La Capital | taxis

Taxis: avanza la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

El Concejo trató dos iniciativas clave: una nueva extensión para unidades más antiguas y la eliminación del “derecho de explotación”, con el objetivo de igualar las condiciones entre titulares de licencias

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

28 de octubre 2025 · 06:25hs
Ambas iniciativas sobre taxis fueron enviadas al Departamento Ejecutivo Municipal para su análisis y respuesta. Una vez que el área de Movilidad emita su opinión técnica

Ambas iniciativas sobre taxis fueron enviadas al Departamento Ejecutivo Municipal para su análisis y respuesta. Una vez que el área de Movilidad emita su opinión técnica, los proyectos volverán al Concejo para su votación definitiva.

La comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal de Rosario dio tratamiento este lunes a dos proyectos que impactan de lleno en el sistema de taxis de la ciudad: una nueva prórroga para unidades más antiguas y la eliminación del “derecho de explotación”, con el objetivo de igualar las condiciones entre titulares de licencias.

>>Leer más: El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

Prórroga

Por un lado, se analizó la prórroga solicitada por la Asociación de Titulares de Taxis Independientes (ATTI) para extender por un año la vigencia de los vehículos modelo 2013, y por dos años en el caso de los modelo 2014 y 2015. El pedido se fundamenta en las dificultades económicas que enfrenta el sector para renovar las unidades, ante el alto costo de los vehículos nuevos y la falta de opciones de financiamiento en el marco de una crisis económica y la pérdida de viajes por apps no habilitadas.

Queremos ir cumpliendo la normativa que fija una antigüedad máxima de 10 años, pero entendemos que los titulares hoy tienen dificultades para acceder a autos cero kilómetro por la situación del mercado”, explicó el concejal oficialista Carlos Cardozo (PRO).

El edil aclaró que se solicitó al Ejecutivo Municipal un informe detallado sobre cuántos vehículos activos hay de cada año modelo, para evaluar con precisión el alcance de la medida. “A los 2015 les daremos la prórroga seguramente, pero con los modelos anteriores vamos a actuar con prudencia. Si se deja envejecer mucho el parque automotor, después revertir esa tendencia es muy difícil”, advirtió Cardozo.

En ese sentido, recordó que durante la pandemia se hizo y era atendible, porque los autos no estaban en la calle. “Ahora estamos intentando normalizar esas prórrogas. Por eso le pedimos a Movilidad que nos diga cuántos coches modelo 2012, 2013, 2014 y 2015 están hoy activos. Con esa información, tomaremos una decisión", acotó.

>>Leer más: Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes pueden acceder a descuentos y cómo hacerlo

Igualdad de chapas

Por otro lado, la comisión también acompañó el planteo de la Asociación de Titulares de Taxis y Remises (Attyr) para eliminar el requisito de renovación del derecho de explotación y avanzar hacia la igualdad normativa entre todas las licencias de taxi, argumentando que la diferencia entre licencias “viejas” y “nuevas” ya no tiene sentido operativo ni jurídico. En ese sentido, señala que el trámite es una formalidad anacrónica y discriminatoria que no genera beneficios prácticos.

“Históricamente, las licencias otorgadas en 2007, 2013 y 2022 debían pagar un canon de renovación cada 10 años, mientras que las chapas históricas no. Pero en junio pasado se derogaron todas las tasas de transferencia y renovación. Si hoy todos pagan cero, tiene sentido que todos tengan el mismo régimen”, explicó Cardozo.

El concejal sostuvo que la idea es “simplificar la norma y eliminar trámites innecesarios”, equiparando a todos los titulares bajo un mismo esquema. “Tenía sentido cuando existía un pago económico, pero al eliminarse ese canon, las diferencias normativas pierden razón de ser”, agregó.

Ambas iniciativas fueron enviadas al Departamento Ejecutivo Municipal para su análisis y respuesta. Una vez que el área de Movilidad emita su opinión técnica, los proyectos volverán al Concejo para su votación definitiva.

Según adelantó Cardozo, el objetivo es que las medidas puedan aprobarse con la actual composición del cuerpo legislativo. “Vamos a pedirle al Ejecutivo que responda lo más rápido posible, para que estos temas salgan antes del recambio de concejales”, concluyó.

Ver comentarios

Las más leídas

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

Lo último

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por asalto en República de Sexta

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por asalto en República de Sexta

Romina Diez, el cuadro político libertario que potencia a los jóvenes en Santa Fe

Romina Diez, el cuadro político libertario que potencia a los jóvenes en Santa Fe

Lanzan programa para capacitar profesionalmente en videojuegos 

Lanzan programa para capacitar profesionalmente en videojuegos 

La Libertad Avanza se hizo fuerte en el centro y dominó el oeste y norte de Rosario

Los libertarios promediaron el 50 por ciento de los votos dentro de los bulevares y se consolidaron en diversos barrios. 
La Libertad Avanza se hizo fuerte en el centro y dominó el oeste y norte de Rosario

Por Lucas Ameriso

Toses de primavera: ¿Por qué los virus tardan tanto en irse?

Por Florencia O'Keeffe
Salud

Toses de primavera: ¿Por qué los virus tardan tanto en irse?

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

Lanzan programa para capacitar profesionalmente en videojuegos 
La Ciudad

Lanzan programa para capacitar profesionalmente en videojuegos 

Romina Diez, el cuadro político libertario que potencia a los jóvenes en Santa Fe
Política

Romina Diez, el cuadro político libertario que potencia a los jóvenes en Santa Fe

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Ovación
Ajedrez: Newells organizó la Copa Cultura AFA 25º Aniversario y se consagró en sub-18
Ovación

Ajedrez: Newell's organizó la Copa Cultura AFA 25º Aniversario y se consagró en sub-18

Ajedrez: Newells organizó la Copa Cultura AFA 25º Aniversario y se consagró en sub-18

Ajedrez: Newell's organizó la Copa Cultura AFA 25º Aniversario y se consagró en sub-18

El joven campeón argentino de judo que es sensación y lo guía un histórico olímpico

El joven campeón argentino de judo que es sensación y lo guía un histórico olímpico

Gustavo Lechner fue seleccionado a un curso Fifa para instructores de árbitros

Gustavo Lechner fue seleccionado a un curso Fifa para instructores de árbitros

Policiales
Curiosa detención en la zona sur: cayó una pareja con drogas en un búnker que iba a ser desactivado
Policiales

Curiosa detención en la zona sur: cayó una pareja con drogas en un búnker que iba a ser desactivado

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos

Balacera al Heca: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio

Balacera al Heca: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio

Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada

Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada

La Ciudad
Toses de primavera: ¿Por qué los virus tardan tanto en irse?

Por Florencia O'Keeffe
Salud

Toses de primavera: ¿Por qué los virus tardan tanto en irse?

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas

El CEC se convierte en escenario del arte emergente nacional

El CEC se convierte en escenario del arte emergente nacional

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática

Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de alto riesgo
Información General

Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de "alto riesgo"

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que iban a Buenos Aires
Información General

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que iban a Buenos Aires

Jamaica espera la llegada del huracán más potente que sufrió en su historia
Información General

Jamaica espera la llegada del huracán más potente que sufrió en su historia

Brasil sube su producción de soja mientras China deja de comprarle a EEUU
Economía

Brasil sube su producción de soja mientras China deja de comprarle a EEUU

Amazon planea despedir cerca de 30.000 empleados en una semana
Economía

Amazon planea despedir cerca de 30.000 empleados en una semana

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?
La Ciudad

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años
Policiales

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Balacera al Heca: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio
Policiales

Balacera al Heca: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de 2.300 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de 2.300 millones

Barclays alerta sobre el riesgo de atraso cambiario en Argentina
Economía

Barclays alerta sobre el riesgo de atraso cambiario en Argentina

El dólar bajó fuerte y los bonos subieron tras el triunfo de Milei
Economía

El dólar bajó fuerte y los bonos subieron tras el triunfo de Milei

Trump felicitó a Milei: Nuestra confianza en él quedó justificada
Política

Trump felicitó a Milei: "Nuestra confianza en él quedó justificada"

Santa Fe: casi el 40 % no fue a votar y los votos nulos duplicaron a los blancos
Política

Santa Fe: casi el 40 % no fue a votar y los votos nulos duplicaron a los blancos

Elecciones: cómo justificar tu ausencia si no fuiste a votar este domingo
Información General

Elecciones: cómo justificar tu ausencia si no fuiste a votar este domingo

Aleart cree que bajar la violencia fue clave para el triunfo de Milei en Santa Fe
Política

Aleart cree que bajar la violencia fue clave para el triunfo de Milei en Santa Fe

Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada
POLICIALES

Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada

Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo
LA CIUDAD

Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo

Mayoraz celebró el apoyo a LLA: Milei puede tener un mandato tranquilo
POLITICA

Mayoraz celebró el apoyo a LLA: "Milei puede tener un mandato tranquilo"

Pellegrini: Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo de Milei
Política

Pellegrini: "Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo de Milei"

Pullaro y el resultado de Provincias Unidas: Fue una elección muy difícil
Política

Pullaro y el resultado de Provincias Unidas: "Fue una elección muy difícil"