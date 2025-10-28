La Capital | Ovación | club

Ascenso exprés: la AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en Primera C

La Asamblea de AFA oficializó el ingreso del club Leones F.C, que tiene como organizadores a la familia Messi, al cuarto nivel del fútbol argentino.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

28 de octubre 2025 · 18:10hs
Leones F.C. el club de la familia Messi

Leones F.C. el club de la familia Messi, desembarcó en la Asociación del Fútbol Argentino.

Lo que era un secreto a voces se terminó de oficializar. Leones F.C., club afiliado a la Asociación Rosarina de Fútbol, y que tiene a la familia Messi como hacedor, participará en 2026 en la Primera División C de los campeonatos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino.

Mas de 200 dirigentes de todo país estuvieron presente en la Asamblea. Rosario Central fue representado por su vicepresidenta Carolina Cristinziano, mientras que por Newell's estuvo su presidente Ignacio Astore.

A las 17.53, antes de que se trate el punto en cuestión, tomó la palabra Carlos Lanzaro, presidente de la Federación Santafesina de Fútbol. El dirigente, antes de la votación hizo hincapié que en 2017 se incorporó Real Pilar y en 2021 lo hizo Mercedes. Y dio antecedentes de Leones F.C. que viene de la mano de Lionel Messi. "Nosotros estamos convencidos del crecimiento de estas instituciones ya que nos dieron grandes jugadores", arengando a los presentes a que voten en forma positiva.

Acto seguido el Director General de AFA, Sr. Gustavo Lorenzo, leyó el punto número 8 de la Asamblea Ordinaria que decía, Afiliación del Leones Fútbol Club (Rosario, Provincia de Santa Fe), para actuar en la Categoría Primera “C” a partir de la Temporada 2026 [conforme art. 10°, apartado 1, inciso d), art. 11° y art. 25°, inciso m) del Estatuto].

Cuatro minutos después, a las 17.57, se puso a consideración de la asamblea quien por unanimidad se aprobó este punto.

Lo novedoso es incorporación directa de la institución a una de las primeras categorías del futbol profesional nacional. Por lo cual tendrá afiliación directa en AFA como Rosario Central, Newell’s, Central Córdoba y Argentino.

Leer más: Messi habló sobre el Mundial 2026: cuándo decidirá si va a jugarlo

Algo que por ejemplo no tienen Coronel Aguirre y Unión y Sociedad Italiana de Alvarez que son indirectamente afiliados y participan en el Regional Amateur

Así podrá participar directamente del sistema de torneos sin antes pasar por las divisiones destinadas a los clubes indirectamente afiliados y, por lo tanto, evita pasar por el Torneo Promocional Amateur, la categoría más baja del profesionalismo donde suelen iniciar su camino cada institución.

Leones F.C, quien tendrá como presidente a Matías Messi, hermano del astro argentino, participará en 2026 en el mismo campeonato que los charrúas y los salaítos.

La institución nació en el 2015 y si bien actualmente disputa los torneos de la Asociación Rosarina de Fútbol, su predio se encuentra ubicado en la comuna de Alvear.

La estructura de fútbol en el club de los Messi

El encargado de encabezar el equipo será Víctor "Chapa" Zapata, quien actualmente dirige al primer equipo que se posiciona líder en la Zona Permanencia. El ex jugador de River Plate, Vélez Sarsfield e Independiente cuenta con experiencia en la categoría luego de su paso por Atlas.

El Chapa, en conjunto con el hermano mayor del jugador del Inter Miami, ya trabajan en el armado del plantel para destacarse en esta nueva etapa deportiva y poder competir a los clubes más importantes del ascenso.

También dentro de la estructura futbolística como coordinador se encuentra el ex jugador de Rosario Central Daniel Quinteros.

Para disputar la competición profesional del año que viene, hará de local en el Estadio Único de San Nicolás, a 70 kilómetros de Rosario.

Una asamblea con varias resoluciones

En el predio Lionel Messi, además de darle rango oficial al club de su familia al cuarto nivel del fútbol argentino, hubo otros temas que se aprobaron tanto en la Asamblea extraordinaria como la ordinaria.

En la asamblea extraordinaria lo más importante que se aprobó es el cambio de jurisdicción de la Asociación del Fútbol Argentino a Ezeiza (de CABA a PBA) y el cumplimiento de los requerimientos exigidos por la jurisdicción previa.

También se tuvieron que aprobar distintas modificaciones estatutarias para llevar a cabo estos cambios.

En tanto, en la asamblea ordinaria, donde se aprobó la afiliación de Leones F.C., también tuvieron su visto bueno la afiliación de ligas Independiente de Fútbol Amateur (Malargüe, Mendoza), Costera del Río de La Plata (Verónica, Provincia de Buenos Aires), Loretana de Fútbol (Loreto, Provincia de Santiago del Estero), Regional Sureña Pampeana Bonaerense (Guatrache, La Pampa), Pellegrinense de Fútbol (Nueva Esperanza, Santiago del Estero) y Deportiva de Carmen de Areco (Carmen de Areco, Provincia de Buenos Aires).

Además, se trató la Memoria y Balance General al 30 de junio de 2025 y el Presupuesto para el período comprendido entre el 1º de julio de 2025 y el 30 de junio del año 2026, los cuales fueron aprobados.

Finalmente se presentó el proyecto de UNAFA, que es la Universidad Nacional del Fútbol Argentino, que el próximo 4 de noviembre presentará su Master Plan.

