La Capital | Información General | Huracán

El huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de 290 km/h

La tormenta de categoría 5 es una de las más fuertes en la historia. Causó graves inundaciones, arrancó techos de edificios y provocó caída de rocas sobre rutas

28 de octubre 2025 · 20:25hs
El huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de 290 km/h

El huracán Melissa azotó este martes el suroeste de Jamaica y causó graves inundaciones, arrancó techos de edificios y provocó caída de rocas sobre las rutas. Tocótierra como una catastrófica tormenta de categoría 5, lo que lo convirtió en uno de los huracanes más fuertes del Atlántico registrados en la historia.

El vicepresidente del Consejo de Gestión de Riesgos de Desastres de Jamaica, Desmond McKenzie, instó a las personas a buscar refugio y permanecer en interiores mientras la tormenta cruza la isla. “Jamaica, este no es el momento de ser valientes”, advirtió.

>> Leer más: Jamaica espera la llegada del huracán más potente que sufrió en su historia

El gobierno jamaiquino dijo que había hecho todo lo posible para prepararse, mientras advertía sobre los daños devastadores que provocaría el huracán más fuerte que golpeó la isla desde que se comenzaron a llevar registros hace 174 años.

“No hay infraestructura en la región que pueda soportar una tormenta de categoría 5”, afirmó el primer ministro, Andrew Holness, y añadió: “La pregunta ahora es la velocidad de recuperación. Ese es el desafío”.

Se reportaron deslizamientos de tierra, árboles caídos y numerosos cortes de energía cuando Melissa tocó tierra cerca de New Hope, y las autoridades advirtieron que la limpieza y la evaluación de daños serían lentas. Se espera que la tormenta cruce diagonalmente la isla y se dirija hacia Cuba, donde ya se reportaban lluvias intermitentes.

Se espera un daño masivo por el viento en el núcleo de Melissa y las montañas más altas de Jamaica podrían experimentar ráfagas de hasta 322 km/h, dijo el director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Michael Brennan. “Va a ser un escenario muy peligroso”, señaló, y advirtió que habrá “fallas estructurales totales”.

Los vientos de 295 km/h y los 892 milibares de presión central de Melissa empataron dos récords de la tormenta más fuerte del Atlántico al tocar tierra. La presión, que es la medida clave que usan los meteorólogos, coincide con la de un huracán de 1935 en Florida. La velocidad del viento también es la misma, igualando ambas con el huracán Dorian de 2019, dijeron los científicos Phil Klotzbach, de la Universidad Estatal de Colorado, y Brian McNoldy, de la Universidad de Miami.

“Ha sido una tormenta notable, una verdadera bestia”, sostuvo Klotzbach.

Melissa presentaba vientos sostenidos máximos de 270 km/h, con su centro a unos 35 kilómetros de Montego Bay y a unos 370 kilómetros de Guantánamo, Cuba.

Se esperaba una peligrosa marejada ciclónica de hasta 4 metros en el sur de Jamaica, y a las autoridades les preocupa el impacto en algunos hospitales de la costa. El ministro de Salud, Christopher Tufton, dijo que algunos pacientes fueron trasladados del primero al segundo piso. "Esperamos que eso sea suficiente para cualquier marejada que ocurra”, sostuvo.

Noticias relacionadas
lourdes dijo que esta muy triste porque su expareja seguira preso

Lourdes dijo que está "muy triste" porque su expareja seguirá preso

La moneda lanzada por el Banco Central de la República Argentina

El Banco Central lanzó monedas de colección por el Mundial 2026: ¿a cuánto cotizan y dónde se consiguen?

Preparar el mate con montañita es una tendencia que no pasa de moda

¿Cómo hacer la montañita en el mate y para qué sirve?

Las copias de seguridad se realizan mediante iCloud para iPhone y en Google Drive para Android

WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos celulares a partir de noviembre

Ver comentarios

Las más leídas

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Lucas Bernardi se preocupa por el estado físico de Newells y el plantel entrena en doble turno

Lucas Bernardi se preocupa por el estado físico de Newell's y el plantel entrena en doble turno

Violencia en el clásico rosarino de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Violencia en el clásico rosarino de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Lo último

El huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de 290 km/h

El huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de 290 km/h

La Casa Rosada confirmó que convocará al Congreso a sesiones extraordinarias

La Casa Rosada confirmó que convocará al Congreso a sesiones extraordinarias

La AFA aumentó el precio de las entradas: la general costará 30 mil pesos

La AFA aumentó el precio de las entradas: la general costará 30 mil pesos

"Lo quería matar": piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en pleno bulevar Oroño

Ezequiel "Chucky" Sala enfrentará un juicio por el homicidio de Matías Abraham con 16 golpes en la cabeza en enero de 2024, en Oroño y Brown

Lo quería matar: piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en pleno bulevar Oroño
Violencia en el clásico rosarino de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones
Ovación

Violencia en el clásico rosarino de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Paulón quiso representar a los porteños en el Senado, no lo logró y ahora seguirá como diputado santafesino
Política

Paulón quiso representar a los porteños en el Senado, no lo logró y ahora seguirá como diputado santafesino

Ascenso exprés: la AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en Primera C

Por Carlos Durhand
Ovación

Ascenso exprés: la AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en Primera C

Elecciones legislativas: la derrota vuelve a agitar las aguas en el peronismo santafesino

Por Javier Felcaro
Política

Elecciones legislativas: la derrota vuelve a agitar las aguas en el peronismo santafesino

El dólar oficial volvió a recalentarse tras la fuerte baja: a cuánto cerró este martes el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial volvió a recalentarse tras la fuerte baja: a cuánto cerró este martes el blue en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Lucas Bernardi se preocupa por el estado físico de Newells y el plantel entrena en doble turno

Lucas Bernardi se preocupa por el estado físico de Newell's y el plantel entrena en doble turno

Violencia en el clásico rosarino de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Violencia en el clásico rosarino de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Bernardi pasa la escoba en Newells: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Bernardi pasa la escoba en Newell's: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Ovación
La asamblea sobre el balance de Newells pasó para más adelante para priorizar el fútbol

Por Rodolfo Parody
Ovación

La asamblea sobre el balance de Newell's pasó para más adelante para "priorizar el fútbol"

La asamblea sobre el balance de Newells pasó para más adelante para priorizar el fútbol

La asamblea sobre el balance de Newell's pasó para más adelante para "priorizar el fútbol"

Central en Córdoba: qué se espera que haga Ariel Holan con el equipo para el viernes

Central en Córdoba: qué se espera que haga Ariel Holan con el equipo para el viernes

Ascenso exprés: la AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en Primera C

Ascenso exprés: la AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en Primera C

Policiales
Condenan a dos presos a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel de Pérez
POLICIALES

Condenan a dos presos a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel de Pérez

Lo quería matar: piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en pleno bulevar Oroño

"Lo quería matar": piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en pleno bulevar Oroño

Cuatro agentes de Gendarmería condenados por el robo de dinero a una familia rosarina

Cuatro agentes de Gendarmería condenados por el robo de dinero a una familia rosarina

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

La Ciudad
Comienzan las jornadas Ciudades Portuarias ante los cambios globales y regionales
La Ciudad

Comienzan las jornadas "Ciudades Portuarias ante los cambios globales y regionales"

Condenan a padre e hija por el brutal ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Condenan a padre e hija por el brutal ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Quién es Andrés Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Quién es Andrés Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

El héroe olvidado que vivió en Rosario y ayudó a capturar al jerarca nazi Eichmann

El "héroe olvidado" que vivió en Rosario y ayudó a capturar al jerarca nazi Eichmann

El escultor del busto de Miguel Russo: Quise plasmar el gesto que tanto lo caracterizaba
Ovación

El escultor del busto de Miguel Russo: "Quise plasmar el gesto que tanto lo caracterizaba"

Paritaria docente e inflación: Goity dijo que se va a reconocer el descalce salarial
LA CIUDAD

Paritaria docente e inflación: Goity dijo que "se va a reconocer el descalce salarial"

China exigirá títulos universitarios a influencers que hablen de medicina, derecho o política
El Mundo

China exigirá títulos universitarios a influencers que hablen de medicina, derecho o política

El Banco Central lanzó monedas de colección por el Mundial 2026: ¿a cuánto cotizan y dónde se consiguen?
Información General

El Banco Central lanzó monedas de colección por el Mundial 2026: ¿a cuánto cotizan y dónde se consiguen?

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos, que duplicaron a los blancos
Política

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos, que duplicaron a los blancos

Con la baja de las tasas de plazo fijo, los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000
Economía

Con la baja de las tasas de plazo fijo, los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Semana del Patrimonio: el teatro Astengo muestra sus secretos
La Ciudad

Semana del Patrimonio: el teatro Astengo muestra sus secretos

WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos celulares a partir de noviembre
Información General

WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos celulares a partir de noviembre

Santilli cumplió su promesa de campaña: tras la victoria de LLA, se rapó la cabeza a lo Espert
Política

Santilli cumplió su promesa de campaña: tras la victoria de LLA, se rapó la cabeza a lo Espert

¿Cómo hacer la montañita en el mate y para qué sirve?
Información General

¿Cómo hacer la montañita en el mate y para qué sirve?

El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones
Economía

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó
LA CIUDAD

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta
POLICIALES

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

Romina Diez, el cuadro político libertario que potencia a los jóvenes en Santa Fe
Política

Romina Diez, el cuadro político libertario que potencia a los jóvenes en Santa Fe

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?
Política

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas

Lanzan programa para capacitar profesionalmente en videojuegos 
La Ciudad

Lanzan programa para capacitar profesionalmente en videojuegos 

Paliza a un alumno en una escuela de Funes: Un ataque en manada y a traición
La Región

Paliza a un alumno en una escuela de Funes: "Un ataque en manada y a traición"

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática
La Ciudad

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática