La Capital | Policiales | presos

Condenan a dos presos a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel de Pérez

Ignacio Andrada y Pablo Luján fueron sentenciados en juicio oral por sus extorsiones a un comerciante de Parque Casas en julio y agosto de 2022

28 de octubre 2025 · 18:29hs
La extorsión se concretó mediante llamados y mensajes realizados por dos reclusos que estaban alojados en la cárcel de Pérez

La extorsión se concretó mediante llamados y mensajes realizados por dos reclusos que estaban alojados en la cárcel de Pérez

Dos presos fueron condenados a diez años de cárcel por extorsionar a un comerciante de Parque Casas en 2022. Ignacio Andrada y Pablo Luján fueron sentenciados por delitos cometidos cuando estaban alojados en el pabellón 2 de la Unidad Penitenciaria Nº 16 de Pérez.

La sentencia fue resuelta por la jueza María Trinidad Chiabrera en un fallo cuyos fundamentos se conocerán en los próximos días. Los reclusos se agregan a otras cuatro personas que ya habían aceptado condenas en juicios abreviados por este mismo caso.

La primera fue Alejandrina Faraone, sindicada como pareja de Luján, que aceptó en septiembre de 2023 cuatro años de prisión domiciliaria por encubrimiento agravado por ánimo de lucro y como partícipe secundaria de extorsión. También admitió su participación en la trama extorsiva Gerónimo Olivera, que el 30 de noviembre de 2023 acordó una pena de 3 años y cuatro meses como partícipe secundario de extorsión. La misma condena acordó Axel Fernando Ramírez el 8 de agosto de 2024.

Por su parte, el pasado 4 de agosto de este año David Nicolás Olivera fue condenado a diez años por tres hechos de extorsión consumada, otros tres que quedaron en el intento y asociación ilícita. La pena fue unificada con condenas anteriores en 14 años y medio de prisión.

Extorsión

El fiscal Ramiro González Raggio acusó a Andrada y Luján como coautores del delito de extorsión agravada por el uso de arma de fuego por una saga de intimidaciones contra un carnicero en 2022. Las maniobras extorsivas comenzaron el 1º de julio de ese año cuando la víctima recibió un mensaje de Whatsapp en el que un desconocido le exigía 500 mil pesos bajo amenazas de muerte.

El carnicero se preocupó por los datos sobre su entorno familiar y su actividad comercial que manejaban los apretadores. Los mensajes continuaron al día siguiente y la víctima estuvo a punto de entregar el dinero pero no se animó a ir hasta el lugar acordado. Luego bloqueó el celular desde el que le mandaban los mensajes.

>>Leer más: Parque Casas: piden diez años de cárcel para dos presos por extorsiones a un carnicero

Diez días después los extorsionadores intensificaron la violencia de su demanda. El 12 de julio de 2022, minutos antes de las 15, dispararon varias veces contra el frente de su carnicería de Cabassa al 1700, en Parque Casas. Fueron al menos 15 vainas servidas calibre 9 milímetro y cuatro balas de plomo encamisadas. También había un papel dirigido a la víctima con un número de teléfono al que debía comunicarse.

Ese mismo día el dueño del negocio recibió un llamado a su teléfono y otros mensajes posteriores en los que le exigían 300.000 pesos. La amenaza incluía matar algún familiar y balear su casa. Las amenazas se repitieron hasta el 22 de julio cuando, con la carnicería cerrada desde la balacera, la víctima volvió a responder mensajes y decidió acordar la entrega de dinero.

El comerciante se dirigió a su carnicería pero los extorsionadores cambiaron sobre la marcha el lugar de encuentro a un descampado de Uriarte y Esquivel. Allí arrojó una bolsa con 80 mil pesos que fue recogida en el lugar por Axel Ramírez, quien había sido convocado por Gerónimo Olivera.

Pero los mensajes no cesaron. Pasaron unos días hasta que el 2 de agosto el comerciante volvió a ser contactado. Le preguntaron si tenía “novedades”, él respondió que no tenía dinero, los apretadores le dijeron que volverían a llamarlo dos días después. Así, el 4 de agosto le escribieron y él respondió que al día siguiente tendría “algo” para enviarles.

Así, luego de recibir los mensajes de rigor, la víctima hizo dos transferencias por un total de 34 mil pesos a un CBU a nombre de Faraone.

Cárcel

La investigación comenzó rastreando los celulares desde los cuales se habían realizado las amenazas y continuó con escuchas a esas líneas. Así se fue surgiendo información sobre los autores. Por ejemplo, los mensajes del 12 de julio —el día de la balacera contra la carnicería— habían sido realizados desde una línea a nombre de una mujer que visitaba “en calidad de esposa” a Andrada en la cárcel Nº 16 de Pérez. También se acreditaron impactos de esa línea en antenas cercanas a la esa unidad penitenciaria.

La información complementaria surgida de requisas en esa cárcel permitió detectar un celular que había sido utilizado por Andrada y Luján en la misma celda del pabellón 2 de la cárcel de Pérez. También se constataron aparatos que habían sido empleados por Andrada y Olivera para realizar llamados y mandar mensajes extorsivos desde sus celdas.

Noticias relacionadas
El hincha canalla está entre los prófugos más buscados en la provincia.

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

El diagnóstico de quemaduras se confirmó en el Hospital Víctor J. Vilela.

Quemaduras con cigarrillo y cintazos: la imputaron por golpear a sus hijas en la casa

El automovilista fue identificado cerca de un nuevo acceso a Funes.

Microtráfico de drogas en Funes: un presunto vendedor cayó a metros de un barrio privado

La zona de avenida Belgrano y Pellegrini donde fueron aprehendidos los jóvenes involucrados en el asalto en República de la Sexta. 

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta

Ver comentarios

Las más leídas

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Lucas Bernardi se preocupa por el estado físico de Newells y el plantel entrena en doble turno

Lucas Bernardi se preocupa por el estado físico de Newell's y el plantel entrena en doble turno

Voy a 190: el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones

"Voy a 190": el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones

Lo último

La asamblea sobre el balance de Newells pasó para más adelante para priorizar el fútbol

La asamblea sobre el balance de Newell's pasó para más adelante para "priorizar el fútbol"

Comienzan las jornadas Ciudades Portuarias ante los cambios globales y regionales

Comienzan las jornadas "Ciudades Portuarias ante los cambios globales y regionales"

Horas decisivas para el futuro de Vicentin: se define quién será el nuevo propietario

Horas decisivas para el futuro de Vicentin: se define quién será el nuevo propietario

"Lo quería matar": piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en pleno bulevar Oroño

Ezequiel "Chucky" Sala enfrentará un juicio por el homicidio de Matías Abraham con 16 golpes en la cabeza en enero de 2024, en Oroño y Brown

Lo quería matar: piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en pleno bulevar Oroño
Violencia en el clásico rosarino de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones
Ovación

Violencia en el clásico rosarino de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Paulón quiso representar a los porteños en el Senado, no lo logró y ahora seguirá como diputado santafesino
Política

Paulón quiso representar a los porteños en el Senado, no lo logró y ahora seguirá como diputado santafesino

Ascenso exprés: la AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en Primera C

Por Carlos Durhand
Ovación

Ascenso exprés: la AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en Primera C

Elecciones legislativas: la derrota vuelve a agitar las aguas en el peronismo santafesino

Por Javier Felcaro
Política

Elecciones legislativas: la derrota vuelve a agitar las aguas en el peronismo santafesino

El dólar oficial volvió a recalentarse tras la fuerte baja: a cuánto cerró este martes el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial volvió a recalentarse tras la fuerte baja: a cuánto cerró este martes el blue en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Lucas Bernardi se preocupa por el estado físico de Newells y el plantel entrena en doble turno

Lucas Bernardi se preocupa por el estado físico de Newell's y el plantel entrena en doble turno

Voy a 190: el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones

"Voy a 190": el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones

Toses de primavera: ¿por qué los virus están demorando tanto en irse?

Toses de primavera: ¿por qué los virus están demorando tanto en irse?

Ovación
Central en Córdoba: qué se espera que haga Ariel Holan con el equipo para el viernes

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central en Córdoba: qué se espera que haga Ariel Holan con el equipo para el viernes

Central en Córdoba: qué se espera que haga Ariel Holan con el equipo para el viernes

Central en Córdoba: qué se espera que haga Ariel Holan con el equipo para el viernes

Ascenso exprés: la AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en Primera C

Ascenso exprés: la AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en Primera C

Violencia en el clásico rosarino de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Violencia en el clásico rosarino de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Policiales
Condenan a dos presos a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel de Pérez
POLICIALES

Condenan a dos presos a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel de Pérez

Lo quería matar: piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en pleno bulevar Oroño

"Lo quería matar": piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en pleno bulevar Oroño

Cuatro agentes de Gendarmería condenados por el robo de dinero a una familia rosarina

Cuatro agentes de Gendarmería condenados por el robo de dinero a una familia rosarina

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

La Ciudad
Comienzan las jornadas Ciudades Portuarias ante los cambios globales y regionales
La Ciudad

Comienzan las jornadas "Ciudades Portuarias ante los cambios globales y regionales"

Condenan a padre e hija por el brutal ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Condenan a padre e hija por el brutal ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Quién es Andrés Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Quién es Andrés Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

El héroe olvidado que vivió en Rosario y ayudó a capturar al jerarca nazi Eichmann

El "héroe olvidado" que vivió en Rosario y ayudó a capturar al jerarca nazi Eichmann

El escultor del busto de Miguel Russo: Quise plasmar el gesto que tanto lo caracterizaba
Ovación

El escultor del busto de Miguel Russo: "Quise plasmar el gesto que tanto lo caracterizaba"

Paritaria docente e inflación: Goity dijo que se va a reconocer el descalce salarial
LA CIUDAD

Paritaria docente e inflación: Goity dijo que "se va a reconocer el descalce salarial"

China exigirá títulos universitarios a influencers que hablen de medicina, derecho o política
El Mundo

China exigirá títulos universitarios a influencers que hablen de medicina, derecho o política

El Banco Central lanzó monedas de colección por el Mundial 2026: ¿a cuánto cotizan y dónde se consiguen?
Información General

El Banco Central lanzó monedas de colección por el Mundial 2026: ¿a cuánto cotizan y dónde se consiguen?

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos, que duplicaron a los blancos
Política

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos, que duplicaron a los blancos

Con la baja de las tasas de plazo fijo, los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000
Economía

Con la baja de las tasas de plazo fijo, los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Semana del Patrimonio: el teatro Astengo muestra sus secretos
La Ciudad

Semana del Patrimonio: el teatro Astengo muestra sus secretos

WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos celulares a partir de noviembre
Información General

WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos celulares a partir de noviembre

Santilli cumplió su promesa de campaña: tras la victoria de LLA, se rapó la cabeza a lo Espert
Política

Santilli cumplió su promesa de campaña: tras la victoria de LLA, se rapó la cabeza a lo Espert

¿Cómo hacer la montañita en el mate y para qué sirve?
Información General

¿Cómo hacer la montañita en el mate y para qué sirve?

El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones
Economía

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó
LA CIUDAD

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta
POLICIALES

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

Romina Diez, el cuadro político libertario que potencia a los jóvenes en Santa Fe
Política

Romina Diez, el cuadro político libertario que potencia a los jóvenes en Santa Fe

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?
Política

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas

Lanzan programa para capacitar profesionalmente en videojuegos 
La Ciudad

Lanzan programa para capacitar profesionalmente en videojuegos 

Paliza a un alumno en una escuela de Funes: Un ataque en manada y a traición
La Región

Paliza a un alumno en una escuela de Funes: "Un ataque en manada y a traición"

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática
La Ciudad

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática