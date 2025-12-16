Imputan a un alto jefe policial de Las Rosas por fraude en la carga de combustible

Se trata del titular de la delegación local de la Guardia Rural "Los Pumas", quien enfrenta cargos por maniobras similares a las detectadas este año en la Policía de la Rosario

La audiencia de imputación al jefe de Los Pumas se realizó en los Tribunales de Cañada de Gómez

El jefe de la Guardia Rural “Los Pumas” de la ciudad de Las Rosas fue imputado este martes por peculado y defraudación de fondos públicos en el abastecimiento de combustibles de móviles policiales de esa repartición. Se trata de un caso similar al detectado en Rosario, donde exjefes de distintas secciones de la Unidad Regional II fueron imputados por sobrefacturar carga de nafta o directamente de no realizarlas y cobrarlas igual.

La imputación sobre el oficial Patricio Emanuel Muñoz , de 39 años y a cargo de la Seccional 3ª de la Dirección de Seguridad Rural "Los Pumas " de Las Rosas, fue presentada en la audiencia de imputación de este martes por el fiscal Franco Miatello , titular de la Unidad Fiscal de Cañada de Gómez.

Muñoz llegó a esta instancia en calidad de detenido. Fue arrestado durante el fin de semana pasado por personal de la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe a pedido del mismo fiscal. El juez de Primera Instancia Lanfranco Pari hizo lugar al pedido del fiscal y dictaminó que el policía quede en prisión preventiva por el término de 6 meses mientras avanza el proceso judicial.

El fiscal Miatello le atribuyó al policía, en el lapso comprendido entre el 1º de Julio y el 10 de septiembre de este año, "haber abusado de las funciones propias de su cargo, entre las que tenía la administración, percepción y custodia del combustible de dicha seccional, para el uso ilegítimo de las tarjetas de débito denominadas Visa Flota, (que según la reglamentación vigente debía quedar en cada móvil, y a disposición del chofer para facturar al momento de la carga y no en otra ocasión). Esas tarjetas eran provistas por el Estado provincial y estaban destinadas exclusivamente a la carga de combustible de los vehículos oficiales identificados".

En su presentación acusatoria, Miatello describió la maniobra irregular: "Consistió en realizar múltiples cargas de combustible, principalmente en la estación de servicios de calle Monseñor Francisco Diez al 500 de Las Rosas, que no fueron efectuadas en los móviles policiales habilitados. De esa manera, la nafta así facturada no ingresó al patrimonio del Estado ni fue utilizada para el cumplimiento del servicio policial. De esa forma (Muñoz) sustrajo caudales pertenecientes al Estado provincial destinados al pago de combustibles. Eso produjo la efectiva separación del bien de la esfera de tenencia de la Administración y, a su vez, siendo ello en fraude al Estado. Eso causó un perjuicio económico a la administración pública provincial, por la suma de $2.790.000 pesos".

Simulación de cargas de combustibles

Miatello dijo que de esa forma el jefe policial "se valió de la confianza que el Estado depositó en él en razón de su cargo. El imputado simuló cargas de combustible, logrando de este modo que se autorizara y efectivizara el pago de consumos que no correspondían a prestaciones reales. Así se configuró una clara defraudación en perjuicio de la administración pública provincial".

El fiscal estableció finalmente que, con el fin de encubrir y justificar el desvío de fondos públicos, Muñoz "insertó declaraciones falsas en las actas de rendición de verificación y fiscalización en materia de combustible y lubricantes, correspondientes a los meses de julio, agosto y primeros días del mes septiembre del año 2025. Allí consignó datos falsos respecto al kilometraje efectivamente realizado por los móviles provistos a la Sección, con el objeto de justificar el desvío y la sustracción de fondos públicos".