Desde este viernes, Gimnasia y Provincial protagonizarán la serie al mejor de tres, que comienza a las 20.30, en la pileta de GER del Parque

El Zurdo Corsi, capitán de GER, integró el equipo en la final perdida ante Geba en noviembre del año pasado, y ahora buscará revancha ante Provin.

La gran final del waterpolo a nivel nacional de este año la definirán dos representantes rosarinos. En esta ocasión, Gimnasia y Provincia l, dos que se conocen mucho, definirán esta atractiva serie decisiva al mejor de tres partidos que se iniciará este viernes a las 20.30, en la pileta de GER en sus instalaciones en el parque Independencia.

Estos duelos, en los que pugnarán dos de los equipos más destacados en este exigente deporte, prometen un alto nivel de disputa, de juego y de espectáculo para seguir de cerca desde las tribunas mens sanas.

Este cruce entre dos elencos rosarinos además refleja claramente de manera paralela el nivel del waterpolo rosarino, de donde salen habitualmente jugadores, figuras referenciales y entrenadores que nutren e integran la mayoría de los seleccionados nacionales, tanto de varones como de mujeres.

Vale precisar que el segundo partido está programado para este sábado a las 19, en la misma sede. Y sólo se definirá un tercer cotejo si es necesario.

GER finalizó segundo la fase regular de la Liga de Honor y venció con autoridad a Regatas de Santa Fe (3º) en semifinales, por 13-4 y 15-12, en el Centro Acuático Invencible, donde se disputaron recientemente los Juegos Suramericanos y ya están siendo utilizados por los clubes y las competencias locales, regionales y nacionales.

Y antes, había superado a Náutico, también sin dejar ningún tipo de dudas ni inquietudes 21-4 y 26-13.

Provin sacó a Geba, el último campeón

Por su parte, Provin terminó 4º y arriba a esta instancia luego de ganarle a Geba en dos partidos muy ajustados: 11-10 y 14-10, en Buenos Aires.

Y así el equipo porteño, que culminó 1º la etapa inicial, quedó afuera producto del gran esfuerzo de Provin, que sacó a un auténtico peso pesado, al último campeón, de la definición.

Vale recordar que Geba, se consagró campeón en noviembre de 2025 tras imponerse en la serie final infartante al mejor de tres partidos frente a GER, definiendo el tercer y último encuentro por 15-13 desde los lanzamientos penales, en la misma pileta del Parque de los auriazules.

Provincial pasó a River Plate en cuartos de final, en dos encuentros por una diferencia muy exigua, mínima de un gol (18-17 y 16-15), y de esa manera aseguró su pasaje a las semifinales de este certamen.

Así palpitan la final

Gimnasia, el equipo de Fernando Arregui.

Provincial, que conducen Juan Pablo Giri e Iván Funes.

_¿Cómo llegan a la final?

_GER arriba con un buen envión anímico después de haber podido ganar los cuartos y las semis en dos partidos y pudimos marcar claras diferencias con los rivales que tuvimos que enfrentar. Estamos bien físicamente y venimos entrenando en conjunto todo el año, y más allá de algunos altibajos a lo largo de la temporada, creo que llegamos en buena forma, sobre todo en nuestros principales jugadores. (Esteban Corsi, capitán de Gimnasia y del seleccionado argentino masculino)

_Provin llega bien pero no en su mejor versión. Estamos bastante lejos de esa referencia. Somos un club que siempre se caracterizó por ser un equipo muy joven, bien entrenado, pero esta vez no viene siendo el caso. El equipo entrenó bastante mal. No pudimos encontrar esa versión que tuvimos hace poco. La fase regular fue mala, ganamos ahí nomás, sufriendo, los cuartos contra River, y la semifinal con Geba en Buenos Aires, fue bastante atípica y pudimos ganarlo en dos partidos que fueron realmente muy duros para nosotros. Y ahora llegamos a otra final, otra vez en un clásico contra GER, un equipo al que conocemos mucho, estamos contentos con esa posibilidad porque de las últimas cuatro finales de la Liga de Honor, es la tercera que disputamos. Otra vez estamos entre los dos mejores del país, y eso es muy bueno y adquiere un carácter motivador para nosotros. (Tomás Tilatti, capitán de Provincial)

_¿Cómo se imaginan los partidos decisivos?

_Creo que se darán partidos de buen nivel. Muy físicos y con alta intensidad, propios de una final de liga nacional. Seguramente, tendremos que tener paciencia para poder llevarlos delante. Y se van a definir por detalles, tal vez en los últimos minutos del último cuarto. No será algo que se abrirá de forma sencilla para ninguno de los dos, porque es una final, un clásico rosarino y tiene los atractivos y los condimentos de siempre. (Corsi)

_Van a ser muy duros y exigentes para los dos. Los dos primeros partidos serán en GER, que sabemos que siempre lleva gente y le gusta jugar del local. Nos conocemos mucho y eso puede llegar a influir en el desarrollo del los partidos. Seguramente serán muy atractivos y lindos para ver. (Tilatti)

_¿Qué indica esta final entre dos conjuntos rosarinos?

_Como lo fue en 2021, 2022, 2023, y el haber tenido al menos un representante el waterpolo rosarino en las finales en 2024 y 2025, demuestra claramente que Rosario sigue siendo la capital del waterpolo argentino. Es una cantera inagotable hacia los seleccionados, tanto en mujeres como en varones, y es uno de los principales semilleros del país. (Corsi)

_Esta definición muestra que el waterpolo rosarino siempre está en el más alto nivel competitivo. A mí, personalmente, me encanta que sean dos equipos rosarinos. Más allá de que sea Provin o sea GER, siempre hay un rosarino en las definiciones de esta Liga, y esto habla mucho del alto nivel que hay en esta ciudad en este deporte. Por eso, estoy muy ansioso y con muchas ganas de jugar. (Tilatti)