Los ladrones rompieron un vidrio del local para ingresar al costado de la puerta principal. Se llevaron la caja y algo de dinero en efectivo

La policía rosarina comenzó a investigar este jueves un robo a una vinería en el macrocentro de Rosario. El dueño confirmó que al menos un delincuente ingresó a la madrugada en el barrio Pichincha y advirtió que otros negocios de la zona también sufrieron episodios similares.

El local tenía intacta la puerta principal a primera hora de la mañana, pero alguien había roto un paño de vidrio lateral para entrar al comercio. Cuando el propietario llegó a Salta al 2900, comprobó que se habían llevado la caja y algo de dinero en vez de enfocarse en la mercadería.

La víctima calculó que los delincuentes sólo tomaron alrededor de $ 100.000 en efectivo. En cambio, el perjuicio económico por los daños y la sustracción de la registradora fue mucho mayor. "Había comprado el controlador fiscal hace un año y medio. Estimo que ahora costará un millón y medio de pesos" , comentó Rodolfo a través de LT8 .

El titular de Vinos del Mercado se mostró sorprendido por algunos detalles en cuanto al robo. En particular, subrayó que los productos en exhibición estaban intactos: "No agarraron absolutamente nada, ni una botella de vino o de whisky" .

El comerciante se mostró preocupado por el costo que implica arreglar el vidrio laminado, aunque aclaró que tanto el negocio como el edificio en el que se ubica tienen segudo. Al respecto, acotó: "Calculo que lo arreglaremos. El tema es que así no se puede vivir, me tengo que quedar a dormir en el negocio".

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Después de revisar la vinería cerca de la esquina de calle Riccheri, Rodolfo advirtió que hay numerosos antecedentes similares en la zona. "A una barbería le robaron tres veces. Hace quince días, a la veterinaria le sacaron la recaudación del aquiler. En el bar de la esquina los agarrararon porque justo había un operativo policial en la otra cuadra. En Agenor también entraron con el mismo sistema: se llevaron la caja y no tocaron absolutamente nada", enumeró.

El titular del negocio dijo que los comerciantes están "asolados por gente que anda buscando plata y todo el mundo sabe para qué la usan". Asimismo, se mostró escéptico en cuanto a la posibilidad de instalar un sistema de alarma como medida de prevención. En este sentido, concluyó: "Por más que suene, no solucionamos nada. Hay que tener mucho cuidado porque todos los vecinos sabemos quiénes son, tenemos sospechas fundadas. Cuando escucho que ha aumentado la seguridad, no sé realmente dónde aumentó la seguridad. Esto es pleno centro y todos los días hay un problema distinto".