Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por violento asalto en República de Sexta El robo sucedió este martes en Necochea e Ituzaingó. Un testigo presenció el atraco, se comunicó de inmediato con el 911 y la Policía ubicó a los sospechosos en la zona de barrancas 28 de octubre 2025 · 07:39hs

Foto: La Capital / Archivo. La zona de avenida Belgrano y Pellegrini donde fueron aprehendidos los jóvenes involucrados en el asalto en República de la Sexta.

Cuatro jóvenes fueron detenidos este martes a la mañana por efectivos de la Brigada Motorizada tras cometer un asalto en la zona del barrio República de la Sexta. El procedimiento que derivó en los arrestos sucedió en inmediaciones de avenida Belgrano y Pellegrini.

Las primeras informaciones indicaban que todo comenzó con el robo a un hombre en Necochea e Ituzaingó. Allí, una gavilla de cuatro ladrones, exhibiendo un arma de fuego y un puñal, sorprendieron a un vigilador privado al que le sustrajeron el teléfono celular, billetera y otras pertenencias. De acuerdo con los datos que trascendieron de la denuncia, la víctima fue golpeada en la cabeza y sufrió una herida cortante.

Fuentes oficiales señalaron que un testigo del robo se comunicó con la Central de Emergencias 911 y denunció lo que había sucedido, aportando además una descripción de los ladrones. Uno de los delincuentes vestía campera naranja y gorra, otro de vestimenta oscura y otro una chaqueta azul.

Así las cosas, agentes de la Brigada Motorizada que acudieron al lugar realizaron un patrullaje en las inmediaciones y así fue como en la zona portuaria de avenida Belgrano y Pellegrini fueron detectados y detenidos los presuntos autores del robo. Según el parte oficial, en poder de los ladrones se pudieron recuperar las pertenencias de la víctima y se secuestró un arma blanca