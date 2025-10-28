Condenan a padre e hija por el brutal ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones a una vendedora ambulante

Sucedió en el barrio Empalme Graneros. La damnificada quedó con una incapacidad del 7 por ciento por la mordedura de ese animal en el muslo, pie y mano izquierdos. Aseguran que había antecedentes

La Justicia de Rosario condenó a un mujer y a su padre a pagar casi 6 millones de pesos por las severas lesiones que su perro, un rottweiler , le provocó a una vendedora ambulante tras escaparse de su casa ubicada en barrio Empalme Graneros. Según testigos, no es la primera vez que el animal se escapa y ataca a personas y otros animales.

De acuerdo a la denuncia, el ataque ocurrió durante la tarde del 28 de marzo de 2019 , a la altura de De la Salle al 5500, y la víctima quedó con una incapacidad parcial y permanente del 7 por ciento producto de las lesiones provocadas por el animal.

De acuerdo a la reconstrucción judicial en base a declaraciones de testigos, junta médica y oficiales de Justicia, el animal de esa raza considerada potencialmente peligrosa se escapó de la casa de Y.C , sin bozal ni correa, y atacó directamente a S.G, una vendedora ambulante que pasaba por el lugar y en ese momento tenía 56 años.

La sentencia emitida el pasado 15 de octubre por la jueza Luciana Martínez del Juzgado Unipersonal de Responsabilidad Extracontractual Nº3 de los Tribunales provinciales de Rosario recayó además sobre C.C, padre de Y.C, a quien se le escapó el rottweiler mientras estaba al cuidado de la casa, según se pudo establecer.

"La señora venía caminando por De la Salle porque vendía ropa a domicilio en un changuito. Y ni bien cruzó la calle, el perro salió desbocado y la atacó directamente", precisó en declaraciones a La Capital, María Reynoso, representante legal de la mujer atacada.

Como consecuencia de la mordida del perro enfurecido, S.G sufrió una herida de 22 centímetros, que desgarró tejido muscular de la cara posterior del muslo izquierdo, y otras lesiones en pie y mano del mismo hemisferio, en su intento por sacarse al animal de encima, según costa en el expediente de la demanda presentada por daños y perjuicios.

Testigos que ayudaron a quitarle el perro de encima a la víctima aseguraron que no era la primera vez que este animal se escapaba de esa casa y tampoco que atacaba a personas y otros animales de la cuadra.

Ataque de un rottweiler: un fallo ejemplar

Reynoso también destacó y consideró el fallo como ejemplar al considerar una "mirada integral" en la sentencia, puesto que además del daño moral y estético, su clienta no puede caminar tantas cuadras a raíz de las secuelas, puesto que al no tener empleo ni ingresos fijos, la venta ambulante es su medio de subsistencia.

"En este caso no sólo hubo daño físico sino una limitación funcional a una persona mayor, que en la vida cotidiana se dedica a la venta ambulante. El ataque en la pierna le provoca una limitación y, obviamente, estuvo muy valorada por la sentencia", destacó.

Más allá de eso, la demandada negó en un principio ser la dueña del animal, consideró "falsas" las manifestaciones de la víctima y reclamó la prescripción del caso, aunque las pruebas recolectadas no dieron lugar a ese pedido.

Más tarde, admitió ante un oficial de Justicia que llegó a su casa en barrio Empalme que su perro "no era un pittbull sino un rottweiler", pero que no poseía chip ni registro en el Instituto Municipal de Sanidad Animal (Imusa), al tiempo que tampoco pudo acreditar el carné de vacunación pertinente.

A su vez, la jueza interviniente declaró a su padre "en rebeldía" al no comparecer ni contestar la demanda presentada y apercibió también a Y.C. por no presentarse a declarar durante todo el proceso judicial.

Así las cosas, el pasado 15 de octubre la jueza Martínez condenó en consecuencia a abonar en el término de diez días a padre e hija a indemnizar a S.G con 3.800.000 pesos más intereses y costas por la incapacidad física de la demandante, daño no patrimonial y gastos médicos, farmacéuticos y de traslado, que alcanzan una suma cercana a los 6 millones de pesos.