Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación

La resolución del Ministerio de Justicia y Seguridad actualiza el monto fijado en distintos casos, incuidos algunos en los que ya hay personas imputadas

20 de octubre 2025 · 08:50hs
La causa sobre el crimen de Mauro Villamil figura en la lista de recompensas.

Tal como había anunciado un mes atrás, el Ministerio de Justicia y Seguridad oficializó la semana pasada la duplicación de recompensas para esclarecer homicidios en Santa Fe. La medida abarca una lista de 40 personas asesinadas en Rosario y otras localidades de la provincia a lo largo de los últimos años.

El gobierno estableció formalmente un pago de 16 millones de pesos en relación a decenas de causas penales en trámite. De esta manera actualizó los términos del programa lanzado a principios de año, una iniciativa que se complementa con la difusión de la lista de los delincuentes más buscados en otras investigaciones de distintos fueros.

La resolución 3.053, firmada el miércoles, actualiza 37 recompensas fijadas en un plazo de 13 meses. La primera corresponde al asesinato de Andrea Portillo, una mujer santafesina de 47 años cuyo cuerpo fue hallado en Ricardone tras meses de búsqueda. La última se refiere a la muerte de Filomena Cinalli (88), golpeada dentro de su casa durante un robo en la zona oeste rosarina.

¿Cómo se pagan las recompensas en Santa Fe?

Cualquier persona que tenga datos relevantes sobre uno de los homicidios en investigación puede llamar al 911 o enviar un correo electrónico a [email protected], siempre y cuando no haya intervenido en el delito. También están disponibles las siguientes oficinas del Ministerio Público de la Acusación (MPA):

  • Fiscalía Regional 2: Sarmiento 2850, Rosario
  • Fiscalía Regional 1: avenida General Estanislao López 3302, Santa Fe
  • Fiscalía Regional 3: Alvear 675, Venado Tuerto
  • Fiscalía Regional 4: Iriondo 553, Reconquista
  • Fiscalía Regional 5: Necochea 44, Rafaela

La recompensa de 16 millones de pesos se paga en base a un informe del MPA y la Dirección Provincial de Protección de Testigos para confirmar la utilidad de la declaración. La identidad de quienes colaboran con la Justicia se mantiene bajo reserva a lo largo de todo el proceso. Asimismo, el dinero puede repartirse entre dos o más personas que hayan brindado su testimonio y el monto se divide de acuerdo a la relevancia de la información que aportan.

Una vez que la Fiscalía confirma que la validez de los datos, el Estado abona en efectivo, garantizando el "total anonimato" de quienes reciben los billetes bajo constancia notarial de la escribanía del gobierno. El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, lo resumió de la siguiente forma: "Al que ayuda atrapar a esta gente, le damos la plata en un bolso y se va tranquilo a su casa".

Homicidios sin resolver en Rosario

La lista de casos en investigación incluye causas con distintos grados de avance. Por ejemplo, el MPA ya imputó a distintas personas por el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre Claudio Deldebbio, pero la pesquisa sigue abierta para dar con todos los responsables de la balacera registrada en 2022 cerca del parque del Mercado.

Distinta es la situación desde que mataron a Mauro Villamil en el barrio Tiro Suizo. El playero de 36 años fue asesinado el 3 de mayo de 2023, cuando le dispararon a plena luz del día en una verdulería ubicada sobre Corrientes y Gutiérrez. Desde entonces no hay personas imputadas ni detenidas por el ataque fatal.

Por otra parte, el gobierno santafesino duplicó la recompensa para determinar quién mató a María Florencia González, la peluquera baleada junto a su hijo en agosto pasado. Dado que el adolescente sobrevivió, cabe recordar que el Ministerio de Justicia y Seguridad también pagará para esclarecer ciertos intentos de homicidio.

¿Cuáles son las causas de homicidio con recompensa?

Según indica la resolución publicada por el gobierno de Santa Fe, la recompensa de 16 millones de pesos se fijó para avanzar en la investigación sobre los homicidios de las siguientes personas:

  • Andrea Verónica Portillo
  • Damián Lucero
  • Joaquín Fernando Pérez
  • Lautaro Aranda
  • Candelaria Enrique
  • Nicolás Agüero
  • Matías Isassa
  • Maximiliano Gómez
  • Rocío Abril Romano
  • Ariel Edgardo Turnaturi
  • Magdalena Nélida Acosta
  • Jorge Alberto Gueglio
  • Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio
  • Mauro Augusto Villamil
  • Jorge Eduardo Plantes y Jonatan Eduardo Plantes
  • Alejandro Marcelo Padial
  • Francisco Marcelo Ponce
  • Francesco Giovani Fiorucci
  • Leonardo Miguel Germán Ferragut
  • Juan Ezequiel Ojeda
  • María Florencia Gómez
  • Emanuel Alejandro Godoy
  • José Sebastián Ramírez
  • Milagros Vázquez
  • Jonatan Samuel Delgado
  • Pablo López
  • Lautaro Sonetto
  • Néstor Ariel Molina
  • Emilce Daiana Molina
  • Cristian Ángel Brule
  • Matías Alberto Coria
  • Máximo Danilo Luján y Maite Geraldine Gálvez
  • Juan Cruz Osuna y T. O.
  • Horacio David Martínez
  • Brenda Noemí Sandoval
  • María Florencia González
  • Filomena Cinalli
El fiscal Matías Broggi realizó la investigación y llevó adelante la acusación en el juicio en Santa Fe

Santa Fe: lo condenan a 14 años de cárcel por abusos sexuales contra su nieta

La víctima había sido atada desde el cuello con una cadena de perro. El elemento fue secuestrado por la policía.

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Asalto en la costa central, a metos del río Paraná

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

El parte policial indica que los gallos fueron encontrados en regular estado de salud.

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero

