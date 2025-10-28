Microtráfico de drogas en Funes: un presunto vendedor cayó a metros de un barrio privado

La policía secuestró marihuana, un arma de fuego y cartuchos de escopeta durante la requisa de una camioneta de alta gama

Agentes del Comando Radioeléctrico demoraron este lunes al conductor de una pick up bajo sospecha por microtráfico de drogas en Funes . Según el primer reporte oficial, el automovilista viajaba armado y lo interceptaron cerca de un barrio privado de la ciudad vecina a Rosario.

El operativo se llevó a cabo a la noche, cuando la policía interceptó a Alejo M. en uno de los accesos a la localidad desde la autopista a Córdoba. El sospechoso iba a bordo de una pick up en la que encontraron marihuana, una pistola y municiones , entre otros elementos.

El procedimiento concluyó con el arresto del conductor en el cruce de El Mangrullo y avenida Fuerza Aérea . Luego de la requisa del vehículo lo llevaron a la comisaría 23ª, donde quedó a disposición de la Justicia provincial.

La policía confirmó que el conductor de la Toyota Hilux llevaba una pistola Bersa calibre 40 con cuatro proyectiles . El arma de fuego fue hallada alrededor de las 20.15, cuando inspeccionaron la pick up cerca del barrio cerrado Vida Jardín , frente a la zona de Cantegril.

Detenido Funes Foto: Policía de Santa Fe.

Por otra parte, las fuerzas de seguridad provinciales se llevaron dos frascos con marihuana y una balanza de precisión. La denuncia indica que circulaba sin acompañantes en inmediaciones del acceso a Funes desde la autopista Rosario-Córdoba.

Finalmente, los uniformados encontraron siete cartuchos de escopeta dentro de la camioneta. Todo el material fue secuestrado para continuar con la investigación a partir del aviso al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

De acuerdo al reporte oficial, la camioneta también quedó secuestrada en la comisaría de Funes después del arresto del conductor. Luego del operativo se esperaba la resolución de la Fiscalía Regional de Rosario para definir la situación procesal del sospechoso.