La Capital | La Región | Funes

Paliza a un alumno en una escuela de Funes: "Fue un ataque en manada y a traición"

Los padres de Luciano, el chico golpeado por sus compañeros, se manifestaron frente al colegio María Auxiliadora de Funes. Piden sanciones ejemplares

27 de octubre 2025 · 15:41hs
La paliza ocurrió en un recreo.

La paliza ocurrió en un recreo.

Un grupo conformado por madres y padres del colegio María Auxiliadora de Funes se manifestó este lunes frente al portón de ingreso de la escuela secundaria para exigir sanciones ejemplificadoras para los alumnos de tercer año de ese establecimiento, que este miércoles le propinaron una paliza colectiva a otro durante un recreo.

“Luciano está muy golpeado, está tratando de salir. Está muy mal psicológica y moralmente, con ataques de pánico. Siente mucho miedo de sus compañeros con los que viene desde el nivel inicial, se siente defraudado”, contó en diálogo con la prensa su madre.

Su padre explicó que “fue un ataque en manada, a traición, porque lo esperaron en el pasillo, y una vez que lo tiraron en el piso lo molieron a patadas en todo el cuerpo”.

Recibió golpes de todo tipo, desde la cabeza, porque cuando lo tiraron se golpeó fuerte, en los riñones, en las costillas, el bazo y la espalda. Obviamente, nadie los paró, una sola persona, que era un compañero, fue el que pidió auxilio y tuvo que ir a buscar a un preceptor porque no había ni preceptores ni estaba el maestro en el salón”, agregaron en contacto con De 12 a 14.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/De12a14/status/1982842620906033446&partner=&hide_thread=false

Qué dijo la escuela

Si bien desde la institución educativa de orientación religiosa no hubo respuestas para saber la evolución del caso, La Capital pudo saber que la agresión habría estado relacionada con una suerte de "prenda" por un picado de fútbol.

Sin embargo, esa travesura adolescente pasó a mayores cuando el adolescente agredido, de 16 años, tuvo que recibir atención médica en el Sanatorio GO de la vecina localidad. En esa entidad sanitaria del Grupo Oroño, una médica constató politraumatismos varios en distintas partes del cuerpo y ordenó un seguimiento para monitorear su evolución.

>> Leer más: "Acá lo tienen": cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

Como consecuencia del ataque, la madre del joven realizó una denuncia penal en la comisaría 23ª, con asiento en Funes. Fuentes cercanas al caso señalaron que no sería la primera vez que este grupo de alumnos que agredió al joven protagoniza episodios de este tipo en el colegio.

"No fue una pelea entre chicos, fue una agresión planificada y cobarde", fueron una de las consignas más repetidas en redes sociales respecto al caso que conmocionó a toda la comunidad educativa.

Sanción ejemplificadora

La madre del joven solicitó que el director del colegio haga el debido descargo solicitando que atestigüe, identifique y denuncie a los agresores. Ese reclamo, precisamente, se llevó a cabo este jueves en horas del mediodía en esa institución.

Por lo pronto, desde el Ministerio de Educación confirmaron la denuncia penal presentada en comisaría y, por otra parte, la vía administrativa que ya había tomado cartas en el asunto la propia cartera educativa.

En tanto, fuentes ministeriales aclararon que "fueron entre tres o cuatro" alumnos que tomaron a golpes de puño y patadas al adolescente en cuestión, al tiempo que revelaron que "es la primera vez que se ocurre un hecho de estas características" en esta escuela religiosa.

Por su parte, desde el área socioeducativa de la cartera educativa comenzaron a entrevistar a padres y niños involucrados en este hecho violento, además de evaluar sanciones ejemplificadoras.

Noticias relacionadas
Santacroce, Enrico y Ghilotti durante la firma del convenio que beneficiará a un amplio sector de Funes

Roly Santacroce firmó un convenio histórico que le dará agua potable al oeste de Funes

Gisela Scaglia y Carlos Olmedo

Olmedo: "Pullaro y Scaglia contribuyeron con sus obras para que Funes esté mucho mejor"

Luciano Pozzi, gerente de Neumáticos Debona, en las nuevas oficinas que tiene la marca en Funes.

El plan de negocios de Neumáticos Debona tras su desembarco en Funes

El intendente de Funes, Roly Santacroce recorre el nuevo acceso junto a funcionarios provinciales

Funes habilitó el nuevo ingreso por autopista Rosario-Córdoba

Ver comentarios

Las más leídas

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Lo último

Control mecánico: las claves para una inversión segura en autos usados

Control mecánico: las claves para una inversión segura en autos usados

Los autos eléctricos avanzan, pero a paso lento en Argentina

Los autos eléctricos avanzan, pero a paso lento en Argentina

Fin de mandato: los nueve diputados de Santa Fe que dejan su banca en el Congreso

Fin de mandato: los nueve diputados de Santa Fe que dejan su banca en el Congreso

Paliza a un alumno en una escuela de Funes: "Fue un ataque en manada y a traición"

Los padres de Luciano, el chico golpeado por sus compañeros, se manifestaron frente al colegio María Auxiliadora de Funes. Piden sanciones ejemplares

Paliza a un alumno en una escuela de Funes: Fue un ataque en manada y a traición
Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años
Policiales

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Balacera al Heca: el adolescente detenido fue imputado por tentativa de homicidio
Policiales

Balacera al Heca: el adolescente detenido fue imputado por tentativa de homicidio

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales
Política

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años
Política

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno impulsa para 2026
Información General

Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno impulsa para 2026

Dejanos tu comentario
Las más leídas
LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

Ovación
La respuesta de Alpine sobre los intentos de Colapinto por superar a Gasly en México
Ovación

La respuesta de Alpine sobre los intentos de Colapinto por superar a Gasly en México

La respuesta de Alpine sobre los intentos de Colapinto por superar a Gasly en México

La respuesta de Alpine sobre los intentos de Colapinto por superar a Gasly en México

Gran susto en la Fórmula 1: un piloto evitó una tragedia en el GP de México

Gran susto en la Fórmula 1: un piloto evitó una tragedia en el GP de México

Un emotivo documental narra el presente del Patón Bauza, referente de Central

Un emotivo documental narra el presente del Patón Bauza, referente de Central

Policiales
Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos
Policiales

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos

Balacera al Heca: el adolescente detenido fue imputado por tentativa de homicidio

Balacera al Heca: el adolescente detenido fue imputado por tentativa de homicidio

Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada

Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

La Ciudad
El CEC se convierte en escenario del arte emergente nacional
La Ciudad

El CEC se convierte en escenario del arte emergente nacional

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo

Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo

La Libertad Avanza triunfó con holgura en Santa Fe y dejó lejos al peronismo y Provincias Unidas

Por Facundo Borrego
Política

La Libertad Avanza triunfó con holgura en Santa Fe y dejó lejos al peronismo y Provincias Unidas

La ola violeta también llegó al departamento Rosario: quién ganó en cada localidad
Política

La ola violeta también llegó al departamento Rosario: quién ganó en cada localidad

Pellegrini: Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo de Milei
Política

Pellegrini: "Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo de Milei"

Pullaro y el resultado de Provincias Unidas: Fue una elección muy difícil
Política

Pullaro y el resultado de Provincias Unidas: "Fue una elección muy difícil"

El presidente y un triunfo que resultó inesperado por su magnitud

Por Javier Felcaro
Política

El presidente y un triunfo que resultó inesperado por su magnitud

Santa Fe: una mayoría silenciosa movida por el apoyo a Milei, el rechazo al pasado y el miedo

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

Santa Fe: una mayoría silenciosa movida por el apoyo a Milei, el rechazo al pasado y el miedo

No pudimos, pero sepan que no están solos, le dijo Caren Tepp al peronismo
Política

"No pudimos, pero sepan que no están solos", le dijo Caren Tepp al peronismo

Comprá, campeón: el dólar cripto se desploma y cae debajo del oficial
Economía

"Comprá, campeón": el dólar cripto se desploma y cae debajo del oficial

Batacazo de Milei: las acciones argentinas vuelan hasta 16 % en Wall Street
Economía

Batacazo de Milei: las acciones argentinas vuelan hasta 16 % en Wall Street

El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso

Javkin habló tras el triunfo de LLA: Rosario no quiere volver atrás
Política

Javkin habló tras el triunfo de LLA: "Rosario no quiere volver atrás"

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli ganó por muy poco
Política

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli ganó por muy poco

Córdoba: se confirma el triunfo de LLA y la derrota del schiarettismo
Política

Córdoba: se confirma el triunfo de LLA y la derrota del schiarettismo

Bullrich cosechó el 50 % en la elección de senadores en ciudad de Buenos Aires
Política

Bullrich cosechó el 50 % en la elección de senadores en ciudad de Buenos Aires

Otra victoria de LLA: en Entre Ríos el oficialismo se impuso con el 52 %
Política

Otra victoria de LLA: en Entre Ríos el oficialismo se impuso con el 52 %

Romina Diez: La Libertad Avanza es la alternativa, no hay escenario de tercios
Política

Romina Diez: "La Libertad Avanza es la alternativa, no hay escenario de tercios"

Balance positivo de Kicillof: De 15 diputados, renovamos los 15 y sumamos uno
Política

Balance positivo de Kicillof: "De 15 diputados, renovamos los 15 y sumamos uno"

Decepción en el búnker de Provincias Unidas tras los resultados de Santa Fe
Política

Decepción en el búnker de Provincias Unidas tras los resultados de Santa Fe

Scaglia: Vamos a trabajar para que el kirchnerismo no gobierne nunca más
Política

Scaglia: "Vamos a trabajar para que el kirchnerismo no gobierne nunca más"

Virginia Gallardo será diputada nacional por Corrientes
Política

Virginia Gallardo será diputada nacional por Corrientes