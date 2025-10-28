Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó

Bomberos Zapadores en el Depósito Judicial. Tuvieron que actuar por incendio de vehículos durante el proceso de compactación

El proceso de compactación de vehículos en el Depósito Judicial de zona sudoeste derivó en un incendio de magnitud que afectó a varios rodados que estaban en ese predio. La situación, que siempre estuvo controlada por la presencia de Bomberos Zapadores , generó al principio alarma y preocupación en vecinos de la zona por las densas columnas de humo negro que eran visibles desde una vasta zona de la ciudad.

Los vehículos que se prendieron fuego fueron 20 camionetas que habían pertenecido a la flota del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) . El predio donde ocurrió ese incidente pertenece a la jurisdicción del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia y su custodia está a cargo de la Policía provincial.

Allí van a parar autos, motos, camionetas y utilitarios que fueron secuestrados por orden judicial y que nunca fueron reclamados por sus dueños originales. Esos rodados, cuando ya se cumplieron con todas las instancias judiciales, son destinados para compactación. El mismo final tienen vehículos oficiales de la Policía o el SPP una vez que cumplen su vida útil, según explicaron desde Gobierno.

Esa porción de terreno es lindera con otro depósito que pertenece a la Municipalidad de Rosario, también conocido como “Corralón municipal”, que es donde se derivan vehículos incautados por infracciones de tránsito. Por eso, esta mañana se generó algo de confusión sobre el incendio.

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Cómo empezó el incendio en el Depósito Judicial

Matías Figueroa Escauriza, secretario de Gestión de Registros Provinciales del Ministerio de Gobierno, salió a aclarar lo ocurrido hoy, y en declaraciones a La Capital explicó que este martes se realizó el proceso de compactación de rodados que pertenecieron al SPP. “Los vehículos que no entran en la máquina compactadora hay que cortarlos. Deben ser fraccionados y para que puedan ingresar en la máquina de compactación. El problema es que cuando se hacen esos cortes, muchas veces hay riesgo de incendios”, señaló el funcionario.

Figueroa Escauriza sostuvo que ante ese riesgo siempre se convoca a Bomberos Zapadores” como medida de precaución. “Esta mañana, cuando se hacían los cortes para fraccionar los vehículos, se produjo un principio de incendio, pero estaban los Bomberos y se pudo apagar. Es normal que se produzcan ese tipo de incendio en estos procedimientos y por eso se había convocado a los zapadores. Por suerte, salió todo bien y se pudo apagar”, añadió el funcionario.

El comisario encargo del Depósito Judicial, Emanuel Luna, dijo al Tres TV que lo realizado esta mañana en el lugar “fue una compactación de móviles del Servicio Penitenciario en el marco de la resolución 027 del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, en donde intervienen la Aprad. Se deben compactar unos 20 vehículos que ya están dados de baja y están inutilizables. Ahora, está el personal de Bomberos Zapadores que evitar que el fuego se propague a otros vehículos. La cantidad de vehículos que se compactan por año depende de las resoluciones del Ministerio”.

Luna consignó que este depósito 2tiene una longitud de 4 kilómetros y vienen vehículos con causas judiciales provinciales y federales. También los rodados que se van dando de baja o quedan en desuso de la policía y del SPP”.