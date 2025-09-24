Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores

A Ghiselli se lo involucra con una asociación ilícita formada por la banda narco del noroeste de Rosario. Junto a él hay otros cuatro detenidos

Laucha Ghiselli considerado jefe de la barra brava de Rosario Central desde el asesinato de Andrés "Pillín" Bracamonte , quedó en prisión preventiva esta tarde luego de la definición de la justicia. Además, quedaron en la misma condición otros cuatro presuntos integrantes de la banda de Los Menores , quien controla la barra canalla desde noviembre de 2024.

La audiencia comenzó pasadas 15.30 tuvo lugar en el Centro de Justicia Penal ante el atento seguimiento de unas 20 personas y dos banderas en apoyo al detenido con la firma de “La familia de Central”. La primera pedía la libertad para Lautaro "Laucha" Ghiselli y otra, que el viento venció, expresaba: “Laucha preso político” . Al rededor personas con gorros y camperas de Los Guerreros, histórico nombre de la barra auriazul, otros con la camiseta de Central.

El Juez de Primera Instancia Fernando Sosa inició la lectura de la resolución mencionando que se dispondrá la prisión preventiva para Laucha Ghiselli y otros cuatro integrantes de la banda de Los Menores. Sosa rechazó el planteo de la defensa del jefe de la barra de Central, que señalaba a la evidencia como un “relato” con falta de rigurosidad.

Según el juez, Ghiselli tiene un rol claro en la barra de Central como organizador de la asociación ilícita. Aunque reconoció que la investigación recabó datos aportados por otros delincuentes y otras fuentes, sin especificar cuáles. La Fiscalía había aportado un testimonio, de identidad reservada, que detallaba como Los Menores eligieron a Ghiselli para conducir Los Guerreros, en tanto la defensa presentó 20 testimonios, que incluían a empleados del club, pero no se tuvieron en cuenta.

Laucha Central 24.9 Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

La detención del Laucha Ghiselli

Lautaro "Laucha" Ghiselli es el nombre que aparece en distintas investigaciones como nuevo líder de la barra brava de Rosario Central y a principios de agosto fue detenido por la Policía Federal.

El sindicado nuevo jefe de la barra canalla fue aprehendido el 13 de agosto por pedido de la fiscal Georgina Pairola. Lo detuvieron en un domicilio de Salta al 2400, donde secuestraron una camioneta y documentos. Según comunicaron desde la Fiscalía Regional, a Ghiselli lo sindican como organizador de una asociación ilícita vinculada a la banda Los Menores.

>> Leer más: Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Laucha Ghiselli es mencionado en la investigación por el doble crimen de Bracamonte y Attardo no solo como sucesor en el mando del paravalanchas. Sino que también lo ubican como una persona de confianza de Matías Gazzani, señalado como jefe de Los Menores y prófugo con pedido de captura provincial y federal.

Parte de la hinchada desde hace muchos años, en los últimos partidos se lo ha visto al mando del paravalanchas. Tal como lo muestra la foto que ilustra esta nota, correspondiente al partido por Copa Argentina disputado en junio pasado en San Nicolás.

Quién es Lautaro Ghiselli

Tiene dos tatuajes en el pecho. Uno es el escudo del club, el otro es la cara de un amigo suyo: Kiry, asesinado a balazos en el año 2012. Son al menos tres los amigos que murieron de forma violenta en los últimos años. Todos eran hinchas del Canalla y formaron parte de un mismo grupo mucho antes de que Laucha fuera detenido como presunto organizador de una asociación ilícita

Con 31 años, desde hace al menos quince que es una fija en el paravalanchas canalla. Formó parte de un grupo que viajó a los partidos de visitantes en el "Crazy Bus", como llamaban al colectivo que los transportaba.

Desde fines de 2024 Ghiselli es mencionado a la cabeza de la barra tras el asesinato de Pillín Bracamonte. Algunos rumores lo ubican como cercano a Matías Gazzani, el prófugo señalado como jefe de una banda criminal, y otros también lo vinculan a Santino Alvarado, hijo del jefe narco Esteban Alvarado.