La Casa Rosada confirmó que convocará al Congreso a sesiones extraordinarias

La gestión de Javier Milei se prepara para impulsar leyes que considera clave con la nueva conformación parlamentaria que regirá desde el 10 de diciembre. Inminente llamado a gobernadores

El gobierno nacional confirmó este martes que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para discutir, bajo la nueva conformación parlamentaria, reformas en materia tributaria y laboral, entre otras . Las fechas se decidirán en los próximos días.

Al respecto, el bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) buscará acuerdos con las bancadas dialoguistas para postergar el debate del proyecto de presupuesto 2026 a fin de tratar esa iniciativa en las sesiones extraordinarias, luego de que asuman los diputados electos el domingo pasado .

Con la nueva conformación del Congreso, el oficialismo tendrá en la Cámara de Diputados, junto a los bloques aliados, la primera minoría .

Los bloques opositores habían aprobado el 8 de octubre un emplazamiento con el cronograma de audiencias, que establecía que el 11 de noviembre se tratara el presupuesto 2016 en el recinto para que pudiera discutirse en el Senado antes de la finalización de las sesiones ordinarias .

El peronismo quería mantener la fecha del dictamen pero, a la vez, reconoció que hay bloques dialoguistas dispuestos a acordar una nueva citación para que se trate con la flamante composición el cuerpo.

El gobierno de Javier Milei tendrá a partir del 10 de diciembre 107 legisladores, entre la LLA, PRO y la UCR, y podrá contar con otros seis diputados radicales cercanos al oficialismo, con lo cual necesitará solo trece representantes para aprobar el presupuesto 2026.

Voceros parlamentarios de bloques provinciales deslizaron que las negociaciones se realizarán entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo, que acordarán una postergación del debate de la ley de gastos y recursos.

De hecho, es inminente el llamado de la Casa Rosada a unos quince mandatarios provinciales de la Argentina.

En ese escenario será clave la posición del bloque Encuentro Federal, ya que uno de sus diputados, Nicolás Massot, había adelantado la presentación de un dictamen de minoría en el que se mantiene un superávit inferior al proyectado por el gobierno para incluir las leyes de discapacidad, universidades y Garrahan.

También habrá que esperar la posición que asumirá Democracia para Siempre, que también había votado el emplazamiento en la sesión del 8 de octubre.