diez cuando decidió ser candidata. Dos años más tarde de esa decisión, la actual diputada nacional por Santa Fe es una de las principales responsables de la renovación de nombres en la política local.

En este 2025, su estrategia electoral hizo que en las elecciones para concejal de Rosario, Lautaro Enríquez se convirtiera en el edil más joven de la ciudad. Lo mismo logró con Candela Rodríguez, una de las convencionales constituyentes más jóvenes de la provincia. Ahora, en las últimas elecciones nacionales, la presidenta de LLA en Santa Fe propuso a Agustín Pellegrini como primer candidato a diputado nacional. Tanto él como Valentina Ravera (cuarta en la lista) se convertirán en diciembre próximo en los legisladores más jóvenes de la Cámara Baja nacional. Ambos con 25 años. La lista fue la más votada en la provincia y logró que el partido del presidente Javier Milei ganara en 16 de los 19 departamentos que tiene Santa Fe.