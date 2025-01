En barrio Industrial apuntan a la banda de Fran Riquelme por el homicidio de Gerardo Mesa

¿Por que se mata a un carrero, a un trabajador de chatarrería, un padre de familia que alguna vez cirujeó? Por plata, por que alguien paga para matar a un cualquiera. A Gerardo Mesa, alias Pantera, lo mataron por plata. Tenía 64 años y hace unos quince que sufrió un ACV que no le permitía moverse con soltura. La tarde del miércoles llegaron hasta su casa dos hombres jóvenes, no más de 16 o 17 años, a la puerta de un pasillo de un asentamiento de Rubén Darío al 2000, y gritaron "¡Acá nadie vende drogas por que vamos a vender nosotros, somos los de Felipe Moré, somos los únicos que vendemos acá!" .Pantera; que estaba sentado en el ingreso del corto y angosto pasillo se levantó y le dijo a uno "¿Qué querés? acá nadie vende ni nada, yo no te jodo y esta es mi casa". En ese pasillo nunca hubo búnkers. Lla respuesta fue obvia, seis tiros para él y dos para un vecino que intentó ayudarlo cuando Pantera se desplomó. El barrio balbucea un nombre: "Fran Riquelme". Algunos dan otro nombre: "Cabeza de Tortuga", como el que manejó el arma y disparó sobre un hombre enfermo.

La familia Mesa no estaba en su casa el jueves a la mañana; lidiaban con trámites judiciales y del velorio de Gerardo. Un chico que sí estaba apenas dijo "no sé nada, yo no vi". Al caminar por esa calle Rubén Darío, más que humilde y cruzada por carros de cirujeo y donde la miseria está instalada hace días eternos, los pasillos hablan: "Le tiraron a quemarropa. Pantera siempre laburó. Era camionero de una chatarrería y después le agarró el ACV y lo cagó. Quedo sin poder trabajar y los hijos también cirujean y eso. El que le tiró es un pibito que trabaja para Fran Riquelme. Es como el cuarto que mata en el barrio, hace unos mese en Felipe Moré y pasaje Franco casi mata a Pancho, un muchacho que no tenía nada que ver. Hace un montón que este pibe viene matando. Cuando salimos con los carros los de la 12ª y la 24ª nos piden documentos y nos llevan presos, pero a este no lo cazan".