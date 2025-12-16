Santa Fe: Imputan a nueve personas por comprar armas legalmente y desviarlas al mercado ilegal

La Policía Federal secuestró armas en Recreo, Esperanza y Santa Fe. Falta recuperar 150 armas registradas y detectadas en un cruce de información entre MPA y Renar.

La fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Juliana González, imputó en los tribunales de Santa Fe capital ante el juez Pablo Spekuljak a nueve personas que tras adquirir como legítimos usuarios de armas de grueso calibre haberlas desviado hacia el mercado ilegal.

La investigación surgió a partir del análisis de información solicitada al Registro Nacional de Armas (Renar) y a la Subsecretaría de Intervención Federal. El trabajo interinstitucional se enmarca en un convenio firmado por la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, con el Renar y el Ministerio de Seguridad de la Nación. Los imputados son siete hombres y dos mujeres y la fiscal González expuso que “a partir de pericias específicas, pudimos detectar que en diversos hechos de violencias altamente lesivas cometidos en la provincia se utilizaban armas de fuego que pertenecían a legítimos usuarios que las proveían a los autores de esos ilícitos, hubo homicidios en los que se secuestraron armas que en el Renar aparecían a nombre de algunas de las personas imputadas hoy ”, expresó.

González explicó que “ los imputados habían sido detenidos la semana pasada en allanamientos que se concretaron en inmuebles ubicados en la capital provincial, en Esperanza y en Recreo (las tres ciudades pertenecen al departamento La Capital)” , y subrayó que “ los operativos se desplegaron en domicilios que habían sido informados como los lugares de guarda de 154 armas, de las cuáles sólo se hallaron 12” . Al respecto, remarcó que “estamos rastreando el destino de las armas no encontradas”.

La funcionaria judicial abundó que: “además de 17 allanamientos realizados la semana pasada por personal de la Policía Federal Argentina, el último martes se requisaron cinco armerías a las que solían acudir los imputados”.

A las nueve personas investigadas se les atribuyó el delito de provisión ilegal de armas de fuego calificado (por habitualidad). A su vez, a una de las imputadas les atribuyó una falsa denuncia. “Se presentó en una comisaría y dijo que le habían sustraído cuatro armas de fuego que en realidad había introducido al circuito ilegal”, indicó González.

González afirmó que “en los allanamientos también se detuvo a otras tres personas a las que además de armas se les secuestraron estupefacientes, elementos para fraccionarlos, balanzas y dinero en efectivo”. En tal sentido, puntualizó que “hoy fueron imputadas por microtráfico en audiencias en las que el fiscal Eric Fernández y la fiscal María Gabriela Arri representaron al MPA”.

No sólo en Santa Fe

El 4 de diciembre pasado y tras una investigación que llevó varios meses se realizaron los 17 allanamientos simultáneos en Santa Fe, Esperanza y Recreo. En total, doce personas terminaron esposadas y a disposición de la Justicia en el marco de un expediente que apuntó a desarmar un circuito clandestino de armas de fuego.

El trabajo realizado entre MPA y Renar detectó un patrón inquietante: solicitudes de tenencia de armas realizadas entre 2016 y 2025 por personas cuyo perfil económico no coincide, ni de lejos, con la compra de pistolas de alto poder ofensivo. Las armas eran de grueso calibre y alto costo en el mercado, muchas de ellas marca GlocK. y calibres 9, 40 y 380 milímetros, los preferidos en hechos de violencia grave.