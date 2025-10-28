La Capital | Policiales | quemaduras

Quemaduras con cigarrillo y cintazos: la imputaron por golpear a sus hijas en la casa

La madre quedó bajo prisión preventiva luego de la denuncia de las lesiones de las tres niñas en la zona sur de Rosario

28 de octubre 2025 · 10:30hs
El personal del Hospital de Niños Víctor J. Vilela atendió la semana pasada a tres hermanas menores de edad que sufrieron quemaduras y golpes. Luego de la internación, su madre quedó detenida y este sábado recibió una orden de prisión preventiva como presunta responsable de las lesiones.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) pidió la medida cautelar a partir de una grave denuncia realizada días atrás en el barrio Las Flores. Según los testimonios y la evidencia recabada, la mujer de 34 años llegó a utilizar un cinto para pegarles a sus hijas en la casa en la que convivían.

La investigación comenzó el último miércoles, cuando la policía hizo un operativo por disturbios e inspeccionó una vivienda ubicada sobre el pasaje 556. En ese momento, el padre de las niñas dijo que Verónica A. las maltrataba y también apuntó contra la pareja actual de su ex.

Quemaduras y golpes en Las Flores

En el marco de la primera audiencia sobre la causa, la fiscal María Manuela Dalcol imputó a la detenida como autora de lesiones leves dolosas. El delito se considera agravado por el vínculo de las víctimas con su mamá.

La funcionaria planteó que el maltrato físico era moneda corriente dentro de la vivienda del barrio Las Flores. Las niñas de 2, 7 y 9 años fueron evaluadas en el Hospital Vilela tras el procedimiento en la zona sur y los médicos detectaron indicios de agresiones previas en forma recurrente.

>> Leer más: Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato infantil

Uno de los puntos sobresalientes de la denuncia es que la mujer le quemó la frente a su hija menor con un cigarrillo. Otros detalles se mantuvieron bajo reserva luego de la presentación en el Centro de Justicia Penal, donde la jueza Luciana Prunotto dispuso que la imputada permanezca privada de su libertad.

Además del episodio antes mencionado, Dalcol sostuvo que las niñas fueron golpeadas en más de una oportunidad. Aunque no pudo establecer fechas precisas, dio cuenta de distintos métodos habituales. A veces pegaba con la mano y otras veces recurría a un cinto o una vara. Como consecuencia de esta acción, las nenas sufrieron lesiones y escoriaciones en distintas partes del cuerpo.

El caso tomó estado público cuando el papá hizo la denuncia en la zona sur y las niñas empezaron a recibir tratamiento médico en el Hospital Vilela. Después del traslado, Verónica A. deberá pasar 90 días tras las rejas mientras avanza la investigación sobre la acusación por maltrato infantil.

