Quién es Héctor Gallardo, el nuevo prófugo que entró a la lista de más buscados de Santa Fe

Tiene 54 años y es buscado por el homicidio de Miguel Cabrera en Frontera. Ofrecen $25 millones por información que ayude a detenerlo

20 de octubre 2025 · 18:36hs
Nuevo prófugo en Santa Fe: Héctor Gallardo

Nuevo prófugo en Santa Fe: Héctor Gallardo, acusado de asesinar a un hombre en Frontera

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe actualizó la nómina de prófugos y sumó a Héctor Argentino Gallardo, de 54 años, oriundo de Frontera, con recompensa de $25 millones para quien aporte datos que permitan detenerlo. Está señalado como presunto autor del homicidio de Miguel Ángel Cabrera, ocurrido el 23 de abril de 2022.

Según la investigación, Cabrera, de 42 años, fue atacado en su casa de calle 74, en Frontera, pasadas las 22. Un hombre armado habría tocado a su puerta y, tras una breve discusión, le disparó a corta distancia. La víctima fue trasladada al Hospital Iturraspe de San Francisco, Córdoba, donde falleció por un disparo en el cráneo con orificio de entrada y salida.

Las autoridades recordaron que Gallardo registra antecedentes en causas federales vinculadas al narcotráfico. En diciembre de 2017 fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de Córdoba a 14 años de prisión por organizar y financiar transporte de estupefacientes. En 2019 obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria y regresó a Frontera.

Hector-Argentino-Gallardo

La cartera de Seguridad provincial informó que la actualización de la lista de buscados responde a detenciones recientes y al avance de causas en distintas jurisdicciones. En este caso, piden la colaboración ciudadana para ubicar a Gallardo, con reserva de identidad y canales de contacto habilitados.

Las autoridades insisten en no intentar una detención por cuenta propia y en reportar de inmediato cualquier dato verificable sobre su paradero.

Recompensas: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación

Tal como había anunciado un mes atrás, el Ministerio de Justicia y Seguridad oficializó la semana pasada la duplicación de recompensas para esclarecer homicidios en Santa Fe. La medida abarca una lista de 40 personas asesinadas en Rosario y otras localidades de la provincia a lo largo de los últimos años.

El gobierno estableció formalmente un pago de 16 millones de pesos en relación a decenas de causas penales en trámite. De esta manera actualizó los términos del programa lanzado a principios de año, una iniciativa que se complementa con la difusión de la lista de los delincuentes más buscados en otras investigaciones de distintos fueros.

La resolución 3.053, firmada el miércoles, actualiza 37 recompensas fijadas en un plazo de 13 meses. La primera corresponde al asesinato de Andrea Portillo, una mujer santafesina de 47 años cuyo cuerpo fue hallado en Ricardone tras meses de búsqueda. La última se refiere a la muerte de Filomena Cinalli (88), golpeada dentro de su casa durante un robo en la zona oeste rosarina.

¿Cómo se pagan las recompensas en Santa Fe?

Cualquier persona que tenga datos relevantes sobre uno de los homicidios en investigación puede llamar al 911 o enviar un correo electrónico a [email protected], siempre y cuando no haya intervenido en el delito. También están disponibles las siguientes oficinas del Ministerio Público de la Acusación (MPA):

  • Fiscalía Regional 2: Sarmiento 2850, Rosario
  • Fiscalía Regional 1: avenida General Estanislao López 3302, Santa Fe
  • Fiscalía Regional 3: Alvear 675, Venado Tuerto
  • Fiscalía Regional 4: Iriondo 553, Reconquista
  • Fiscalía Regional 5: Necochea 44, Rafaela

>> Leer más: Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes

La recompensa de 16 millones de pesos se paga en base a un informe del MPA y la Dirección Provincial de Protección de Testigos para confirmar la utilidad de la declaración. La identidad de quienes colaboran con la Justicia se mantiene bajo reserva a lo largo de todo el proceso. Asimismo, el dinero puede repartirse entre dos o más personas que hayan brindado su testimonio y el monto se divide de acuerdo a la relevancia de la información que aportan.

Una vez que la Fiscalía confirma que la validez de los datos, el Estado abona en efectivo, garantizando el "total anonimato" de quienes reciben los billetes bajo constancia notarial de la escribanía del gobierno. El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, lo resumió de la siguiente forma: "Al que ayuda atrapar a esta gente, le damos la plata en un bolso y se va tranquilo a su casa".

Homicidios sin resolver en Rosario

La lista de casos en investigación incluye causas con distintos grados de avance. Por ejemplo, el MPA ya imputó a distintas personas por el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre Claudio Deldebbio, pero la pesquisa sigue abierta para dar con todos los responsables de la balacera registrada en 2022 cerca del parque del Mercado.

Distinta es la situación desde que mataron a Mauro Villamil en el barrio Tiro Suizo. El playero de 36 años fue asesinado el 3 de mayo de 2023, cuando le dispararon a plena luz del día en una verdulería ubicada sobre Corrientes y Gutiérrez. Desde entonces no hay personas imputadas ni detenidas por el ataque fatal.

Por otra parte, el gobierno santafesino duplicó la recompensa para determinar quién mató a María Florencia González, la peluquera baleada junto a su hijo en agosto pasado. Dado que el adolescente sobrevivió, cabe recordar que el Ministerio de Justicia y Seguridad también pagará para esclarecer ciertos intentos de homicidio.

¿Cuáles son las causas de homicidio con recompensa?

Según indica la resolución publicada por el gobierno de Santa Fe, la recompensa de 16 millones de pesos se fijó para avanzar en la investigación sobre los homicidios de las siguientes personas:

  • Andrea Verónica Portillo
  • Damián Lucero
  • Joaquín Fernando Pérez
  • Lautaro Aranda
  • Candelaria Enrique
  • Nicolás Agüero
  • Matías Isassa
  • Maximiliano Gómez
  • Rocío Abril Romano
  • Ariel Edgardo Turnaturi
  • Magdalena Nélida Acosta
  • Jorge Alberto Gueglio
  • Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio
  • Mauro Augusto Villamil
  • Jorge Eduardo Plantes y Jonatan Eduardo Plantes
  • Alejandro Marcelo Padial
  • Francisco Marcelo Ponce
  • Francesco Giovani Fiorucci
  • Leonardo Miguel Germán Ferragut
  • Juan Ezequiel Ojeda
  • María Florencia Gómez
  • Emanuel Alejandro Godoy
  • José Sebastián Ramírez
  • Milagros Vázquez
  • Jonatan Samuel Delgado
  • Pablo López
  • Lautaro Sonetto
  • Néstor Ariel Molina
  • Emilce Daiana Molina
  • Cristian Ángel Brule
  • Matías Alberto Coria
  • Máximo Danilo Luján y Maite Geraldine Gálvez
  • Juan Cruz Osuna y T. O.
  • Horacio David Martínez
  • Brenda Noemí Sandoval
  • María Florencia González
  • Filomena Cinalli
Por Gonzalo Santamaría
