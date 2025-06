Golpiza en la seccional 2ª: el fiscal apuntó a la formación de los policías involucrados José Caterina, quien imputó a 5 agentes, subrayó que un menor fue golpeado luego de pedir que dejaran de agredir a un adulto que estaba esposado y no podía defenderse 13 de junio 2025 · 09:56hs

Foto: La Capital / Archivo. El fiscal José Luis Caterina: el caso de la golpiza en la seccional 2ª "nos interpela sobre qué estamos dispuestos hacer con las personas privadas de la libertad".

El fiscal José Luis Caterina, quien imputó a cinco policías de la Brigada Motorizada y de la Seccional 2ª por golpear a un hombre adulto y a un menor que estaban detenidos en esa dependencia de Paraguay al 1100, brindó este viernes una valoración sobre el caso que ayer tuvo su primer capítulo judicial con la acusación formal contra los efectivos por los apremios ilegales.

“Creo que estamos fracasando como estado en el uso racional de la fuerza. Uno piensa en cómo se dificulta la reinserción de un menor que en este caso estaba detenido, y nadie lo está justificando por cometer delitos, y que no provocó gratuitamente a los policías. Fue testigo de una agresión, pidió que no golpearan a una persona esposada, advirtió que era menor y como respuesta recibió de uno de los policías la advertencia: ‘sos el siguiente, te pegamos igual’ y le pegaron. Eso me impactó mucho”, destacó el fiscal.

En declaraciones a LT8, Caterina agregó que la reacción de los policías de someter a apremios al adolescente lo había impactado tanto “porque es el Estado el que ante una persona (en este caso menor) que viene en conflicto con la ley penal, y que nadie lo justifica por lo que hizo, dice a mí no me importa la ley. Eso me dejó preocupado”.

El fiscal pidió 30 días de prisión preventiva para los policías implicados mientras la causa judicial avanza hacia lo que será en unos meses un juicio que puede ser oral y público o mediante el sistema abreviado. Tres de los uniformados cumplirán en forma efectiva con esa sanción, mientras que dos quedaron en libertad, pero con restricciones.

Al respecto, Caterina consideró: "Entendemos que se ha avanzado mucho (en la dilucidación de este incidente) y queremos terminar la investigación lo más rápido posible. La pena en expectativa que correspondería es entre uno y cinco años de prisión, todo dependerá de muchas cuestiones técnicas que no se han definido, porque la figura delictiva que les imputó a los policías es apremios y vejaciones, no torturas o lesiones leves". Acerca de las sanciones internas que deberían recibir los agentes involucrados en esta casa, el funcionario del MPA expresó que "la exoneración sería la gran consecuencia a nivel administrativo. Incluso las imputaciones ya suponen un pase a disponibilidad, lo cual es muy duro o impactante a nivel sociedad, porque nos interpela qué está pasando a nivel de formación policiales". "Tenemos efectivos policiales con muchos años de experiencia y también gente muy joven en las calles. Esto nos llama a hacer una introspección profunda como Estado y repensar qué queremos de la policía, qué lugares de detención queremos y qué estamos dispuestos a hacer con las personas privadas de la libertad. ¿Tenemos esperanza en la reinserción social o solo en pensamos en una respuesta represiva? ¿Cómo fue la golpiza dentro de la seccional 2ª? Cinco policías de la provincia de Santa Fe fueron acusados de golpear a un hombre de 40 años y un adolescente en la seccional de Paraguay al 1100. La jueza Lorena Aronne les dictó prisión preventiva por 30 días a los tres agentes hombres y liberó a las dos mujeres bajo fianza y reglas de conducta. En una audiencia que comenzó el martes y terminó este jueves el fiscal José Luis Caterina imputó como coautores de vejaciones y apremios ilegales a los agentes de la Motorizada Leandro Perichón, Sergio Giuliano Lazzara, Débora Gutiérrez y Cecilia Maidana, así como al cabo de la comisaría 2ª Daniel Orlando Flores. La golpiza fue denunciada en la comisaría 2ª de Paraguay al 1100. El fiscal les atribuyó una golpiza un hombre de 40 años y un chico de 17 perpetrada el viernes 6 de junio entre las 17.30 y las 18 en dependencias de la comisaría de Paraguay al 1100. Según la acusación Lazzara y Maidana habían ingresado a la seccional al hombre de 40 años en el marco de un procedimiento y lo dejaron esposado en un pequeño penal transitorio en el fondo de la comisaría. En ese marco Lazzara y luego Perichón comenzaron a pegarle golpes de puño y patadas al hombre de 40 años, que en todo momento estuvo esposado. Mientras sufría las agresiones la víctima les pedía que no le pegaran y además les decía que, por las características del lugar, había gente que podía ver lo que estaba sucediendo. Un adolescente como testigo de la agresión Por ejemplo, el adolescente que estaba alojado en otro penal transitorio vidriado comenzó a decirles a los policías que le dejaran de pegar al hombre, que no se podía defender porque estaba esposado. Los efectivos de la Motorizada le respondieron que se fuera para atrás, como para que no pudiera observar lo que pasaba. Pero como la celda era muy pequeña el chico no pudo irse para atrás, lo que desembocó en amenazas contra el menor de edad. Sin embargo, el adolescente les dijo a los policías que no le podían pegar porque era menor de edad, pero Perichón le dijo que lo iba a golpear de todos modos. En ese momento, según la imputación, apareció el cabo de cuarto de la comisaría Flores, abrió la celda donde estaba el chico y le pegó un golpe con ambos puños que lo derribó. Esos golpes dieron paso a una golpiza por parte de personal de Motorizada que dejaron de pegarle al hombre de 40 años para poder participar de la golpiza al adolescente. Perichón fue sindicado como el primero que lo hizo, luego de tomar del cuello al menor, reiterar su amenaza y arrojarlo al suelo. En cuanto a las mujeres imputadas, compañeras de binomio de Perichón y Lazzara, fueron acusadas de presenciar la escena e insultar a ambas víctimas. Incluso una de ellas golpeó con ambos puños en el pecho al hombre de 40 años. Al menos otras dos personas detenidas fueron testigos de las golpizas y otros detenidos y policías escucharon los gritos y los golpes. Al punto que un subcomisario de la seccional que estaba ultimando los detalles para derivar al adolescente al ex Irar, ingresó raudamente en el lugar de donde se llevó al menor. En ese marco el pibe empezó a vociferar por qué le habían pegado y gritó que quería denunciar. Fue entonces que se libró una consulta con la Fiscalía, que pidió demorar a los policías denunciados. Poco después arribó a la seccional personal de Asuntos Internos y detuvo a los imputados, salvo Maidana y Lazzara, que ya se habían ido antes según se pudo constatar en ese momento a través de los equipos de GPS.