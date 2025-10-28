Lucas Bernardi se preocupa por el estado físico de Newell's y el plantel entrena en doble turno

El entrenador decidió esa modalidad, con una concentración que finalizará el miércoles. Apunta a mejorar el ritmo de competencia. Chocará con la intensidad de Unión

Luciano Herrera intenta dominar la pelota. Newell's también ensaya fútbol a la vez de mejorar el físico.

La preocupación de Lucas Bernardi pasa por el estado físico de los futbolistas. La condición en la que los encontró explica que haya programado entrenamientos en doble turno, para mejorar ese aspecto del plantel de Newell's hacia el primero de los tres partidos que tendrá hasta la finalización del torneo.

Tanta atención merece el tema para el entrenador interino que continuará bajo esa modalidad, de prácticas por la mañana y por la tarde, hasta hoy mismo inclusive.

No es que las cuestiones futbolísticas no merezcan la atención de Bernardi. El cuerpo técnico diagrama y pone en práctica diferentes tareas desde el miércoles de la semana pasada, día en que se puso al frente del equipo, con el objetivo de lograr un funcionamiento que le permita competir en lo que resta del torneo.

Pero el despliegue físico es en donde está poniendo mucho énfasis. Es evidente que analizó un déficit en ese sentido. A remediar cuanto antes.

Lucas Bernardi y un colaborador clave

El preparador físico Nicolás Aiello, quien acompañó a Bernardi en la reserva y ahora lo hace en la primera, asume un rol protagónico en la búsqueda de una mejora física de los futbolistas. Un objetivo tan importante que se decidió que el entrenamiento del viernes pasado sea en doble turno y que se repita el modo ayer y continúe también hoy, concentración de por medio en el hotel de Bella Vista.

Recién el miércoles, a dos días del partido, la práctica será en un solo turno, por la mañana, quedando posteriormente desconcentrados. El jueves también habrá una sola práctica, para luego iniciar la concentración para el partido contra Unión del viernes, a las 21.15, en el Coloso Marcelo Bielsa.

image - 2025-10-27T193503.362 Víctor Cuesta cumple con uno de los ejercicios programados por el cuerpo técnico de Newell's. CANOB

La decisión de mantenerlos concentrados entre viernes y sábado últimos, esta última jornada practicando solo por la mañana y quedando después liberados, y desde ayer y hasta el miércoles tiene la finalidad de fortalecer el espíritu y el ánimo de todos, ante el desafío de mantener a la Lepra en primera. La actitud cobra un valor enorme ante la tensión, externa o interna, de todo lo que hay en juego.

El hincha exigirá en la cancha y está en su derecho. Pero existe el convencimiento general de que es el momento de apoyar y de alentar a los futbolistas y a Bernardi. Porque un ambiente similar al que se generó en los últimos partidos, con silbidos y abucheos incluso antes de empezar a jugar, será contraproducente y causará una mala predisposición.

Símbolos de Newell's junto a Bernardi y el equipo

Quienes entendieron que es necesaria la unidad de todos los sectores fueron referentes históricos, como el Tata Martino, Maxi Rodríguez, Nacho Scocco y Diego Mateo, entre otros, respaldando al entrenador y concurriendo incluso a Bella Vista. La misma postura de la oposición, que salieron a bancar al técnico para esta circunstancia crítica.

image - 2025-10-27T194034.000 Luciano Herrera intenta dominar la pelota. Newell's también ensaya fútbol a la vez de mejorar el físico. CANOB

Bernardi quiere conseguir un mayor ritmo, para lo que falta del torneo y, en lo inmediato, para contrarrestar la intensidad del juego de Unión, que ejerce una presión alta y velocidad por las bandas.

No lo conseguirá si el equipo disminuye su despliegue con el paso de los minutos, como sucedió en varios partidos. Las goleadas de los últimos encuentros se explican también por la cuestión física.

Ser competitivos contra la intensidad de Unión

El entrenador trabaja para alcanzar un crecimiento en ese aspecto, incrementando la frecuencia de entrenamientos, aunque también dependerá de las aptitudes físicas de los futbolistas que elija para jugar. No todos están aptos para correr de principio a fin.

La lectura que realice Bernardi antes y durante el partido es clave. La incorporación de algunos juveniles que le inyecten destreza física puede compensar tal falencia.

Por lo pronto, Valentino Acuña, de regreso del Mundial sub-20, posiblemente ingrese en la mitad de cancha, a partir de las bajas de Luca Regiardo y Ever Banega, ambos suspendidos, y le aporte mayor dinámica al equipo.

La inquietud sobre la condición física en Newell’s es tal que, según trascendió desde Santa Fe, el deseo fue jugar el viernes por la noche, para que el calor no le quite energías a los futbolistas ante un conjunto de tanta intensidad como el de Leonardo Madelón.

Unión, quizá sin variantes

Unión entrena con la tranquilidad que le dio el 3 a 0 sobre Defensa y Justicia para visitar el viernes a Newell’s. El entrenador Leonardo Madelón mantendría a la formación de la fecha pasada.

La única duda es en el ataque: si mantiene a Agustín Colazo, autor de un gol ante el Halcón, o lo mete a Marcelo Estigarriba, que lo reemplazó en ese partido y también convirtió.

El once: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Nicolás Palavecino; Cristian Tarragona y Colazo o Estigarribia.