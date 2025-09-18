La Capital | Ovación | Ministro de Seguridad

El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, sobre la sanción a Central: "Tiene que haber premios y castigos"

El club de Arroyito fue sancionado con prohibición de banderas y una multa de 500 entradas. Todos los detalles

18 de septiembre 2025 · 11:57hs
Los hinchas de Central que se ubiquen en dos lugares específicos no podrán tener banderas.

Los hinchas de Central que se ubiquen en dos lugares específicos no podrán tener banderas.

Central fue sancionado por las banderas que se exhibieron durante el último partido en el Gigante frente a Boca y por las cuales la propia entidad emitió este martes un fuerte comunicado para repudiar esos mensajes y comprometerse a que en el futuro no se repitan.

Este miércoles, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe actuó como se anticipaba y determinó que en el encuentro del próximo domingo frente a Talleres el Canalla no podrá tener banderas en la platea del río y de Regatas, como tampoco elementos de percusión. También fue multado por la AFA con 500 entradas.

"Hay que establecer un sistema de premios y castigos. No es lo mismo cumplir las reglas que no cumplirlas. Los policías están expuestos a explosivos, agresiones. En virtud de lo que ocurre en un partido tomamos las medidas para el siguiente", adelantó en diálogo con LT8 el ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni.

Y agregó: "Si hay un partido con hechos de violencia eso nos obligará a poner más policías. Así lo haremos y el club organizador deberá asumir los costos. El que organiza debe prevenir para que todo salga como corresponde".

El valor de la multa

En cuanto a la sanción económica impuesta por el tribunal de disciplina de la AFA, la cantidad establecida es del valor de 500 entradas, es decir 15 millones de pesos.

Por otro lado, caber resaltar que Central se presentará nuevamente el domingo, en el Gigante, para enfrentar a las 19 a Talleres. El encuentro será dirigido por Luis Lobo Medina.

Por Florencia O’Keeffe

