El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero siguen las nubes y podría haber lloviznas

Durante la semana la temperatura estaría en aumento para llegar a 29º el próximo sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes en Rosario una temperatura máxima de 17º, cielo nublado y algunas probabilidades de lloviznas desde la madrugada. Durante la semana los registros estarían en aumento para llegar a 29º el próximo sábado.

La madrugada de martes llega con vientos moderados del sudeste, una marca de 9º y hasta un 40 por ciento de chances de lloviznas, que serían menos probables ya en la mañana, cuando los termómetros llegarían a marcar 12º. En la tarde estaría nublado con una máxima de 17º, bajando a 11º hacia la noche.

El miércoles comenzaría paulatinamente a subir la temperatura: se espera una máxima de 19º aunque con una mínima de 7º, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada.

El jueves continuaría nublado y las marcas seguirían en ascenso, con temperaturas entre 22º y 10º.

Para el viernes pronostican cielo algo nublado, una máxima de 24º y una mínima de 11º.

El sábado estaría algo nublado, con la máxima trepando hasta los 29º y una mínima de 14º.

Para el domingo se anticipa una desmejora en las condiciones, con cielo mayormente nublado, 25º de máxima y 13º de mínima.