La Capital | Policiales | Gendarmería

Cuatro agentes de Gendarmería condenados por el robo de dinero a una familia rosarina

El gendarme Santiago Romero se suma a otros tres ya condenados por un robo ocurrido en julio pasado durante un control vehicular en inmediaciones de Bouchard y Servellera, barrio Nuevo Alberdi.

28 de octubre 2025 · 15:30hs
Cuatro agentes de Gendarmería condenados por el robo a una familia. 

Cuatro agentes de Gendarmería condenados por el robo a una familia. 

Un agente de la Gendarmería Nacional que trabajaba en Rosario fue condenado por un caso de abuso de autoridad contra una familia. El hecho denunciado ocurrió en julio pasado en una requisa vehicular cuando el acusado y otros cómplices le robaron dinero a las víctimas.

El gendarme Santiago Hernán Romero ya es el cuarto agente de la misma fuerza condenado en esta causa. Este martes el juez federal de Garantías Román Lanzón homologó el acuerdo abreviado presentado por el Ministerio Público Fiscal y la defensa del acusado, que terminó condenado a 2 años y 6 meses de prisión condicional.

>> Leer más: Cuatro gendarmes detenidos por el robo a una pareja en un control de vehículos en Nuevo Alberdi

El fiscal Federico Reynares Solari, a cargo de la investigación, ya había acusado a los otros tres gendarmes. También por juicio abreviado habían sido condenados a 2 años de prisión condicional los agentes Alejandro David Pacheco, Carla Cecilia Santillán y Diego Emanuel Torales.

Requisa y robo

Según la acusación de Reynares Solari, el hecho investigado ocurrió el 22 de julio pasado a las 22.45 en inmediaciones de Bouchard y Servellera, barrio Nuevo Alberdi de la zona norte de Rosario. Los agentes condenados detuvieron un vehículo en el que viajaba una pareja y dos hijos, de seis años y siete meses de edad y cometieron distintos delitos en el marco de una supuesta requisa.

>> Leer más: Cuatro gendarmes detenidos por el robo a una pareja en un control de vehículos en Nuevo Alberdi

Los gendarmes, planteó la Fiscalía, obligaron a la pareja a descender del auto y requisarlos cuando ya los habían identificado y no había ningún motivo legal que generara sospechas. Una actitud que para Reynares Solari afectó "el correcto funcionamiento de la administración pública".

En ese marco, según se supo tras la denuncia de las víctimas, los agentes robaron aproximadamente 1 millón de pesos. Luego de quitarles el dinero, los gendarmes se dirigieron al vehículo en el que se trasladaban y se fueron del lugar dejando a la familia en la vía pública.

Condenados

Después del hecho las víctimas se dirigieron a un puesto de Gendarmería ubicado en Sorrento y Cullen y denunciaron lo que había ocurrido. Minutos después las unidades de la fuerza fueron convocadas a una base ubicada en el Club Atlético Sparta, de Machaín y Maciel, donde las víctimas vieron llegar a los gendarmes ladrones y los reconocieron.

>>Leer más: Detuvieron a cuatro gendarmes acusados de robo y extorsión

A Romero, el nuevo condenado, le atribuyeron los delitos de abuso de autoridad, hurto agravado por haber sido cometido por funcionarios públicos, al igual que los otros tres acusados. Pero en su caso, además, le sumaron el delito de coacción ya que fue quien amenazó a las víctimas para que no formalizaran la denuncia bajo la promesa de devolverles el dinero.

La condena para los cuatros también incluye reglas de conducta. Las deberán cumplir por dos años: fijar domicilio e informar si lo cambian, someterse al control del patronado de liberados, prohibición de contacto con las víctimas y el pago de 50 mil pesos en concepto de reparación.

Noticias relacionadas
El automovilista fue identificado cerca de un nuevo acceso a Funes.

Microtráfico de drogas en Funes: un presunto vendedor cayó a metros de un barrio privado

La zona de avenida Belgrano y Pellegrini donde fueron aprehendidos los jóvenes involucrados en el asalto en República de la Sexta. 

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta

La pareja detenida en la zona sur de Rosario

Curiosa detención en la zona sur: cayó una pareja con drogas en un búnker que iba a ser desactivado

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el homicidio de Ismael Barboza en un kiosco de Biedma al 2800.

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos

Ver comentarios

Las más leídas

El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Lo último

Violencia en el clásico entre Newells y Central de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Violencia en el clásico entre Newell's y Central de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

MERCOSUR–EFTA: un acuerdo de libre comercio con enfoque sostenible

MERCOSUR–EFTA: un acuerdo de libre comercio con enfoque sostenible

Las energías renovables en la era del libre mercado

Las energías renovables en la era del libre mercado

Violencia en el clásico entre Newell's y Central de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

El clásico rosarino de fútbol de salón que se jugó en el estadio cubierto de Newell's terminó con severas agresiones a la delegación de canalla.

Violencia en el clásico entre Newells y Central de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones
Cuatro agentes de Gendarmería condenados por el robo de dinero a una familia rosarina
Policiales

Cuatro agentes de Gendarmería condenados por el robo de dinero a una familia rosarina

Condenan a padre e hija por el brutal ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones
La Ciudad

Condenan a padre e hija por el brutal ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Río de Janeiro: al menos 64 muertos entre narcos y policías en un megaoperativo en las favelas
El Mundo

Río de Janeiro: al menos 64 muertos entre narcos y policías en un megaoperativo en las favelas

Arranca en Santa Fe la veda del surubí: regirá desde este sábado por 60 días
La Región

Arranca en Santa Fe la veda del surubí: regirá desde este sábado por 60 días

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química
La Ciudad

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Curiosa detención en la zona sur: cayó una pareja con drogas en un búnker que iba a ser desactivado

Curiosa detención en la zona sur: cayó una pareja con drogas en un búnker que iba a ser desactivado

Ovación
Fútbol amateur y de veteranos: la pasión por la redonda deja de lado el crujir de las rodillas

Por Luis Castro
Ovación

Fútbol amateur y de veteranos: la pasión por la redonda deja de lado el crujir de las rodillas

Fútbol amateur y de veteranos: la pasión por la redonda deja de lado el crujir de las rodillas

Fútbol amateur y de veteranos: la pasión por la redonda deja de lado el crujir de las rodillas

Preocupación en Central por la gran deuda que el Banco Central le reclama por ventas mal liquidadas

Preocupación en Central por la gran deuda que el Banco Central le reclama por ventas mal liquidadas

Bernardi pasa la escoba en Newells: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Bernardi pasa la escoba en Newell's: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Policiales
Cuatro agentes de Gendarmería condenados por el robo de dinero a una familia rosarina
Policiales

Cuatro agentes de Gendarmería condenados por el robo de dinero a una familia rosarina

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Quemaduras con cigarrillo y cintazos: la imputaron por golpear a sus hijas en la casa

Quemaduras con cigarrillo y cintazos: la imputaron por golpear a sus hijas en la casa

Microtráfico de drogas en Funes: un presunto vendedor cayó a metros de un barrio privado

Microtráfico de drogas en Funes: un presunto vendedor cayó a metros de un barrio privado

La Ciudad
Condenan a padre e hija por el brutal ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones
La Ciudad

Condenan a padre e hija por el brutal ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Quién es Andrés Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Quién es Andrés Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

El héroe olvidado que vivió en Rosario y ayudó a capturar al jerarca nazi Eichmann

El "héroe olvidado" que vivió en Rosario y ayudó a capturar al jerarca nazi Eichmann

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química

¿Cómo hacer la montañita en el mate y para qué sirve?
Información General

¿Cómo hacer la montañita en el mate y para qué sirve?

El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones
Economía

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó
LA CIUDAD

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta
POLICIALES

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

Romina Diez, el cuadro político libertario que potencia a los jóvenes en Santa Fe
Política

Romina Diez, el cuadro político libertario que potencia a los jóvenes en Santa Fe

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?
Política

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas

Lanzan programa para capacitar profesionalmente en videojuegos 
La Ciudad

Lanzan programa para capacitar profesionalmente en videojuegos 

Paliza a un alumno en una escuela de Funes: Un ataque en manada y a traición
La Región

Paliza a un alumno en una escuela de Funes: "Un ataque en manada y a traición"

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática
La Ciudad

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática

Voy a 190: el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones
Información General

"Voy a 190": el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones

Tras el batacazo de Milei, el dólar blue se hundió en Rosario
Economía

Tras el batacazo de Milei, el dólar blue se hundió en Rosario

El fiscal Socca criticó a Edery y Schiappa Pietra y denunció irregularidades
Policiales

El fiscal Socca criticó a Edery y Schiappa Pietra y denunció "irregularidades"

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años
Política

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel
Información General

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Bajan las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco tras la victoria oficialista
Economía

Bajan las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco tras la victoria oficialista

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos
Policiales

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos

Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de alto riesgo
Información General

Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de "alto riesgo"

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que iban a Buenos Aires
Información General

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que iban a Buenos Aires