Central en Córdoba: qué se espera que haga Ariel Holan con el equipo para el viernes

El entrenador canalla ya comenzará con as pruebas de cara al choque contra Instituto, pero es un hecho que tocará lo mínimo indispensable

Elbio Evangeliste

Elbio Evangeliste

28 de octubre 2025 · 18:30hs
Ariel Holan da indicaciones en el pequeño entretiempo que hubo en Junín

Marcelo Bustamante / La Capital

Ariel Holan da indicaciones en el pequeño entretiempo que hubo en Junín, donde Central sumó tres putos clave.

Tras la vuelta al trabajo después de lo que fue el triunfo ante Sarmiento, en Junín, el plantel de Central ya trabaja de cara al choque del próximo viernes frente a Instituto, con un Ariel Holan que evalúa si no tocar nada o meter alguna variante.

El mejor escenario que tiene el técnico canalla es que no cuenta con lesionados ni suspendidos. Al menos después de los 45 minutos que se jugaron el pasado viernes no hubo ningún parte médico.

Para ese partido en Alta Córdoba, en el que Central podría asegurarse ya el primer puesto en la tabla anual, Holan está pensando en apostar por los mismos futbolistas.

En el último, Holan metió dos cambios

Se recuerda que para ese encuentro el técnico dispuso el ingreso de Gaspar Duarte en lugar de Emanuel Coronel (el paraguayo Enzo Giménez bajó al lateral derecho), además del regreso de Jorge Broun por Axel Werner.

DuarteMB
Gaspar Duarte fue titular contra Sarmiento y si está bien desde lo físico, Holan lo utilizaría nuevamente.

Gaspar Duarte fue titular contra Sarmiento y si está bien desde lo físico, Holan lo utilizaría nuevamente.

Ahora el panorama parce más o menos claro, al menos hacia afuera, más teniendo en cuenta que en Junín se jugaron apenas 45 minutos. Todos estarían a disposición de Holan.

>>Leer más: Central: la millonaria cifra que el Banco Central le reclama al club de Arroyito

Tampoco hay lugar para especulaciones respecto a que el DT canalla pueda meter mano en el equipo porque el partido será en condición de visitante, ya que hasta aquí nunca actuó de esa forma.

Por eso, de no ocurrir nada extraño durante la semana, Holan podría apostar por los once que salieron a disputar aquellos 45 minutos contra Sarmiento.

El probable de Central

De ser así, el probable de Central para visitar a Instituto sería con: Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

