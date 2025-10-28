La Capital | Ovación | AFA

La AFA aumentó el precio de las entradas: la general costará 30 mil pesos

El incremento del valor de las localidades comenzará el fin de semana y en Rosario se aplicará en el partido entre Newell's y Unión en el Coloso

28 de octubre 2025 · 19:53hs
Los hinchas de Newells tendrán que pagar la general con un incremento el viernes ante Unión.

Marcelo Bustamante

Los hinchas de Newell's tendrán que pagar la general con un incremento el viernes ante Unión.

La mesa directiva de la AFA dispuso un aumento en el precio de la entradas de todas las categorías del fútbol argentino. La resolución fue publicada en el boletín oficial, con fecha de este miércoles 28 de octubre. La anterior oportunidad en la que se deerminó un incremento de las localidades fue en el mes de mayo pasado.

De acuerdo a lo resuelto por la AFA, el nuevo precio de las entradas se aplicará a partir del fin de semana. En el caso de la primera división, será con la disputa de la 14ª fecha del torneo Clausura.

Estos precios que fija la AFA sirven de referencia como piso. Cada club, si asi lo dispone, puede determinar un valor mayor de las entradas.

En Rosario, el primer club que tendrá que aplicar estos nuevos precios es Newell's, que el viernes recibirá a Unión en el Coloso Marcelo Bielsa.

En la primera division, el precio de la entrada general costará 30 mil pesos. Hasta ahora tenía un valor de 23 mil pesos.

Los jubilados y pensionados, que pagaban 11.500 pesos, deberán abonar 15 mil. Mientras que la entrada para los menores ascenderá de 6.500 a 7.500.

Cuánto costarán las entradas

Los valores en cada categoría serán los siguientes:

Primera división. General: 30.000. Jubilados y pensionados: 11.500. Menores: 7.500.

Primera Nacional. General: 24.000. Jubilados y pensionados: 12.000. Menores: 6.000.

>> Leer más: Ascenso exprés: la AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en Primera C

Primera B. General: 20.000. Jubilados y pensionados: 10.000. Menores: 5.000.

Primera C. General: 18.000. Jubilados y pensionados: 9.000. Menores: 4.500.

Femenino. General: 18.000. Jubilados y pensionados: 9.000. Menores: 4.500.

Futsal. General: 11.000. Jubilados y pensionados: 5.500. Menores: 4.500.

Noticias relacionadas
El club de los Messi. La cancha de Leones FC en el barrio privado de la localidad de Alvear. Si la AFA le da el okey, empezará jugando en el estadio Ciudad de San Nicolás en el primer año.

El club de los Messi espera sumarse a los torneos de AFA en la temporada 2026

El ìdolo argentino sigue dejando su huella en el fùtbol argentino

Leones FC, el equipo rosarino de los Messi, se prepara para debutar en la Primera C

El equipo de Puerto San Martín. PSM Fútbol presentó el cuerpo técnico y plantel para disputar el certamen nacional.  El equipo de Punta Quebracho se armó para dar pelea en su décima participación.  

Puerto San Martín tiene todo listo para el debut en el torneo Regional Amateur de AFA

La asamblea de Newells por la memoria y balance del período 2024/2025 por ahora no se hace.

La asamblea sobre el balance de Newell's pasó para más adelante para "priorizar el fútbol"

Ver comentarios

Las más leídas

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Lucas Bernardi se preocupa por el estado físico de Newells y el plantel entrena en doble turno

Lucas Bernardi se preocupa por el estado físico de Newell's y el plantel entrena en doble turno

Violencia en el clásico rosarino de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Violencia en el clásico rosarino de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Lo último

El huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de 290 km/h

El huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de 290 km/h

La Casa Rosada confirmó que convocará al Congreso a sesiones extraordinarias

La Casa Rosada confirmó que convocará al Congreso a sesiones extraordinarias

La AFA aumentó el precio de las entradas: la general costará 30 mil pesos

La AFA aumentó el precio de las entradas: la general costará 30 mil pesos

"Lo quería matar": piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en pleno bulevar Oroño

Ezequiel "Chucky" Sala enfrentará un juicio por el homicidio de Matías Abraham con 16 golpes en la cabeza en enero de 2024, en Oroño y Brown

Lo quería matar: piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en pleno bulevar Oroño
Violencia en el clásico rosarino de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones
Ovación

Violencia en el clásico rosarino de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Paulón quiso representar a los porteños en el Senado, no lo logró y ahora seguirá como diputado santafesino
Política

Paulón quiso representar a los porteños en el Senado, no lo logró y ahora seguirá como diputado santafesino

Ascenso exprés: la AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en Primera C

Por Carlos Durhand
Ovación

Ascenso exprés: la AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en Primera C

Elecciones legislativas: la derrota vuelve a agitar las aguas en el peronismo santafesino

Por Javier Felcaro
Política

Elecciones legislativas: la derrota vuelve a agitar las aguas en el peronismo santafesino

El dólar oficial volvió a recalentarse tras la fuerte baja: a cuánto cerró este martes el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial volvió a recalentarse tras la fuerte baja: a cuánto cerró este martes el blue en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Lucas Bernardi se preocupa por el estado físico de Newells y el plantel entrena en doble turno

Lucas Bernardi se preocupa por el estado físico de Newell's y el plantel entrena en doble turno

Violencia en el clásico rosarino de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Violencia en el clásico rosarino de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Bernardi pasa la escoba en Newells: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Bernardi pasa la escoba en Newell's: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Ovación
La asamblea sobre el balance de Newells pasó para más adelante para priorizar el fútbol

Por Rodolfo Parody
Ovación

La asamblea sobre el balance de Newell's pasó para más adelante para "priorizar el fútbol"

La asamblea sobre el balance de Newells pasó para más adelante para priorizar el fútbol

La asamblea sobre el balance de Newell's pasó para más adelante para "priorizar el fútbol"

Central en Córdoba: qué se espera que haga Ariel Holan con el equipo para el viernes

Central en Córdoba: qué se espera que haga Ariel Holan con el equipo para el viernes

Ascenso exprés: la AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en Primera C

Ascenso exprés: la AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en Primera C

Policiales
Condenan a dos presos a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel de Pérez
POLICIALES

Condenan a dos presos a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel de Pérez

Lo quería matar: piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en pleno bulevar Oroño

"Lo quería matar": piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en pleno bulevar Oroño

Cuatro agentes de Gendarmería condenados por el robo de dinero a una familia rosarina

Cuatro agentes de Gendarmería condenados por el robo de dinero a una familia rosarina

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

La Ciudad
Comienzan las jornadas Ciudades Portuarias ante los cambios globales y regionales
La Ciudad

Comienzan las jornadas "Ciudades Portuarias ante los cambios globales y regionales"

Condenan a padre e hija por el brutal ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Condenan a padre e hija por el brutal ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Quién es Andrés Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Quién es Andrés Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

El héroe olvidado que vivió en Rosario y ayudó a capturar al jerarca nazi Eichmann

El "héroe olvidado" que vivió en Rosario y ayudó a capturar al jerarca nazi Eichmann

El escultor del busto de Miguel Russo: Quise plasmar el gesto que tanto lo caracterizaba
Ovación

El escultor del busto de Miguel Russo: "Quise plasmar el gesto que tanto lo caracterizaba"

Paritaria docente e inflación: Goity dijo que se va a reconocer el descalce salarial
LA CIUDAD

Paritaria docente e inflación: Goity dijo que "se va a reconocer el descalce salarial"

China exigirá títulos universitarios a influencers que hablen de medicina, derecho o política
El Mundo

China exigirá títulos universitarios a influencers que hablen de medicina, derecho o política

El Banco Central lanzó monedas de colección por el Mundial 2026: ¿a cuánto cotizan y dónde se consiguen?
Información General

El Banco Central lanzó monedas de colección por el Mundial 2026: ¿a cuánto cotizan y dónde se consiguen?

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos, que duplicaron a los blancos
Política

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos, que duplicaron a los blancos

Con la baja de las tasas de plazo fijo, los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000
Economía

Con la baja de las tasas de plazo fijo, los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Semana del Patrimonio: el teatro Astengo muestra sus secretos
La Ciudad

Semana del Patrimonio: el teatro Astengo muestra sus secretos

WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos celulares a partir de noviembre
Información General

WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos celulares a partir de noviembre

Santilli cumplió su promesa de campaña: tras la victoria de LLA, se rapó la cabeza a lo Espert
Política

Santilli cumplió su promesa de campaña: tras la victoria de LLA, se rapó la cabeza a lo Espert

¿Cómo hacer la montañita en el mate y para qué sirve?
Información General

¿Cómo hacer la montañita en el mate y para qué sirve?

El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones
Economía

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó
LA CIUDAD

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta
POLICIALES

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

Romina Diez, el cuadro político libertario que potencia a los jóvenes en Santa Fe
Política

Romina Diez, el cuadro político libertario que potencia a los jóvenes en Santa Fe

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?
Política

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas

Lanzan programa para capacitar profesionalmente en videojuegos 
La Ciudad

Lanzan programa para capacitar profesionalmente en videojuegos 

Paliza a un alumno en una escuela de Funes: Un ataque en manada y a traición
La Región

Paliza a un alumno en una escuela de Funes: "Un ataque en manada y a traición"

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática
La Ciudad

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática