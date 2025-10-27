El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero siguen las nubes y podría haber lloviznas

Información General
Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de 2.300 millones
Economía
Barclays alerta sobre el riesgo de atraso cambiario en Argentina
Economía
El dólar bajó fuerte y los bonos subieron tras el triunfo de Milei
Política
Trump felicitó a Milei: "Nuestra confianza en él quedó justificada"
Política
Santa Fe: casi el 40 % no fue a votar y los votos nulos duplicaron a los blancos
Información General
Elecciones: cómo justificar tu ausencia si no fuiste a votar este domingo
Política
Aleart cree que bajar la violencia fue clave para el triunfo de Milei en Santa Fe
POLICIALES
Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada
LA CIUDAD
Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo
POLITICA
Mayoraz celebró el apoyo a LLA: "Milei puede tener un mandato tranquilo"
Política
Pellegrini: "Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo de Milei"
Política
Pullaro y el resultado de Provincias Unidas: "Fue una elección muy difícil"
Política
"No pudimos, pero sepan que no están solos", le dijo Caren Tepp al peronismo
Política
Javkin habló tras el triunfo de LLA: "Rosario no quiere volver atrás"
Política
Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli ganó por muy poco