Quién es Andrés Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Se trata de un líder religioso que recorre el mundo con su mensaje “de esperanza”. Esta semana estará en Rosario con un gran evento

Andrés Palau, destacado pastor evangélico estadounidense, encabeza un festival gratuito este fin de semana en el Monumento a la Bandera

En las últimas semanas, Rosario se llenó de cartelería anunciando el “ Festival Palau”, un gran evento gratuito en el Monumento a la Bandera, con la presencia de artistas como Manuel Wirtz o Rodrigo Tapari. Detrás de la propuesta, están el pastor Andrés Palau y su esposa Wendy Palau, un matrimonio que recorre el mundo con un mensaje religioso “de esperanza, animando y fortaleciendo a quienes atraviesan tiempos de crisis”.

El Festival Palau se realiza de manera itinerante en distintas ciudades de todo el mundo. Se presenta como un evento que “une acción social, espiritualidad y servicio comunitario”, encabezado por “buenas noticias”.

En Rosario, los dos días centrales serán el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre en el Monumento a la Bandera, con entrada libre y gratuita. Se presentarán en vivo Manuel Wirtz, Rodrigo Tapari, y los artistas de música cristiana Rescate, Ingrid Rosario y Kive Pavón, entre otros. El evento central contará con traducción simultánea en lengua de señas, para garantizar la inclusión comunicacional.

Además, habrá diversas actividades en los días previos, como acciones de prevención de la violencia y el abuso sexual infantil, prevención y abordaje de adicciones, apoyo en salud mental, programas de alfabetización y educación, trabajo con comunidades originarias, y asistencia a personas en situación de calle.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FESTIVAL PALAU Oficial (@palaufestival)

El alcance del festival se extenderá hasta los centros penitenciarios, donde también se compartirá un mensaje de esperanza con las personas privadas de su libertad.

La primera edición del Festival Palau en Rosario tuvo lugar 25 años atrás. En aquella ocasión, el evento fue liderado por Luis Palau, padre de Andrés.

Quién es el pastor Andrés Palau

Andrés Palau es un reconocido predicador evangelista estadounidense, hijo del también pastor Luis Palau, fallecido en 2021. A pesar de haberse criado en una familia creyente y practicante, Andrés (Andrew) era el “hijo rebelde”, que se encontró con la fe recién a los 27 años, después de sobrevivir a un accidente aéreo.

El pastor narra su historia de vida en primera persona en el libro “La vida secreta de un necio. El terrible viaje desde la vergüenza a la gracia”. Allí, habla de su experiencia con el consumo problemático de alcohol y sustancias, y cómo la fe lo ayudó a superarlo.

A los 58 años, recorre el mundo junto a su esposa Wendy (ambos líderes de la Asociación Palau), compartiendo un “mensaje de esperanza”, más allá del credo de las personas que asistan a los eventos que organizan.

El gobernador Pullaro recibió a Andrés Palau

En el marco de su visita a Rosario, Palau fue recibido por el gobernador Maximiliano Pullaro. Acompañado por su comitiva, el pastor mantuvo un encuentro protocolar con el mandatario. También participaron el diputado Walter Ghione y los pastores José Luis Urso, Aldo Martín, Pablo Silvestri y David Sensini.

Palau expresó su preocupación por la violencia que afecta al país y destacó el cambio en Rosario. “Rosario siempre tuvo altos niveles de violencia, pero disminuyó porque se hizo un trabajo en conjunto con instituciones, ONGs e iglesias. Nunca podría venir la solución de acciones individuales”, aseguró Pullaro en este sentido.

El gobernador destacó el papel de la fe en el proceso de cambio. “Ahí estuvo la mano de Dios para que esto no se desmadre. Lo que sucede aquí es milagroso y debemos seguir por este camino”. El pastor Pablo Silvestri afirmó: “Hoy se dejó de hablar de Rosario como ciudad de violencia. Lo que Pullaro hizo, de poner a Dios en esto, es parte del milagro”.

Finalmente, el gobernador expresó su deseo de que la ciudad experimente el “regocijo de la fe” durante el festival. El encuentro concluyó con una oración de Andrés Palau, quien encomendó a Dios al gobernador, su familia y la paz de la provincia.