La Capital | Ovación | Miguel Russo

El escultor del busto de Miguel Russo: "Quise plasmar el gesto que tanto lo caracterizaba"

Matías Fernández fue el encargado de diseñar y moldear la escultura del último entrenador campeón con Central que ya fue instalada en el Gigante de Arroyito

28 de octubre 2025 · 15:33hs
El busto de Miguel Russo ya se muestra en el Gigante de Arroyito

Foto: Club Atlético Rosario Central

El busto de Miguel Russo ya se muestra en el Gigante de Arroyito

El pueblo canalla sigue despidiendo a Miguel Russo, el último entrenador campeón con Central. Este domingo se dio un momento emotivo, que incluyó a la familia del técnico, cuando se esparcieron parte de las cenizas y se descubrió el busto que estampará la imagen de Russo en el Gigante de Arroyito. “Quise plasmar el gesto que tanto lo caracterizaba: su sonrisa, imposible de no recordarla", dijo Matías Fernández, el encargo de la escultura.

El busto tiene 1.8 metros de alto, su material es similar al epoxi (un plástico ultra resistente) y el efecto de bronce se realizó con pintura. Para realizarlo, Fernández demoró unos cuatro meses, según contó en diálogo con La Red Rosario. La imagen de Miguel Russo quedó envuelta en una bandera, el trofeo y la insignia de Central.

Mientras Fernández hacia los detalles, preparaba los gestos y le agregaba la Copa de la Liga 2023 y el escudo de Central, la familia de Miguel Russo se enteraba de todo el proceso. Hasta Russo llegó a tener una miniatura del busto que fue colocado en el Gigante de Arroyito.

El grupo MR9, encargado del homenaje, tenía contacto directo con Mónica Croavara, la esposa del entrenador, que le comentaban cómo avanzaba el proyecto. “Le hacían llegar imágenes, también para que la familia estuviera tranquila de que el proyecto avanzaba y no había quedado en la nada", contó Fernández, que también fue el encargado de confeccionar el busto de Edgardo Bauza, otro entrenador campeón con Rosario Central.

Mantenerlo vivo a Miguel Russo

Fernández pensó este trabajo cuando Miguel todavía estaba sobre la línea de cal, al borde del césped, como toda su vida. La idea era homenajearlo en vida, pero la apretada agenda del entrenador hacía que los tiempos no coincidan.

El trabajo para Fernández fue una manera de “mantenerlo vivo y siempre en el recuerdo” y lamentó que la instalación del busto “no fue de la manera que queríamos, pero como dijo Miguel: 'son momentos, son decisiones'. Se tuvo que dar así".

Busto Miguel Russo 28.10

Este homenaje servirá para enaltecer la figura del último DT campeón en el auriazul y mantendrá la memoria para las nuevas generaciones del segundo entrenador con más partidos dirigiendo a Central.

Cómo fue el momento emotivo en el Gigante de Arroyito

Como lo había adelanto la esposa de Miguel Russo, Mónica Croavara, luego del reconocimiento y recuerdo de la gente de Central en el Gigante de Arroyito se esperaba que la familia tenga una ceremonia íntima donde parte de las cenizas de los restos del entrenador queden en la cancha. Además, el club preparó el momento para descubrir el busto, que estaba envuelto en una bandera azul y amarilla.

La familia de Miguel, encabezada por Croavara e Ignacio Russo, hijo del primer matrimonio de Russo, quitó la bandera y dejó expuesto al sol la imagen.

El busto de casi dos metros y la sonrisa de Miguel quedaron junto al otro homenaje dedicado a Marco Gastón Ruben, el máximo goleador de la historia de Rosario Central.

Noticias relacionadas
En el histórico torneo del interno del Club Provincial también se respira fútbol.

Fútbol amateur y de veteranos: la pasión por la redonda deja de lado el crujir de las rodillas

En la asamblea del lunes por la noche, la vice Cristinziano dio detalles de la deuda que reclama el Banco Central.

Preocupación en Central por la gran deuda que el Banco Central le reclama por ventas mal liquidadas

Benedetto jugó muy poco, su paso estuvo marcado por la seguidilla de lesiones y no marcó ni un gol.

Bernardi pasa la escoba en Newell's: un peso pesado del plantel será el primero en irse

El japonés King Kazu lleva cinco décadas jugando al fútbol y pretende seguir en actividad mucho tiempo más.

La historia de película del delantero japonés que sigue jugando a los 58 años

Ver comentarios

Las más leídas

El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Lo último

Violencia en el clásico entre Newells y Central de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Violencia en el clásico entre Newell's y Central de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

MERCOSUR–EFTA: un acuerdo de libre comercio con enfoque sostenible

MERCOSUR–EFTA: un acuerdo de libre comercio con enfoque sostenible

Las energías renovables en la era del libre mercado

Las energías renovables en la era del libre mercado

Violencia en el clásico entre Newell's y Central de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

El clásico rosarino de fútbol de salón que se jugó en el estadio cubierto de Newell's terminó con severas agresiones a la delegación de canalla.

Violencia en el clásico entre Newells y Central de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones
Cuatro agentes de Gendarmería condenados por el robo de dinero a una familia rosarina
Policiales

Cuatro agentes de Gendarmería condenados por el robo de dinero a una familia rosarina

Condenan a padre e hija por el brutal ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones
La Ciudad

Condenan a padre e hija por el brutal ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Río de Janeiro: al menos 64 muertos entre narcos y policías en un megaoperativo en las favelas
El Mundo

Río de Janeiro: al menos 64 muertos entre narcos y policías en un megaoperativo en las favelas

Arranca en Santa Fe la veda del surubí: regirá desde este sábado por 60 días
La Región

Arranca en Santa Fe la veda del surubí: regirá desde este sábado por 60 días

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química
La Ciudad

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Curiosa detención en la zona sur: cayó una pareja con drogas en un búnker que iba a ser desactivado

Curiosa detención en la zona sur: cayó una pareja con drogas en un búnker que iba a ser desactivado

Ovación
Fútbol amateur y de veteranos: la pasión por la redonda deja de lado el crujir de las rodillas

Por Luis Castro
Ovación

Fútbol amateur y de veteranos: la pasión por la redonda deja de lado el crujir de las rodillas

Fútbol amateur y de veteranos: la pasión por la redonda deja de lado el crujir de las rodillas

Fútbol amateur y de veteranos: la pasión por la redonda deja de lado el crujir de las rodillas

Preocupación en Central por la gran deuda que el Banco Central le reclama por ventas mal liquidadas

Preocupación en Central por la gran deuda que el Banco Central le reclama por ventas mal liquidadas

Bernardi pasa la escoba en Newells: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Bernardi pasa la escoba en Newell's: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Policiales
Cuatro agentes de Gendarmería condenados por el robo de dinero a una familia rosarina
Policiales

Cuatro agentes de Gendarmería condenados por el robo de dinero a una familia rosarina

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Quemaduras con cigarrillo y cintazos: la imputaron por golpear a sus hijas en la casa

Quemaduras con cigarrillo y cintazos: la imputaron por golpear a sus hijas en la casa

Microtráfico de drogas en Funes: un presunto vendedor cayó a metros de un barrio privado

Microtráfico de drogas en Funes: un presunto vendedor cayó a metros de un barrio privado

La Ciudad
Condenan a padre e hija por el brutal ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones
La Ciudad

Condenan a padre e hija por el brutal ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Quién es Andrés Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Quién es Andrés Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

El héroe olvidado que vivió en Rosario y ayudó a capturar al jerarca nazi Eichmann

El "héroe olvidado" que vivió en Rosario y ayudó a capturar al jerarca nazi Eichmann

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química

¿Cómo hacer la montañita en el mate y para qué sirve?
Información General

¿Cómo hacer la montañita en el mate y para qué sirve?

El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones
Economía

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó
LA CIUDAD

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta
POLICIALES

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

Romina Diez, el cuadro político libertario que potencia a los jóvenes en Santa Fe
Política

Romina Diez, el cuadro político libertario que potencia a los jóvenes en Santa Fe

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?
Política

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas

Lanzan programa para capacitar profesionalmente en videojuegos 
La Ciudad

Lanzan programa para capacitar profesionalmente en videojuegos 

Paliza a un alumno en una escuela de Funes: Un ataque en manada y a traición
La Región

Paliza a un alumno en una escuela de Funes: "Un ataque en manada y a traición"

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática
La Ciudad

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática

Voy a 190: el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones
Información General

"Voy a 190": el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones

Tras el batacazo de Milei, el dólar blue se hundió en Rosario
Economía

Tras el batacazo de Milei, el dólar blue se hundió en Rosario

El fiscal Socca criticó a Edery y Schiappa Pietra y denunció irregularidades
Policiales

El fiscal Socca criticó a Edery y Schiappa Pietra y denunció "irregularidades"

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años
Política

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel
Información General

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Bajan las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco tras la victoria oficialista
Economía

Bajan las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco tras la victoria oficialista

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos
Policiales

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos

Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de alto riesgo
Información General

Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de "alto riesgo"

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que iban a Buenos Aires
Información General

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que iban a Buenos Aires