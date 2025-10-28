WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos celulares a partir de noviembre

Meta actualiza los requisitos mínimos y deja sin soporte a modelos antiguos de Android y iPhone. Cómo hacer una copia de seguridad antes del corte

Las copias de seguridad se realizan mediante iCloud para iPhone y en Google Drive para Android

A partir del 31 de octubre de 2025, WhatsApp dejará de funcionar en varios modelos de celulares Android e iPhone . La medida responde a una actualización de los requisitos mínimos de seguridad y software exigidos por la aplicación, propiedad de Meta Platforms.

El cambio afectará principalmente a equipos antiguos cuyos fabricantes ya no ofrecen actualizaciones del sistema operativo. Esto impide acceder a las funciones más recientes y a los parches de seguridad necesarios para garantizar la protección de los datos de los usuarios.

Desde el 1 de noviembre de 2025, la aplicación dejará de ser compatible con los dispositivos Android con versión 5.0 o anterior y los iPhone con iOS 15.1 o inferior . Quienes tengan estos equipos notarán fallas progresivas hasta que el servicio deje de funcionar definitivamente.

Modelos de Android que quedarán sin soporte

Samsung: Galaxy S3, S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Trend y S5.

Motorola: Moto G (primera generación), Moto E (2014).

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, G3.

Sony: Xperia Z, SP, T, V, Z2.

Otros: Huawei Ascend Mate 2 y HTC One M8.

Modelos de iPhone afectados

iPhone 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus.

Por qué WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares

La decisión no responde a fallas de los dispositivos, sino a una política de seguridad. WhatsApp necesita sistemas capaces de ejecutar protocolos modernos de cifrado y protección de datos.

Los teléfonos desactualizados no cumplen con esos estándares y resultan más vulnerables a ataques o brechas de privacidad. Además, el uso de software obsoleto limita el rendimiento general, la compatibilidad con nuevas funciones y la experiencia de uso dentro de la app.

Qué hacer si tu celular está en la lista

Los usuarios pueden verificar si sus dispositivos permiten actualizar el sistema operativo a una versión más reciente. Si no existe esa posibilidad, la única opción es cambiar a un modelo más nuevo.

Antes de hacerlo, los expertos recomiendan crear una copia de seguridad para mantener los chats, fotos, documentos y archivos personales: