La Capital | Policiales | Cuidacoches

"Lo quería matar": piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en pleno bulevar Oroño

Ezequiel "Chucky" Sala enfrentará un juicio por el homicidio de Matías Abraham con 16 golpes en la cabeza en enero de 2024, en Oroño y Brown

28 de octubre 2025 · 17:58hs
Oroño y Brown

Oroño y Brown, la esquina donde se produjo una letal pelea entre cuidacoches en enero de 2024.

Una pelea en la esquina de Oroño y Brown finalizó en enero del año pasado con la muerte de Matías Ezequiel Abraham, quien trabajaba como cuidacoches en la zona. Pasaron siete meses hasta que fue detenido por el ataque otro cuidacoches. Preso desde entonces, Jonatan Ezequiel “Chucky” Sala enfrenta ahora un pedido de prisión perpetua por haber atacado a golpes al hombre de 36 años, al que luego de dejar inmóvil e indefenso en el piso le asestó al menos diez patadas en la cabeza y 16 golpes en el cráneo con un cascote. Por esto afronta una acusación poco usual: la de haber cometido un homicidio con alevosía.

Tras esa pelea del 20 de enero de 2014, Abraham ingresó inconsciente al Hospital Clemente Álvarez con fracturas en el cráneo, el maxilar, la nariz y la órbita ocular izquierda. Estuvo internado más de un mes con respirador hasta que falleció el 1º de marzo de ese año a causa de los severos traumatismos que sufrió en la pelea. Meses después fue detenido un cuidacoches que participó al comienzo de la pelea, Héctor Ponce, y luego fue apresado su hermano, apodado Chucky, quien ahora afronta un juicio oral por el crimen.

En una audiencia preliminar al debate, el fiscal Alejandro Ferlazzo pidió este lunes que sea condenado a prisión perpetua como autor de un homicidio calificado por la alevosía. Es decir, cometido sin que la víctima tuviera chance de defensa. El planteo acusatorio fue admitido por el juez Rodrigo Santana, quien además consignó las pruebas ofrecidas por las partes para discutir en el juicio, en fecha a fijar. Sala, de 27 años, se encuentra en prisión preventiva.

Golpes y patadas

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el 20 de enero de 2024 alrededor de las 18.45 Abraham y Sala comenzaron a discutir y enseguida se tomaron a golpes, sobre el asfalto, en el lado oeste del bulevar. Primero se agarraron a las trompadas sólo entre ellos. Luego la gresca se trasladó a la vereda y se sumó el hermano de Sala, quien intervino en favor de Chucky y le asestó a Abraham dos golpes a la cabeza. El cuidacoches cayó al piso inmóvil, al parecer inconsciente, y sus agresores se alejaron.

Chucky caminó acompañado por su hermano hacia calle Brown pero enseguida regresó solo hasta donde estaba la víctima. “Comenzó a pegarle en el cráneo con la intención de matarlo. Primero le efectuó por lo menos diez patadas y pisotones en el cráneo. Finalmente tomó un cascote, una piedra de grandes dimensiones, y le efectuó por lo menos 16 golpes en el cráneo”, detalla la acusación.

>>Leer más: "Preventiva para un cuidacoches que participó de un crimen en Oroño y Brown"

La mecánica exacta del ataque se obtuvo de la cámara de vigilancia del frente de un edificio de la cuadra. En la filmación de cuarenta segundos se ve, al otro lado de una reja, el cuerpo de Abraham tendido boca arriba en el piso, quieto. Una columna tapa la cabeza, pero se alcanza a observar la figura de quien lo ataca. Se advierte que cada patada en el cráneo le provo a la víctima, pese a estar inerte, un espasmo en las piernas, como un acto reflejo. Luego se observa que el atacante toma un pedazo de baldosa y se lo asesta en la cabeza antes de retirarse. Según testigos, se fue de la zona en un colectivo.

Homicidio alevoso

“Su conducta homicida fue realizada aprovechando el estado de indefensión de la víctima, que quedó completamente inmóvil. Tuvo plena disposición de su cuerpo para matarlo sobre seguro con por lo menos 16 golpes contundentes en el cráneo”, argumentó el fiscal al encuadrar el caso como un crimen alevoso.

“Le pegó con una piedra a un trapito más de cinco veces”, dijo un testigo que estaba tomando algo en el bar del club Rosario Central y llamó al 911 para avisar que la víctima estaba en el piso, sin reacción.

No se escuchaban gritos, parecía que se estaban cargando”, contó a su vez un hombre que iba caminando por el cantero central del bulevar y observó el comienzo de la pelea, entre Brown y Güemes, sobre la vereda oeste. “Parecía que estaban jodiendo hasta uno le metió una piña al otro y ahí comenzó la pelea en serio”, añadió. Así siguieron hasta que la víctima cayó al suelo y apareció un tercero, el hermano de Sala, quien le pegó “una o dos patadas al que ya estaba en el piso tirado y se fue por Brown en dirección a Alvear”.

>>Leer más: Murió un cuidacoches que había sido atacado a piedrazos en Pichincha

Según los testigos, fue una patada del hermano de Chucky la que dejó a Abraham desmayado. Quedó inmóvil en el piso, vestido con ropa de Newell's, y recibió sin reaccionar la seguidilla de patadas propinadas luego por Sala, de menor estatura que la víctima y vestido con un pantalón oscuro y remera roja: “Fueron de cuatro a cinco patadas como mínimo, lo quería matar”.

“En un momento se para y le empieza a pisar la cara. Después, cuando se levanta para irse, el de remera roja ve un bodoque de cemento, lo agarra y le empieza a pegar en la cara. Al final se lo tira con distancia a la cara”, contó un testigo. “Con la piedra le pegó más de tres veces seguro”, relató otra mujer que caminaba por la cuadra.

Abraham fue trasladado al Heca con trauma facial, traumatismos en el cráneo, cortes, edemas y desgarros. Durante su agonía fue capaz de abrir los ojos y reaccionar a estímulos, pero no de hablar.

"Dado vueltas"

Otro testimonio fue de un cuidacoches que había compartido la jornada con la víctima. “Recuerdo que ese día llegué a la zona tipo 10 de la mañana. Matías ya estaba ahí, venía amanecido del día anterior”, contó, y relató que estuvieron tomando todo el día hasta que sobre el atardecer apareció el ahora acusado: “Se acercó Chucky inhalando poxirrán con una chica. Llegó gritando «¿dónde está la bolsa de ropa?», me quiso pegar y nos agarramos a las piñas”.

>>Leer más: Un cuidacoches cayó como sospechado de asesinar a otro en una pelea en Pichincha

A los veinte minutos, dijo, se acercó otro cuidacoches y cartonero de la zona y le avisó de la golpiza que transcurría a una cuadra y media: “Vení a Oroño que a Matías le dieron con una piedra en la cabeza y está tirado en el suelo”. Lo encontraron sobre la vereda, con la cabeza llena de sangre. “Me arrodillé y él estaba como dormido. Se despertaba y se tocaba la cabeza. No dijo nada, hacía ronquidos”.

Sala fue detenido en agosto de 2024 por la Policía de Investigaciones (PDI) en la zona noroeste. Al mes fue detenido su hermano Ponce, quien se entregó al saber que lo buscaban y al seguir el consejo de un pastor evangélico, según declaró al ser imputado. “Ese día yo estaba cuidando autos. Mi hermano no estaba en sus cabales. Andaba aspirando nafta con un bidón. Andaba dado vueltas”, dijo.

Contó que al inicio de la pelea entre Abraham y Chucky, su hermano llevaba la peor parte y por eso él intervino: “El muchacho le estaba pegando mal y yo reaccioné como todo hermano”. En junio pasado aceptó 3 años de prisión condicional en un juicio abreviado como autor de lesiones graves.

Noticias relacionadas
El hincha canalla está entre los prófugos más buscados en la provincia.

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

El diagnóstico de quemaduras se confirmó en el Hospital Víctor J. Vilela.

Quemaduras con cigarrillo y cintazos: la imputaron por golpear a sus hijas en la casa

El automovilista fue identificado cerca de un nuevo acceso a Funes.

Microtráfico de drogas en Funes: un presunto vendedor cayó a metros de un barrio privado

La zona de avenida Belgrano y Pellegrini donde fueron aprehendidos los jóvenes involucrados en el asalto en República de la Sexta. 

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta

Ver comentarios

Las más leídas

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Lucas Bernardi se preocupa por el estado físico de Newells y el plantel entrena en doble turno

Lucas Bernardi se preocupa por el estado físico de Newell's y el plantel entrena en doble turno

Voy a 190: el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones

"Voy a 190": el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones

Lo último

La asamblea sobre el balance de Newells pasó para más adelante para priorizar el fútbol

La asamblea sobre el balance de Newell's pasó para más adelante para "priorizar el fútbol"

Comienzan las jornadas Ciudades Portuarias ante los cambios globales y regionales

Comienzan las jornadas "Ciudades Portuarias ante los cambios globales y regionales"

Horas decisivas para el futuro de Vicentin: se define quién será el nuevo propietario

Horas decisivas para el futuro de Vicentin: se define quién será el nuevo propietario

"Lo quería matar": piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en pleno bulevar Oroño

Ezequiel "Chucky" Sala enfrentará un juicio por el homicidio de Matías Abraham con 16 golpes en la cabeza en enero de 2024, en Oroño y Brown

Lo quería matar: piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en pleno bulevar Oroño
Violencia en el clásico rosarino de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones
Ovación

Violencia en el clásico rosarino de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Paulón quiso representar a los porteños en el Senado, no lo logró y ahora seguirá como diputado santafesino
Política

Paulón quiso representar a los porteños en el Senado, no lo logró y ahora seguirá como diputado santafesino

Ascenso exprés: la AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en Primera C

Por Carlos Durhand
Ovación

Ascenso exprés: la AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en Primera C

Elecciones legislativas: la derrota vuelve a agitar las aguas en el peronismo santafesino

Por Javier Felcaro
Política

Elecciones legislativas: la derrota vuelve a agitar las aguas en el peronismo santafesino

El dólar oficial volvió a recalentarse tras la fuerte baja: a cuánto cerró este martes el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial volvió a recalentarse tras la fuerte baja: a cuánto cerró este martes el blue en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Lucas Bernardi se preocupa por el estado físico de Newells y el plantel entrena en doble turno

Lucas Bernardi se preocupa por el estado físico de Newell's y el plantel entrena en doble turno

Voy a 190: el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones

"Voy a 190": el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones

Toses de primavera: ¿por qué los virus están demorando tanto en irse?

Toses de primavera: ¿por qué los virus están demorando tanto en irse?

Ovación
Central en Córdoba: qué se espera que haga Ariel Holan con el equipo para el viernes

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central en Córdoba: qué se espera que haga Ariel Holan con el equipo para el viernes

Central en Córdoba: qué se espera que haga Ariel Holan con el equipo para el viernes

Central en Córdoba: qué se espera que haga Ariel Holan con el equipo para el viernes

Ascenso exprés: la AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en Primera C

Ascenso exprés: la AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en Primera C

Violencia en el clásico rosarino de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Violencia en el clásico rosarino de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Policiales
Condenan a dos presos a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel de Pérez
POLICIALES

Condenan a dos presos a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel de Pérez

Lo quería matar: piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en pleno bulevar Oroño

"Lo quería matar": piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en pleno bulevar Oroño

Cuatro agentes de Gendarmería condenados por el robo de dinero a una familia rosarina

Cuatro agentes de Gendarmería condenados por el robo de dinero a una familia rosarina

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

La Ciudad
Comienzan las jornadas Ciudades Portuarias ante los cambios globales y regionales
La Ciudad

Comienzan las jornadas "Ciudades Portuarias ante los cambios globales y regionales"

Condenan a padre e hija por el brutal ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Condenan a padre e hija por el brutal ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Quién es Andrés Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Quién es Andrés Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

El héroe olvidado que vivió en Rosario y ayudó a capturar al jerarca nazi Eichmann

El "héroe olvidado" que vivió en Rosario y ayudó a capturar al jerarca nazi Eichmann

El escultor del busto de Miguel Russo: Quise plasmar el gesto que tanto lo caracterizaba
Ovación

El escultor del busto de Miguel Russo: "Quise plasmar el gesto que tanto lo caracterizaba"

Paritaria docente e inflación: Goity dijo que se va a reconocer el descalce salarial
LA CIUDAD

Paritaria docente e inflación: Goity dijo que "se va a reconocer el descalce salarial"

China exigirá títulos universitarios a influencers que hablen de medicina, derecho o política
El Mundo

China exigirá títulos universitarios a influencers que hablen de medicina, derecho o política

El Banco Central lanzó monedas de colección por el Mundial 2026: ¿a cuánto cotizan y dónde se consiguen?
Información General

El Banco Central lanzó monedas de colección por el Mundial 2026: ¿a cuánto cotizan y dónde se consiguen?

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos, que duplicaron a los blancos
Política

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos, que duplicaron a los blancos

Con la baja de las tasas de plazo fijo, los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000
Economía

Con la baja de las tasas de plazo fijo, los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Semana del Patrimonio: el teatro Astengo muestra sus secretos
La Ciudad

Semana del Patrimonio: el teatro Astengo muestra sus secretos

WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos celulares a partir de noviembre
Información General

WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos celulares a partir de noviembre

Santilli cumplió su promesa de campaña: tras la victoria de LLA, se rapó la cabeza a lo Espert
Política

Santilli cumplió su promesa de campaña: tras la victoria de LLA, se rapó la cabeza a lo Espert

¿Cómo hacer la montañita en el mate y para qué sirve?
Información General

¿Cómo hacer la montañita en el mate y para qué sirve?

El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones
Economía

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó
LA CIUDAD

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta
POLICIALES

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

Romina Diez, el cuadro político libertario que potencia a los jóvenes en Santa Fe
Política

Romina Diez, el cuadro político libertario que potencia a los jóvenes en Santa Fe

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?
Política

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas

Lanzan programa para capacitar profesionalmente en videojuegos 
La Ciudad

Lanzan programa para capacitar profesionalmente en videojuegos 

Paliza a un alumno en una escuela de Funes: Un ataque en manada y a traición
La Región

Paliza a un alumno en una escuela de Funes: "Un ataque en manada y a traición"

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática
La Ciudad

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática