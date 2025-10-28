La Capital | Política | voto

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos, que duplicaron a los blancos

La Justicia Electoral abrirá las urnas donde se registraron más votos impugnados para determinar si se trató de un error involuntario o una decisión consciente

28 de octubre 2025 · 08:50hs
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Comienza el escrutinio definitivo que permitirá confirmar la información obtenida en el escrutinio provisorio y conocer detalles sobre el proceso electoral del domingo pasado, en el que la ciudadanía argentina eligió legisladores nacionales.

Este martes, a las 18, comenzará el escrutinio definitivo, que podría extenderse por varios días. Se trata del recuento final de votos para ajustar los números oficiales que obtuvo cada una de las fuerzas en las elecciones. Pero además de eso, la Justicia Electoral analizará en Santa Fe el incremento de los votos nulos que hubo.

“El escrutinio comienza el martes a las 18 en la sede del edificio de la secretaría Electoral y entendemos que entre el jueves y el viernes tendríamos que tenerlo finalizado”, detalló Magdalena Gutiérrez, secretaria Electoral. Además aclaró que por el momento no hubo planteos de ningún espacio político pidiendo la nulidad o impugnación de alguna mesa en particular, por lo que el escrutinio debería ser ágil.

Qué pasa con las boletas

Una vez finalizado el recuento de votos en el marco del escrutinio definitivo, desde la Justicia Electoral explicaron que tienen un plazo legal para destruir las boletas. “Es un material que se tiene que destruir por seguridad”, sostuvo Gutiérrez.

Pero antes de la destrucción desde la secretaría Electoral anticiparon que quieren investigar el aumento de votos nulos que hubo en esta elección a comparación de otros años. De acuerdo a los datos provisorios el 4,8% del padrón impugnó su voto, lo que lo ubica como la cuarta fuerza provincial con 86.605 adeptos.

“Nosotros advertimos esa situación y la idea es hacer un análisis en las mesas donde hubo mayor cantidad de votos nulos para entender esta situación. Al ser la primera vez que votamos con este sistema, lo que tenemos que analizar es si hubo un error en que el electorado no comprendió algo y cometió un error anulando la boleta, o si fue una manifestación del elector de anular el voto de forma deliberada”, explicó Gutiérrez.

Santa Fe: apatía, votos nulos y blancos

Las elecciones para diputados nacionales arrojaron un saldo contundente que trasciende a los ganadores: quedó en evidencia una profunda apatía cívica. Con el 99,21% de las mesas contabilizadas, el escrutinio marcó que más de un millón de electores no acudió a las urnas.

La participación total en la provincia fue de apenas el 63,38%, un índice históricamente bajo para una elección nacional. En otras palabras, de los 2.829.362 ciudadanos habilitados para votar, solo 1.793.368 acudió a las urnas. La abstención superó el 36%, sin dudas un llamado de atención a la clase política sobre la desconexión con una parte crucial del electorado.

A pesar de que los votos afirmativos lograron la gran mayoría con el 92,92% del total, el mensaje de la baja concurrencia y los votos nulos es ineludible. El análisis del tipo de voto refuerza la tendencia de descontento. Los votos válidos (95,15%) incluyen un alto caudal de sufragios que no fueron dirigidos a ninguna lista.

Los votos en blanco se mantuvieron en un 2,23% (40.028 votos), una cifra que suele representar indecisión.

Sin embargo, el factor relevante es el elevado porcentaje de votos nulos, que llegó al 4,8% (86.184 votos). Este volumen de votos anulados, que es casi el doble del voto en blanco, lo que puede entenderse como una clara manifestación de rechazo.

La Libertad Avanza se impuso en Santa Fe

Seg{un datos del escrutinio provisorio, La Libertad Avanza logró imponerse de manera contundente en la provincia de Santa Fe en las elecciones a diputados nacionales con un 40,67%, por encima de Fuerza Patria que logró 28,70% y Provincias Unidas 18,32%. La victoria santafesina sumó para que el sello del presidente Javier Milei obtenga un amplio triunfo a nivel nacional a partir de un proceso de polarización con el peronismo.

Con la victoria en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe, incluidos Rosario y La Capital, La Libertad Avanza coloca cuatro bancas santafesinas en el Congreso: Agustín Pellegrini, Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro y Valentina Ravera. Se sumarán a las tres actuales que ocupan Romina Diez, Nicolás Mayoraz, y Rocío Bonacci, sumando siete de las 19 santafesinas.

Fuerza Patria, compuesto por el Partido Justicialista y Ciudad Futura superó los 28 puntos, por debajo de las expectativas para un peronismo que apostó a una estrategia claramente antimileísta, y que hasta hace unos días creyó que podía quedarse con la victoria provincial. Con el ingreso de Caren Tepp, Agustín Rossi y Alejandrina Borgatta, logra compensar las tres bancas que pierde. En total tendrá seis diputados nacionales a partir de diciembre.

En tanto, Provincias Unidas en su versión santafesina logró dos bancas, la actual vicegobernadora Gisela Scaglia y el socialista Pablo Farías. El sello de los gobernadores del interior se lleva un golpe duro al quedar en tercer lugar cuando las proyecciones lo ubicaban en la pelea santafesina. La polarización fue el mayor enemigo de la propuesta de los gobernadores que perdieron en las provincias donde gobiernan -Santa Fe, Córdoba, Jujuy Santa Cruz y Chubut- a excepción de Corrientes donde el gobernador Gustavo Valdés venció con Vamos Corrientes por poca diferencia.

Podría decirse que la sociedad plebiscitó la disputa nacional, bajo el clivaje 'Milei sí o no', sin dar lugar a una elección de índole provincial. De esta manera se esfumaron las chances de Provincias Unidas de imponer una disputa de tercios como pretendía, escenario que perdió peso sobre todo la última semana.

Romina Diez y Agustín Pellegrini en el búnker de La Libertad Avanza

Mapa de Santa Fe

De los 19 departamentos, el sello libertario ganó en 16, mientras que Fuerza Patria (FP) lo hizo en dos (Garay y Vera) y Provincias Unidas (PU) en uno (San Javier).

En el sur de la provincia, La Libertad Avanza logró victorias contundentes como en Belgrano, con el 100% escrutado, obtuvo el 49,30% de los votos, frente al 22,97% de Fuerza Patria y el 17,05% de Provincias Unidas.

En Caseros, superó el 48%. En General López, tierra fuerte del radicalismo pullarista, los libertarios ganaron con el 39,05%, seguidos por Provincias Unidas (29,51%) y Fuerza Patria (23,12%).

El departamento Rosario terminó siendo territorio amigo para La Libertad Avanza. El mileísmo consiguió el 38,83%, Fuerza Patria el 31,83% y Provincias Unidas el 15,59%. En la ciudad de Rosario ganó en la mayoría de las seccionales y dejó apenas un puñado para el peronismo. En la localidad de Funes, por ejemplo, logró el 53,08%, mientras que Fuerza Patria 20,52%, y Provincias Unidas 15,6%.

Mapa_pais

