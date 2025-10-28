La AFA aumentó el precio de las entradas: la general costará 30 mil pesos

El incremento del valor de las localidades comenzará el fin de semana y en Rosario se aplicará en el partido entre Newell's y Unión en el Coloso

Los hinchas de Newell's tendrán que pagar la general con un incremento el viernes ante Unión.

La mesa directiva de la AFA dispuso un aumento en el precio de la entradas de todas las categorías del fútbol argentino. La resolución fue publicada en el boletín oficial, con fecha de este miércoles 28 de octubre. La anterior oportunidad en la que se deerminó un incremento de las localidades fue en el mes de mayo pasado.

De acuerdo a lo resuelto por la AFA, el nuevo precio de las entradas se aplicará a partir del fin de semana. En el caso de la primera división, será con la disputa de la 14ª fecha del torneo Clausura.

Estos precios que fija la AFA sirven de referencia como piso. Cada club, si asi lo dispone, puede determinar un valor mayor de las entradas.

En Rosario, el primer club que tendrá que aplicar estos nuevos precios es Newell's, que el viernes recibirá a Unión en el Coloso Marcelo Bielsa.

En la primera division, el precio de la entrada general costará 30 mil pesos. Hasta ahora tenía un valor de 23 mil pesos.

Los jubilados y pensionados, que pagaban 11.500 pesos, deberán abonar 15 mil. Mientras que la entrada para los menores ascenderá de 6.500 a 7.500.

Cuánto costarán las entradas

Los valores en cada categoría serán los siguientes:

Primera división. General: 30.000. Jubilados y pensionados: 11.500. Menores: 7.500.

Primera Nacional. General: 24.000. Jubilados y pensionados: 12.000. Menores: 6.000.

>> Leer más: Ascenso exprés: la AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en Primera C

Primera B. General: 20.000. Jubilados y pensionados: 10.000. Menores: 5.000.

Primera C. General: 18.000. Jubilados y pensionados: 9.000. Menores: 4.500.

Femenino. General: 18.000. Jubilados y pensionados: 9.000. Menores: 4.500.

Futsal. General: 11.000. Jubilados y pensionados: 5.500. Menores: 4.500.