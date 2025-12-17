Se vienen días de calor en Rosario aunque las lluvias asoman en el horizonte

El Servicio Meteorológico Nacional precisó cuándo va a desmejorar el tiempo en la ciudad. Antes, habrá que soportar el aumento de las temperaturas

Rosario vivirá días de calor hasta el fin de semana, cuando se dará la posible llegada de lluvias.

Las lluvias del fin de semana que pasó dejaron un ambiente agradable en Rosario , aunque el verano ya se hace sentir con fuerza. Prueba de ello es el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que anticipa días de mucho calor con una llegada de inestabilidad hacia el sábado y el domingo .

El repunte de las temperaturas arranca este miércoles , con una máxima de 32º. La mínima fue primaveral, de 15º, aunque ese valor subirá considerablemente.

Para el jueves , se espera que las temperaturas tengan un repunte sostenido ya que la mínima será de 20º y la máxima llegará a 33º. Los termómetros seguirán subiendo el viernes , en una jornada que, se espera, presente una mínima igual a la del jueves pero una máxima que llegará a los 34º.

La seguidilla de días calurosos dará paso a un fin de semana dominado por las lluvias y un posterior descenso leve en las temperaturas, según el pronóstico del SMN. De hecho, para el sábado se espera que la temperatura mínima se incremente a 23º , aunque la inestabilidad hará que el sol no esté presente.

Esa jornada estará marcada por la presencia de tormentas y lluvias aisladas, que se desarrollarán entre la mañana y la tarde, y posibles vientos desde el sur con ráfagas que alcanzarán los 50 kilómetros por hora. La temperatura máxima llegará a los 31º.

El domingo, las condiciones serán similares: la temperatura mínima bajará un poco, hasta los 21º, y la máxima seguirá en 31º con tormentas aisladas durante casi todo el día.

Estos dos días inestables harán que los termómetros brinden un pequeño respiro el lunes, cuando la máxima llegue a 29º.