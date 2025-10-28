La Capital | Información General | WhatsApp

WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos celulares a partir de noviembre

Meta actualiza los requisitos mínimos y deja sin soporte a modelos antiguos de Android y iPhone. Cómo hacer una copia de seguridad antes del corte

28 de octubre 2025 · 13:39hs
Las copias de seguridad se realizan mediante iCloud para iPhone y en Google Drive para Android

Las copias de seguridad se realizan mediante iCloud para iPhone y en Google Drive para Android

A partir del 31 de octubre de 2025, WhatsApp dejará de funcionar en varios modelos de celulares Android e iPhone. La medida responde a una actualización de los requisitos mínimos de seguridad y software exigidos por la aplicación, propiedad de Meta Platforms.

El cambio afectará principalmente a equipos antiguos cuyos fabricantes ya no ofrecen actualizaciones del sistema operativo. Esto impide acceder a las funciones más recientes y a los parches de seguridad necesarios para garantizar la protección de los datos de los usuarios.

>> Leer más: Rayones en el iPhone 17: el nuevo celular de Apple ya tiene su primer escándalo

Qué celulares se quedan sin WhatsApp desde noviembre de 2025

Desde el 1 de noviembre de 2025, la aplicación dejará de ser compatible con los dispositivos Android con versión 5.0 o anterior y los iPhone con iOS 15.1 o inferior. Quienes tengan estos equipos notarán fallas progresivas hasta que el servicio deje de funcionar definitivamente.

Modelos de Android que quedarán sin soporte

  • Samsung: Galaxy S3, S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Trend y S5.

  • Motorola: Moto G (primera generación), Moto E (2014).

  • LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, G3.

  • Sony: Xperia Z, SP, T, V, Z2.

  • Otros: Huawei Ascend Mate 2 y HTC One M8.

Modelos de iPhone afectados

  • iPhone 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus.

Por qué WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares

La decisión no responde a fallas de los dispositivos, sino a una política de seguridad. WhatsApp necesita sistemas capaces de ejecutar protocolos modernos de cifrado y protección de datos.

Los teléfonos desactualizados no cumplen con esos estándares y resultan más vulnerables a ataques o brechas de privacidad. Además, el uso de software obsoleto limita el rendimiento general, la compatibilidad con nuevas funciones y la experiencia de uso dentro de la app.

Qué hacer si tu celular está en la lista

Los usuarios pueden verificar si sus dispositivos permiten actualizar el sistema operativo a una versión más reciente. Si no existe esa posibilidad, la única opción es cambiar a un modelo más nuevo.

Antes de hacerlo, los expertos recomiendan crear una copia de seguridad para mantener los chats, fotos, documentos y archivos personales:

  • En Android, la copia se guarda en Google Drive.

  • En iPhone, se realiza mediante iCloud.

Noticias relacionadas
Noviembre llega con un feriado con fin de semana largo

Feriados 2025: noviembre llega con un fin de semana largo de cuatro días

Pendientes de los resultados. Los días de elecciones pueden impactar en forma negativa en la salud de las personas, en especial entre los que tienen antecedentes cardíacos

Elecciones y estrés: cómo sufre el corazón de los que votan a candidatos que pierden

Pami advirtió que no se comunica con sus afiliados por fuera de los canales oficiales

Atención, jubilados: se hacen pasar por empleados de Pami para estafar a afiliados

Los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Ansés valen menos, según la nueva metodología de cálculo.

Anses: cómo presentar online la libreta de AUH

Ver comentarios

Las más leídas

El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

Fin de mandato: los nueve diputados de Santa Fe que dejan su banca en el Congreso

Fin de mandato: los nueve diputados de Santa Fe que dejan su banca en el Congreso

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

Lo último

Tata Martino y el presente de Newells: Cuanto más rápido nos saquemos este problema de encima, mucho mejor

Tata Martino y el presente de Newell's: "Cuanto más rápido nos saquemos este problema de encima, mucho mejor"

WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos celulares a partir de noviembre

WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos celulares a partir de noviembre

Paritaria docente e inflación: Goity dijo que se va a reconocer el descalce salarial

Paritaria docente e inflación: Goity dijo que "se va a reconocer el descalce salarial"

Paritaria docente e inflación: Goity dijo que "se va a reconocer el descalce salarial"

El ministro de Educación le respondió a Sadop y afirmó que "el gobierno tomó el compromiso de preservar el salario en términos de los índices inflación"

Paritaria docente e inflación: Goity dijo que se va a reconocer el descalce salarial
Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa
Policiales

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó
LA CIUDAD

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó

Reforma laboral: Sin consensos básicos, chocaremos con la judicialización, dice Fisfe
POLITICA

Reforma laboral: "Sin consensos básicos, chocaremos con la judicialización", dice Fisfe

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos, que duplicaron a los blancos
Política

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos, que duplicaron a los blancos

El tiempo en Rosario: hasta cuando seguirá el frío en la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: hasta cuando seguirá el frío en la ciudad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

Fin de mandato: los nueve diputados de Santa Fe que dejan su banca en el Congreso

Fin de mandato: los nueve diputados de Santa Fe que dejan su banca en el Congreso

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Ovación
Maxi Rodríguez: Siempre que el club me necesite voy a estar a disposición
Ovación

Maxi Rodríguez: "Siempre que el club me necesite voy a estar a disposición"

Maxi Rodríguez: Siempre que el club me necesite voy a estar a disposición

Maxi Rodríguez: "Siempre que el club me necesite voy a estar a disposición"

Mano a mano entre los Alpine: el ritmo de Colapinto y la comparación con Gasly

Mano a mano entre los Alpine: el ritmo de Colapinto y la comparación con Gasly

Gimnasia rítmica: desde Provincial a Misiones, junto a la selección argentina en el Sudamericano

Gimnasia rítmica: desde Provincial a Misiones, junto a la selección argentina en el Sudamericano

Policiales
Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa
Policiales

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Quemaduras con cigarrillo y cintazos: la imputaron por golpear a sus hijas en la casa

Quemaduras con cigarrillo y cintazos: la imputaron por golpear a sus hijas en la casa

Microtráfico de drogas en Funes: un presunto vendedor cayó a metros de un barrio privado

Microtráfico de drogas en Funes: un presunto vendedor cayó a metros de un barrio privado

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta

La Ciudad
Paritaria docente e inflación: Goity dijo que se va a reconocer el descalce salarial
LA CIUDAD

Paritaria docente e inflación: Goity dijo que "se va a reconocer el descalce salarial"

Semana del Patrimonio: el teatro Astengo muestra sus secretos

Semana del Patrimonio: el teatro Astengo muestra sus secretos

El tiempo en Rosario: hasta cuando seguirá el frío en la ciudad

El tiempo en Rosario: hasta cuando seguirá el frío en la ciudad

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática
La Ciudad

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática

Voy a 190: el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones
Información General

"Voy a 190": el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones

Tras el batacazo de Milei, el dólar blue se hundió en Rosario
Economía

Tras el batacazo de Milei, el dólar blue se hundió en Rosario

El fiscal Socca criticó a Edery y Schiappa Pietra y denunció irregularidades
Policiales

El fiscal Socca criticó a Edery y Schiappa Pietra y denunció "irregularidades"

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años
Política

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel
Información General

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Bajan las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco tras la victoria oficialista
Economía

Bajan las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco tras la victoria oficialista

Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno impulsa para 2026
Información General

Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno impulsa para 2026

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos
Policiales

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos

Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de alto riesgo
Información General

Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de "alto riesgo"

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que iban a Buenos Aires
Información General

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que iban a Buenos Aires

Jamaica espera la llegada del huracán más potente que sufrió en su historia
Información General

Jamaica espera la llegada del huracán más potente que sufrió en su historia

Brasil sube su producción de soja mientras China deja de comprarle a EEUU
Economía

Brasil sube su producción de soja mientras China deja de comprarle a EEUU

Amazon planea despedir cerca de 30.000 empleados en una semana
Economía

Amazon planea despedir cerca de 30.000 empleados en una semana

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?
La Ciudad

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años
Policiales

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Balacera al Heca: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio
Policiales

Balacera al Heca: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de 2.300 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de 2.300 millones

Barclays alerta sobre el riesgo de atraso cambiario en Argentina
Economía

Barclays alerta sobre el riesgo de atraso cambiario en Argentina

El dólar bajó fuerte y los bonos subieron tras el triunfo de Milei
Economía

El dólar bajó fuerte y los bonos subieron tras el triunfo de Milei