Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática

Familias de los estudiantes impulsan una rifa solidaria para cubrir gastos para viajar al certamen, que se realiza en noviembre en Córdoba. Cómo ayudar

27 de octubre 2025 · 12:19hs
El Politécnico es una de las escuelas más exitosas de Argentina en lo que respecta a Olimpíadas de Matemática.

Familias de estudiantes del Instituto Politécnico de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), con apoyo del Departamento de Matemáticas de esa institución, lanzaron una rifa solidaria. La intención es ayudar a que un grupo de alumnos ya clasificado pueda viajar al certamen nacional de la 42ª Olimpiada Matemática, a realizarse del 10 al 14 de noviembre en La Falda, provincia de Córdoba. En esa instancia, compiten estudiantes del nivel secundario de todo el país, poniendo a prueba habilidades como la resolución de problemas, la creatividad, la lógica y el ingenio.

Este año, en total son 10 alumnos del Politécnico los clasificados al certamen (Agostini Juana, Edwards Andrés, Gascón Bruno, Gigena Felipe, Leidhold Agustin, Maza Francisco, Palena Blasco Emilia, Perrone Santino, Perrone Mariano y Walker Emeli), quienes deben viajar acompañados por 2 docentes.

Lo recaudado en la rifa será para cubrir tanto los pasajes en micro como la estadía en el hotel. Una movida que las familias realizan todos los años, con particular énfasis en las últimas ediciones, en donde no consiguieron apoyo oficial.

"Nos encontramos ante una difícil situación al no estar la Olimpíada Matemática subsidiada por el Estado, los alumnos se ven obligados a pagar su transporte y alojamiento por cinco días. La mayoría de los alumnos clasificados no tienen la posibilidad de abonar esa suma, lo que haría imposible su participación. Asimismo, los dejaría sin posibilidad de competir en las Olimpiadas Internacionales el próximo año", destacaron las familias en un texto que circuló en diversos grupos de whatsapp asociados al politécnico y otras escuelas de la UNR.

En ese marco es que se puso en marcha la rifa. Se puede colaborar comprando un número por $3500, dos por $6000 o cuatro por $10000. Entre los premios —recolectados gracias a la colaboración de familias, docentes, exalumnos, comunidad educativa y comerciantes solidarios— figuran un smart watch, desayumos, mochilas, masajes, libros, tazas y kilos de helado, por mencionar algunos ejemplos. El sorteo se realizará el 6 de noviembre en el Instagram @matematicaips.

Quienes quieran aportar pueden contactarse con las familias de los estudiantes que viajan o directamente al departamento de Matemáticas del Politécnico, en Instagram @matematicaips. A esa misma cuenta, vía mensaje privado, se puede consultar por la compra de números o coordinar donaciones para ayudar al grupo. Cualquier duda, el correo de contacto es [email protected].

Tradición olímpica del Politécnico

El Politécnico, escuela secundaria dependiente de la UNR, tiene una larga tradición olímpica en distintas disciplinas, entre ellas la matemática.

Leer más: Alumno del Poitécnico premiado en competencia internacional

Entre los últimos logros se puede mencionar la medalla de bronce que obtuvo Matías Álvarez Oviedo en la Olimpiada Internacional de Matemática que se realizó en Bath (Inglaterra).

El estudiante de sexto año del Poli fue parte del equipo argentino que viajó al certamen gracias a una colecta solidaria, luego de quedarse sin el financiamiento que históricamente brindaba el Senado nacional.

