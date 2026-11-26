Todo ocurrió cuando estudiantes del Complejo Educativo Alberdi celebraban con bengalas y fuegos artificiales el "Último Último día" de clases

Fuego sobre el carril central de bulevar Rondeau. Una palmera fue dañada por el festejos de los estudiantes secundarios

Palmera en llamas en el bulevar Rondeau. Bomberos Zapadores trabajaban este jueves a la mañana en el lugar

Un grupo de estudiantes secundarios prendieron fuego una de las palmeras que estaba sobre uno de los carriles de bulevar Rondeau al 1400, a pocos metros del Complejo Educativo Alberdi.

Según denuncias de los vecinos, la quema de la palmera se produjo cuando un grupo de alumnos de esa institución educativa encendían bengalas y otros artículos de pirotecnia para celebrar el "Último Último Día" de clases.

El árbol afectado fue una palmera que estaba sobre el carril central de la mano que va hacia el sur de la ciudad. Los vecinos del lugar dieron aviso a la policía y a los Bomberos Zapadores. Una dotación acudió al lugar y sus efectivos pudieron controlar el fuego en pocos minutos, pero el daño ya había sido causado.

"Me sorprendió muchísimo lo que ocurrió con los chicos del Complejo Alberdi. Tiraron bombas de estruendo, rompieron las bolsas de basura que contenían recortes de poda. Las rompieron y desperraron todo por el pavimento", señaló una vecina a El Tres Tv.

Palmeras sobre el bulevar

La mujer agregó que "llegó la policía porque causaron desmanes, tiraron piedras al colegio como si tuvieran algo contra la institución que les dio todo durante esos años. Fue una vergüenza. Después fueron a bulevar Rondeau a quemar una palmera. Un vecino que pasaba en auto en ese momento, paró y con un matafuego intentó apagar el fuego".

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"Me sorprendió la falta de educación o de aprendizaje que expresaron esos chicos", agregó la vecina.