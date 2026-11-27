El shopping de Cencosud inaugurará este sábado su renovada propuesta comercial, que incluye el desembarco de Decathlon en la provincia y la incorporación de nuevas marcas internacionales

Portal Rosario inaugurará este sábado 28 de noviembre una nueva etapa comercial , con la incorporación de seis marcas internacionales, la ampliación y renovación de sus tiendas Jumbo y Easy y una mayor oferta de servicios y entretenimiento. El relanzamiento del shopping de Cencosud coincidirá con el Black Shopping Days , una iniciativa nacional que ofrecerá descuentos de hasta el 50 % y distintas alternativas de financiación durante tres días.

Bajo el lema “Portal Rosario se mueve”, la compañía presentará una transformación de su centro comercial que incluye cerca de 8.000 metros cuadrados de nuevas propuestas comerciales , además de la ampliación de sus dos tiendas emblemáticas.

Una de las principales novedades es el desembarco de Decathlon, la cadena francesa especializada en indumentaria, equipamiento y artículos deportivos , que inaugurará su primera tienda en la provincia de Santa Fe. El local tendrá una superficie de 3.900 metros cuadrados y será uno de los principales atractivos de la renovada oferta del shopping.

A esta apertura se suma la incorporación de otras cinco marcas internacionales: Indian, Kiabi, Balmohk, Only, y Jack & Jones , que en conjunto ocupan cerca de 4.000 metros cuadrados.

Con estas incorporaciones, Cencosud amplía y diversifica la oferta comercial del shopping rosarino, especialmente en los segmentos de indumentaria, moda y artículos deportivos.

Black Shopping Days: tres días de descuentos y cuotas sin interés

El relanzamiento de Portal Rosario coincidirá con el Black Shopping Days, que se desarrollará entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre.

La iniciativa, impulsada por la Cámara Argentina de Shopping Centers (Casc), reunirá a más de 70 centros comerciales de todo el país con promociones especiales en distintas categorías de productos.

Cencosud participará de la campaña a través de sus 17 centros comerciales en Argentina, entre ellos Portal Rosario, con descuentos de hasta el 50 % en marcas adheridas y diferentes alternativas de financiación.

Además, quienes utilicen CencoPay, la plataforma de pagos de la compañía, podrán acceder a descuentos adicionales del 10% y del 20 %, así como a planes de 3, 6 o 12 cuotas sin interés en los comercios participantes.

Según informó la empresa, todos los locales adheridos a la iniciativa estarán debidamente identificados para facilitar el acceso de los visitantes a las promociones.

“Participar de Black Shopping Days es una oportunidad para acercar nuevas alternativas y beneficios a nuestros visitantes, y seguir fortaleciendo el vínculo con quienes eligen nuestros centros comerciales”, agregó Núñez.

Portal Rosario: la ampliación de Jumbo e Easy

La transformación del centro comercial también alcanza a Jumbo e Easy, las dos grandes tiendas que funcionan como anclas del complejo.

En el caso del supermercado, Jumbo incorporó 2.065 metros cuadrados a su salón de ventas, mientras que Easy amplió considerablemente su superficie comercial, al pasar de 9.000 a 12.000 metros cuadrados. La cadena especializada en productos para el hogar y la construcción sumó, además, nuevos servicios y sectores especializados.

Las obras forman parte de la estrategia de Cencosud de modernizar sus centros comerciales y ampliar su oferta más allá de las compras tradicionales, con una mayor presencia de propuestas gastronómicas, servicios y entretenimiento.

“Los centros comerciales son espacios que evolucionan junto con las necesidades y expectativas de las personas. Hoy la propuesta va mucho más allá de las compras. Buscamos ofrecer experiencias integrales, donde convivan marcas, gastronomía, entretenimiento y servicios”, señaló Sebastián Núñez, gerente general de la División Shopping de Cencosud Argentina y Regional Operaciones CencoMalls.

La apuesta de Cencosud por el mercado rosarino

La renovación de Portal Rosario se inscribe en el plan de inversiones de Cencosud destinado a modernizar sus espacios comerciales, incorporar nuevas marcas y fortalecer su oferta de servicios y entretenimiento.

El grupo considera al shopping rosarino uno de sus principales centros comerciales del interior del país y un punto de atracción para consumidores de toda la región.

Cencosud es uno de los mayores grupos comerciales de América, con operaciones en seis países, más de 115.000 empleados, 1.446 tiendas y una superficie de ventas que supera los 3,5 millones de metros cuadrados.