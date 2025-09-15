La Capital | Policiales | Patricio Serjal

Juicio a Patricio Serjal: "Se brindó una cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino"

Lo dijo el fiscal José Luis Caterina en el comienzo del juicio al exfiscal regional acusado de aceptar dádivas de un empresario de juego y a un exempleado de la Fiscalía

15 de septiembre 2025 · 18:33hs
El exfiscal Patricio Serjal comenzó a ser juzgado como organizador de una asociación ilícita que protegía el juego ilegal en la provincia.

El exfiscal Patricio Serjal comenzó a ser juzgado como organizador de una asociación ilícita que protegía el juego ilegal en la provincia.

El exfiscal regional Patricio Serjal comenzó a ser juzgado este lunes por un grave caso de corrupción institucional ligado a las tramas de narcocriminalidad que marcaron la agenda del delito en Rosario en los últimos años. Quien fuera jefe de fiscales rosarinos está acusado de haber brindado protección o cobertura a una red de juego clandestino cuyo jefe, el empresario Leonardo Peiti, ya fue condenado a una pena reducida por su colaboración con la causa. En la primera jornada de debate, un nuevo equipo de acusadores solicitó 12 años de prisión para Serjal como organizador de una asociación ilícita y 5 años para el empleado judicial Nelson Ugolini por incumplimiento de los deberes.

Sin la presencia en el banquillo del senador provincial por San Lorenzo Armando Traferri, imputado hace casi un año por liderar la misma organización de juego, el juicio oral arrancó a las 8 de la mañana en el Centro de Justicia Penal. El tribunal está integrado por los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese. Se esperan al menos tres semanas de debate en los que estarán en debate los actos de corrupción denunciados en un contexto de desplazamientos y tensiones internas en el seno de la sede rosarina del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

>>Leer más: Continúa la audiencia de preparación de un juicio por corrupción y juego clandestino

Para esta instancia de juicio fue designado un nuevo equipo de fiscales integrado por José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Angeles Granato. Los dos primeros brindaron declaraciones a la prensa minutos antes del arranque de la primera jornada. Explicaron que durante el debate intentarán develar “cómo se pudo brindar una cobertura judicial desde el MPA a toda una operatoria de juego clandestino con nervaduras políticas por parte de civiles y empresarios”.

En diferido

En ese marco Caterina explicó que Serjal y Ugolini estaban en condiciones de ser sometidos a juicio desde julio de 2023 y se resolvió dar inicio al debate sin la presencia de Traferri “para no alongar más la situación”, ya que la situación procesal de ambos se considera más adelantada que la del senador. “Va a ser un juicio relativamente largo”, amplió el fiscal antes de ingresar a la sala en la cual las partes desplegaron sus alegatos de apertura.

Para Serjal, de 48 años, está acusado como organizador de una asociación ilícita y por cohecho pasivo, falsedad ideológica de documento público agravada por su condición de funcionario, omisión de persecución y peculado de servicios. Los fiscales pidieron para él, que llega al debate en libertad tras haber transitado por un período en prisión preventiva, 12 años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos.

En tanto que para el exempleado del MPA Nelson Ugolini requirieron 5 años de prisión efectiva y diez de inhabilitación especial para ocupar cargos públicos. Este hombre de 38 años está acusado como miembro de una asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo simple en carácter de partícipe primario.

El exempleado judicial está preso desde agosto del año pasado, cuando fue acusado de integrar una organización que cometía estafas con la compraventa de autos en tres agencias de Rosario; banda que damnificó en unos 150 millones de pesos a más de treinta personas.

>>Leer más: Estafas con autos en Rosario: nueve personas con prisión preventiva

Luego, la defensa solicitó la declaración de cinco fiscales en una línea que al parecer apunta a ventilar en este juicio lo que fue la investigación contra el fiscal Matías Edery por sus vínculos con una informante. Edery fue uno de los primeros fiscales en la causa por corrupción institucional. El tribunal hizo lugar al pedido.

El ataque al casino

Serjal había sido detenido el 11 de agosto de 2020 a raíz de una investigación de los fiscales Edery y Luis Schiappa Pietra sobre el ataque a tiros al casino City Center de enero de ese año en el que murió el gerente bancario Enrique Encino, un apostador que fumaba en un balcón y fue alcanzado por un disparo. Según la pesquisa, ese atentado fue ordenado por el jefe de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero, con fines extorsivos.

Días antes, el 8 de enero de 2020, dos soldaditos fallaron en su intento de realizar un ataque incendiario al City Center pero en el camino los detuvo Gendarmería porque iban en un auto robado. Este incidente fue lo que destapó la trama que llegó este lunes a juicio.

Un ladero de Guille, Maximiliano “Cachete” Díaz, se desesperó y llamó al empresario del juego Leonardo Peiti, a quien conocía por haberlo extorsionado, para que le averiguara “con sus amigos de Fiscalía” cómo era la situación de los dos apresados. Como el celular de Díaz estaba intervenido, ese intercambio dejó expuesta la conexión que, para la acusación, habían conformado Serjal y Ugolini para brindarles protección al empresario Peiti y sus negocios de juego.

>>Leer más: Traferri: "Voy a demostrar mi inocencia y las irregularidades de los fiscales"

Según la acusación, a cambio de dinero que recibía periódicamente de Peiti, Serjal daba instrucciones sobre cómo asegurarle impunidad al por entonces fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien fue condenado con una pena rebajada a 3 años de prisión como imputado colaborador. Ugolini era su empleado.

El empresario de juego Peiti, en tanto, fue condenado a fines de 2021 a seis años de cárcel por pagar sobornos para garantizar su actividad y lavar dinero del delito; pena reducida a tres años por sus aportes como imputado colaborador. Recuperó la libertad luego de diez meses de detención.

Al aceptar la condena en un acuerdo abreviado, Peiti admitió su responsabilidad en el control de numerosos emprendimientos de juego clandestino en la provincia. También asumió haber pagado sobornos a actores políticos y judiciales para obtener concesiones.

El año pasado fue imputado el senador Traferri como jefe de una asociación ilícita, organización y explotación de juegos de azar ilegales, tráfico de influencias agravado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, cohecho pasivo y peculado.

Noticias relacionadas
La policía detuvo a dos hombres el jueves 11 de septiembre de 2025 en Funes tras el robo de una ambulancia en Rosario. El vehículo cayó en la fosa de una pileta en construcción.

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes

Allegados a Jimi Altamirano frente al Centro de Justicia Penal. Una fiscal pidió allí 18 años de codena para el acusado del asesinato por otros dos hechos con armas.

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos

El colectivo de la empresa Laguna Paiva que se dirigía a Rosario tuvo que detenerse a la altura de San Lorenzo tras recibir un impacto de bala.

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro que llevaba policías a Rosario

Waldo Bilbao pasó casi dos años prófugo de la Justicia federal.

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Ver comentarios

Las más leídas

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Lo último

Daniel Escalante, intendente de Roldán, superó una operación de ocho horas y cinco by pass

Daniel Escalante, intendente de Roldán, superó una operación de ocho horas y cinco by pass

Central no lo confirmó pero Alejo Veliz zafaría de ir al quirófano por la lesión en la clavícula

Central no lo confirmó pero Alejo Veliz zafaría de ir al quirófano por la lesión en la clavícula

Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino

"Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino"

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía

El intendente piensa ingresar el proyecto con la idea de aprobarlo antes de fin de año. La nueva Carta Orgánica de la ciudad, en 2027
Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía
Daniel Escalante, intendente de Roldán, superó una operación de ocho horas y cinco by pass

Por Florencia O’Keeffe

La Región

Daniel Escalante, intendente de Roldán, superó una operación de ocho horas y cinco by pass

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes
POLICIALES

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos
Policiales

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos

Catalán debutó como ministro del Interior mandando fondos a Santa Fe
Política

Catalán debutó como ministro del Interior mandando fondos a Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Ovación
Argentino cerró el torneo con un duro golpe ante Cañuelas y ahora debe pensar en el reducido

Por Carlos Durhand
Ovación

Argentino cerró el torneo con un duro golpe ante Cañuelas y ahora debe pensar en el reducido

Argentino cerró el torneo con un duro golpe ante Cañuelas y ahora debe pensar en el reducido

Argentino cerró el torneo con un duro golpe ante Cañuelas y ahora debe pensar en el reducido

Copa Argentina: Newells enfrentará a un futbolista de la selección armenia

Copa Argentina: Newell's enfrentará a un futbolista de la selección armenia

Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball

Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball

Policiales
Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino
Policiales

"Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino"

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro que llevaba policías a Rosario

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro que llevaba policías a Rosario

La Ciudad
Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía
La Ciudad

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Javkin sobre la golpiza de los taxistas: Es un hecho criminal grave

Javkin sobre la golpiza de los taxistas: "Es un hecho criminal grave"

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro que llevaba policías a Rosario
POLICIALES

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro que llevaba policías a Rosario

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

Por los Juegos Jadar, más de 70 mil personas visitaron Rosario

Por Nicolás Maggi

La ciudad

Por los Juegos Jadar, más de 70 mil personas visitaron Rosario

Con un festival comienza la cuenta regresiva de los Juegos Suramericanos 2026
La Ciudad

Con un festival comienza la cuenta regresiva de los Juegos Suramericanos 2026

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos
Policiales

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos

A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable
La Ciudad

A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.022 millones este domingo
La Ciudad

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.022 millones este domingo

Un santafesino murió al estrellarse una avioneta en un festival aéreo en Córdoba
Información General

Un santafesino murió al estrellarse una avioneta en un festival aéreo en Córdoba

Lucas Raspall brindará herramientas y recomendaciones sobre educación digital
La Ciudad

Lucas Raspall brindará herramientas y recomendaciones sobre educación digital

El Gigante de Arroyito cayó rendido a los pies de Miguel Ángel Russo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El Gigante de Arroyito cayó rendido a los pies de Miguel Ángel Russo

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni
La Ciudad

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos
Información General

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza
Policiales

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

Copa Argentina: todo lo que el hincha de Newells debe saber acerca de la venta de entradas
Ovación

Copa Argentina: todo lo que el hincha de Newell's debe saber acerca de la venta de entradas

Diputados se prepara para dar otro revés al gobierno de Milei
Política

Diputados se prepara para dar otro revés al gobierno de Milei

Lunes hiperactivo para Milei: jura, mesa política y cadena nacional
Política

Lunes hiperactivo para Milei: jura, mesa política y cadena nacional

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

Holan: Hicimos un muy buen partido, considerando el calibre del rival
Ovación

Holan: "Hicimos un muy buen partido, considerando el calibre del rival"

Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newells fue subcampeón
Ovación

Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newell's fue subcampeón

Hizo historia para el atletismo uruguayo, pero no sabía que salió tercera
Ovación

Hizo historia para el atletismo uruguayo, pero no sabía que salió tercera