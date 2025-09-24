La Capital | Policiales | Laucha Ghiselli

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores

A Ghiselli se lo involucra con una asociación ilícita formada por la banda narco del noroeste de Rosario. Junto a él hay otros cuatro detenidos

24 de septiembre 2025 · 17:15hs
Laucha Ghiselli

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Laucha Ghiselli, al mando de la barra brava de Rosario Central. 

Laucha Ghiselli considerado jefe de la barra brava de Rosario Central desde el asesinato de Andrés "Pillín" Bracamonte, quedó en prisión preventiva esta tarde luego de la definición de la justicia. Además, quedaron en la misma condición otros cuatro presuntos integrantes de la banda de Los Menores, quien controla la barra canalla desde noviembre de 2024.

La audiencia comenzó pasadas 15.30 tuvo lugar en el Centro de Justicia Penal ante el atento seguimiento de unas 20 personas y dos banderas en apoyo al detenido con la firma de “La familia de Central”. La primera pedía la libertad para Lautaro "Laucha" Ghiselli y otra, que el viento venció, expresaba: “Laucha preso político”. Al rededor personas con gorros y camperas de Los Guerreros, histórico nombre de la barra auriazul, otros con la camiseta de Central.

El Juez de Primera Instancia Fernando Sosa inició la lectura de la resolución mencionando que se dispondrá la prisión preventiva para Laucha Ghiselli y otros cuatro integrantes de la banda de Los Menores. Sosa rechazó el planteo de la defensa del jefe de la barra de Central, que señalaba a la evidencia como un “relato” con falta de rigurosidad.

>> Leer más: Laucha Ghiselli, perfil del sucesor en la barra de Central que quedó en la mira judicial

Según el juez, Ghiselli tiene un rol claro en la barra de Central como organizador de la asociación ilícita. Aunque reconoció que la investigación recabó datos aportados por otros delincuentes y otras fuentes, sin especificar cuáles. La Fiscalía había aportado un testimonio, de identidad reservada, que detallaba como Los Menores eligieron a Ghiselli para conducir Los Guerreros, en tanto la defensa presentó 20 testimonios, que incluían a empleados del club, pero no se tuvieron en cuenta.

Laucha Central 24.9

La detención del Laucha Ghiselli

Lautaro "Laucha" Ghiselli es el nombre que aparece en distintas investigaciones como nuevo líder de la barra brava de Rosario Central y a principios de agosto fue detenido por la Policía Federal.

El sindicado nuevo jefe de la barra canalla fue aprehendido el 13 de agosto por pedido de la fiscal Georgina Pairola. Lo detuvieron en un domicilio de Salta al 2400, donde secuestraron una camioneta y documentos. Según comunicaron desde la Fiscalía Regional, a Ghiselli lo sindican como organizador de una asociación ilícita vinculada a la banda Los Menores.

>> Leer más: Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Laucha Ghiselli es mencionado en la investigación por el doble crimen de Bracamonte y Attardo no solo como sucesor en el mando del paravalanchas. Sino que también lo ubican como una persona de confianza de Matías Gazzani, señalado como jefe de Los Menores y prófugo con pedido de captura provincial y federal.

Parte de la hinchada desde hace muchos años, en los últimos partidos se lo ha visto al mando del paravalanchas. Tal como lo muestra la foto que ilustra esta nota, correspondiente al partido por Copa Argentina disputado en junio pasado en San Nicolás.

Quién es Lautaro Ghiselli

Tiene dos tatuajes en el pecho. Uno es el escudo del club, el otro es la cara de un amigo suyo: Kiry, asesinado a balazos en el año 2012. Son al menos tres los amigos que murieron de forma violenta en los últimos años. Todos eran hinchas del Canalla y formaron parte de un mismo grupo mucho antes de que Laucha fuera detenido como presunto organizador de una asociación ilícita

Con 31 años, desde hace al menos quince que es una fija en el paravalanchas canalla. Formó parte de un grupo que viajó a los partidos de visitantes en el "Crazy Bus", como llamaban al colectivo que los transportaba.

Desde fines de 2024 Ghiselli es mencionado a la cabeza de la barra tras el asesinato de Pillín Bracamonte. Algunos rumores lo ubican como cercano a Matías Gazzani, el prófugo señalado como jefe de una banda criminal, y otros también lo vinculan a Santino Alvarado, hijo del jefe narco Esteban Alvarado.

Noticias relacionadas
El empresario Leonardo Peiti y su abogado antes de declarar en el juicio al exfiscal regional Patricio Serjal. Foto: Maxi Klanjscek / LT8. 

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice

El paciente del Heca fue baleado en Comodoro Rivadavia y Crespo.

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

Crimen de un chico. Carriego y las vías del Ferrocarril, a pocos metros del cruce con Rafaela., el lugar donde  apuñalaron a Lautaro Donaire..

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de pampita

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

Ver comentarios

Las más leídas

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

En Newells pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

En Newell's pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

Lo último

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores

Dos taekwondistas rosarinos representarán al país en el Mundial de la especialidad

Dos taekwondistas rosarinos representarán al país en el Mundial de la especialidad

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores

A Ghiselli se lo involucra con una asociación ilícita formada por la banda narco del noroeste de Rosario. Junto a él hay otros cuatro detenidos

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores
Terapia Ocupacional en la UNR: la historia de una carrera pionera que la dictadura interrumpió
La Ciudad

Terapia Ocupacional en la UNR: la historia de una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
La Región

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Basta de matarnos: Rosario se suma al pedido de justicia por las tres chicas asesinadas
La Ciudad

"Basta de matarnos": Rosario se suma al pedido de justicia por las tres chicas asesinadas

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo
Economía

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump
Política

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

En Newells pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

En Newell's pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

Juzgarán en Rosario a directivos de una empresa por contaminación

Juzgarán en Rosario a directivos de una empresa por contaminación

Ovación
Faustino Oro, el prodigio argentino que quiere ser el gran maestro más joven en la historia del ajedrez
Ovación

Faustino Oro, el prodigio argentino que quiere ser el gran maestro más joven en la historia del ajedrez

Faustino Oro, el prodigio argentino que quiere ser el gran maestro más joven en la historia del ajedrez

Faustino Oro, el prodigio argentino que quiere ser el gran maestro más joven en la historia del ajedrez

El padre de Messi maneja todo en Inter Miami: la explosiva declaración de un jugador que enfrentó a Leo

"El padre de Messi maneja todo en Inter Miami": la explosiva declaración de un jugador que enfrentó a Leo

Cómo llega Gimnasia, el próximo rival del Central de Holan en el torneo Clausura

Cómo llega Gimnasia, el próximo rival del Central de Holan en el torneo Clausura

Policiales
Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores
Policiales

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores

Sos sapo. Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

"Sos sapo. Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

El peor novio: tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

El peor novio: tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice

La Ciudad
Terapia Ocupacional en la UNR: la historia de una carrera pionera que la dictadura interrumpió
La Ciudad

Terapia Ocupacional en la UNR: la historia de una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Basta de matarnos: Rosario se suma al pedido de justicia por las tres chicas asesinadas

"Basta de matarnos": Rosario se suma al pedido de justicia por las tres chicas asesinadas

Sin respuesta de Nación, la UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

Sin respuesta de Nación, la UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

Quedaron en prisión preventiva los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

Quedaron en prisión preventiva los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida
La Ciudad

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: Estaba a dos puntos de un coma alcohólico
LA CIUDAD

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: "Estaba a dos puntos de un coma alcohólico"

Ley de discapacidad vs. retenciones: Cuando el gobierno quiere, hay plata, criticó Fein
POLITICA

Ley de discapacidad vs. retenciones: "Cuando el gobierno quiere, hay plata", criticó Fein

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio
Política

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio

La EPE acelera la conexión del servicio en edificios nuevos: ya bajaron de 700 pendientes a 200
La Ciudad

La EPE acelera la conexión del servicio en edificios nuevos: ya bajaron de 700 pendientes a 200

Desaparición de tres chicas en La Matanza: encontraron tres cuerpos y hay cuatro detenidos
Información General

Desaparición de tres chicas en La Matanza: encontraron tres cuerpos y hay cuatro detenidos

Volvió Jimmy Kimmel: el espectacular discurso con el que regresó al aire tras la suspensión
Zoom

Volvió Jimmy Kimmel: el espectacular discurso con el que regresó al aire tras la suspensión

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo
Policiales

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

El Tesoro de EE.UU. propone a Milei un swap de u$s20.000 millones
Economía

El Tesoro de EE.UU. propone a Milei un swap de u$s20.000 millones

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial
Salud

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar
La Ciudad

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero
Policiales

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes

La foto con Trump le dio otro impulso a la baja del dólar y el riesgo país
Economía

La foto con Trump le dio otro impulso a la baja del dólar y el riesgo país

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito
La Ciudad

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newells
Ovación

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newell's

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores
Ovación

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario
Zoom

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur
Policiales

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum
Policiales

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum