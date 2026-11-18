Luego de la denuncia, la policía arrestó a dos hombres que viven en la calle. Se habían llevado grifería y rompieron parte de las instalaciones

La Policía de Santa Fe solicitó este miércoles la suspensión de clases matutinas debido al robo a una escuela de la zona sur de Rosario. Según la versión preliminar, la portera se encontró con uno de los ladrones a primera hora del día y este fue detenido junto a un cómplice.

El operativo concluyó con el arresto de los sospechosos en inmediaciones de bulevar Oroño y Arijón . Después comprobaron que la institución había sido vandalizada mientras las puertas estaban cerradas.

La asistente de la Escuela 560 Provincia de Jujuy resultó ilesa luego del encuentro con uno de los maleantes. Por otra parte, las fuerzas de seguridad provinciales secuestraron elementos de grifería y algunas piezas metálicas a la hora de revisar a los supuestos delincuentes.

Luego de la denuncia, la Policía de Santa Fe arrestó a dos hombre de 31 y 35 años por el robo en el establecimiento educativo . Los encargados del procedimiento apuntaron que ambos viven en la calle.

A la hora de inspeccionar la escuela, las autoridades advirtieron que había daños en algunos sectores del edificio. En total, recuperaron tres canillas, pedazos de aluminio de las aberturas del edificio y un reflector.

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La huida de los ladrones después del encuentro con la portera no prosperó. Los agentes que respondieron a la denuncia los detuvieron cerca del establecimiento y les secuestraron distintos elementos sustraídos.

Por otra parte, los docentes y estudiantes de primaria que concurrieron temprano no pudieron realizar sus tareas habituales. Las clases del turno mañana se suspendieron para facilitar los peritajes de la Policía de Investigaciones (PDI) en el interior del edificio, según aclararon desde el Ministerio de Educación de Santa Fe.