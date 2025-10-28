La Capital | Ovación | Newell's

Bernardi pasa la escoba en Newell's: un peso pesado del plantel será el primero en irse

El DT interino ordenó ese alejamiento con un jugador que tenía contrato con el club. Además, bajó a otros tres futbolistas de primera a entrenar con la reserva

Aníbal Fucaraccio

28 de octubre 2025 · 15:42hs
Benedetto jugó muy poco

Fotos: Virginia Benedetto / La Capital

Benedetto jugó muy poco, su paso estuvo marcado por la seguidilla de lesiones y no marcó ni un gol.

Mientras Newell's le apunta al duelo con Unión, de este viernes, a las 21.15, por la 14ª fecha del Clausura, en el Coloso, el entrenador interino Lucas Bernardi, con la venia de la dirigencia leprosa, ya comenzó a efectuar ajustes mayores en el plantel superior.

A muy poco de arribado, el DT rojinegro ya empezó a tomar decisiones muy importantes, y dentro de esa plataforma de determinaciones, en plena crisis y con la única intención de lograr la permanencia en primera, el técnico ordenó que el club avance en la rescisión del vínculo contractual con el delantero Darío Benedetto.

Benedetto, de refuerzo estrella a fiasco total

El experimentado delantero de 35 años, que llegó de Olimpia de Paraguay como refuerzo estrella en el último mercado de pases, especialmente pedido por el DT anterior, Cristian Fabbiani, jugó muy poco, su paso estuvo marcado por la seguidilla de lesiones y no marcó ni un gol.

El Pipa disputó apenas 9 partidos, y solo pudo jugar los 90 minutos en el último choque por Copa Argentina. Si bien arribó al Parque con la idea de resolver problemas y aportar goles, lo cierto es que no pudo conseguir conquistas, y hasta desperdició un penal ante Belgrano, cuando quedó aturdido y pateó esa pena máxima en un llamativo estado de parálisis y confusión.

Benedetto tenía contrato vigente con la entidad del Parque hasta junio de 2026, pero al saber que Bernardi no lo iba a tener en cuenta, se determinó una rescisión.

Newell's y otros 3 en la mira

En ese marco de tensión y decisiones, el DT leproso también ordenó que el lateral izquierdo Alejo Tabares, el volante central Gaspar Iñiguez y el atacante Josué Colman, pasen a trabajar con la división reserva ya que tampoco serán tenido en cuenta por Bernardi.

A estos tres futbolistas, también les adelantaron que se vayan buscando otro destino deportivo ya que el club rojinegro no los tienen en los planes inmediatos.

