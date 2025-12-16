El segundo tiempo de Pullaro: tecnología, cercanía y contraste con Milei

El gobernador lee que se cumplió una primera etapa de la gestión, enfocada en el orden. Tanto hacia el interior del Estado como en la calle, donde la violencia planteaba la demanda más urgente.
La baja de los homicidios, reconoce el propio Pullaro, permitió acumular capital político para tomar otras decisiones duras, que le generaron costos. En ese repaso entran la pulseada con los gremios docentes por el descuento de los días de paro y el Asistencia Perfecta, los choques con los sindicatos estatales por la reforma en la Caja de Jubilaciones e incluso los chispazos con la Corte Suprema por la renovación del máximo tribunal.
Pullaro entiende que las circunstancias permiten -e incluso obligan- a un reseteo de la agenda del gobierno. La sociedad renueva expectativas y el gobierno debe responder. Eso supone abordar otros temas, con otros instrumentos y recalibrar la comunicación.
Apuesta a la digitalización
El hilo que atravesó las intervenciones de los distintos funcionarios en el encuentro realizado en la sede rosarina de Gobernación fue la tecnología como herramienta para la transformación del Estado.
En la Casa Gris avanzan con la digitalización y el uso de Inteligencia Artificial en áreas tan diferentes como la gestión de expedientes, educación, salud y seguridad, que sigue siendo la gran obsesión de Pullaro: lo primero y lo último que hace en el día es ver datos y reportes sobre hechos delictivos. Como un teléfono, el radical tiene dos chips: el de gobernador y el de ministro.
En este sentido, a Pullaro se lo vio especialmente concentrado en la presentación del Lince. Es un sistema que permite monitorear cámaras de seguridad en tiempo real y encontrar en segundos un vehículo o una persona sospechosa de cometer un ilícito.
La presentación apuntó a contrastar entre el Estado analógico y en papel que se quiere dejar atrás con el Estado 100% digital, que tiene como fecha objetivo julio de 2026.
La secretaria Legal y Técnica, Julia Tonero, mostró un changuito de supermercado en el que se trasladaban expedientes. Incluso contó que había choferes que llevaban papeles en autos hacia distintos puntos de la provincia.
Estado próximo y que resuelva
Además de incorporar tecnología, el otro concepto con el que machacaron Pullaro y los funcionarios fue cercanía. En tiempos de desconfianza hacia el sector público, desde el gobierno santafesino pretenden un Estado amigable con la ciudadanía y, sobre todo, que resuelva problemas.
No es sólo un tema de gobernabilidad. Es también una necesidad electoral: en tiempos de identidades partidarias débiles, la mayoría de los electores votan continuidad o cambio en función de cómo valoran la gestión.
Aunque en la Casa Gris no les gustan términos trillados como “tercera vía” o “avenida del medio”, es cierto que Pullaro y Unidos plantean un modelo alternativo frente al Estado pesado e intervencionista del kirchnerismo y el Estado mínimo, o directamente ausente, que postulan los libertarios.
El pasaje más duro hacia el gobierno nacional estuvo a cargo de Silvia Ciancio. La ministra de Salud habló de “los baches enormes que deja el gobierno de Milei” y la retirada del Estado nacional.
En este sentido, Ciancio realizó un anuncio fuerte. A partir de febrero, ante la posibilidad cierta que el gobierno de Javier Milei termine con el programa Remediar, lanzado en 2002, la provincia de Santa Fe tendrá su propio botiquín con medicamentos esenciales para los centros de salud.
Salud es un caso testigo de una ampliación de las vocerías. Tomaron la palabra el ministro de Educación, José Goity; el secretario de Tecnología para la Gestión, Ignacio Tabares; Paula Manzoni, directora del programa Lince, y el psiquiatra y concejal rosarino Lucas Raspall, a cargo del Plan de Educación Digital.
Unidos, a pleno
Esta vez no hablaron, por ejemplo, los ministros Pablo Cococcioni (Seguridad y Justicia), Lisandro Enrico (Obras Públicas) y Gustavo Puccini (Desarrollo Productivo). Los tres fueron protagonistas de la primera fase del gobierno y seguirán siendo voces importantes, en un esquema coral más amplio.
Además de los ministros y altos funcionarios participaron también figuras legislativas de Unidos, como el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, y legisladores provinciales y nacionales.
Estuvieron también los presidentes de los partidos que integran la alianza. Pullaro busca contener a todos de cara a dos años en los que se jugará la continuidad del proyecto que llegó al poder en diciembre de 2023 y necesita actualizar su sistema operativo.
