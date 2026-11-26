El ejemplar de la especie axis fue avistado por pescadores en inmediaciones del Parque España. Efecto de la crecida del río: la Brigada Ecológica también rescató 14 yararás y un yacaré en los últimos días.

Un ciervo axis fue hallado en la noche del miércoles nadando en el río Paraná . El animal silvestre fue avistado por pescadores en la zona de Estevez Boero y Paseo de las Artes, muy cerca del Parque España. Según indicó el titular de la Brigada Ecológica y de Rescate Animal, Mariano Maida, solo en esta semana "ya se rescataron seis ciervos axis, 14 víboras yarará en Rosario, tres cerdos en Granadero Baigorria y un yacaré en Villa Gobernador Gálvez.".

La aparición del ciervito axis fue denunciada a la Central de Emergencias 911 y al lugar acudieron efectivos de la Brigada Motorizada y posteriormente de la sección Ecológica y de rescate animal.

Fuentes oficiales indicaron que se trataba de un ejemplar de ciervo axis de mediana edad que presentaba un buen estado de salud. Tras el operativo, el ciervo fue derivado a la Brigada Ecológica y desde allí a la sede de la Dirección de Fauna Silvestre ubicada en La Ribera.

El jefe de la Brigada Ecológica y Rescate Animal, Mariano Maida, señaló que anoche, cerca de las 21, se recibió un llamado al 911 por el hallazgo de un cierto que apareció nadando entre los galpones 14 y 15.

"Los que avisaron de la situación fueron unos pescadores, quienes nos prestaron una embarcación. Una vez que pusimos al animal a buen resguardo en un cubículo, le vendamos los ojos para que no se estrese, ya que es un animal muy frágil y tienen tendencia a sufrir paros cardíacos al ponerse muy nervioso. Luego se lo evaluó y se lo derivó a la sede de Fauna en La Ribera", sostuvo en declaraciones a Telefé Rosario.

Qué hacer ante el hallazgo de un animal silvestre

Maida aprovechó la oportunidad para brindar recomendaciones para la gente que pueda encontrarse con algún animal silvestre en medio de la ciudad, especialmente si se trata de alguna especie peligrosa como yacarés o víboras que puedan ser arrastrados por camalotes.

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"Es importante que la gente sepa diferenciar a las especies peligrosas. En esta zona puede aparecer un yacaré overo o el yacaré negro. No hay que molestar al animal. Hay que establecer un perímetro de cinco a diez metros, tratar de que no se acerquen niños, ni perros ni gatos. Lo que más nos sorprende es la gran cantidad de yarará que aparecen en la ribera. Por eso la gente tiene que se consciente de no molestarla, si uno se acerca se puede poner bastante agresiva y es muy venenosa", expresó Maida.

El oficial de la Brigada Ecológica remarcó que esta semana "se rescataron seis ciervos axis, 14 víboras yarará en Rosario, tres cerdos en Granadero Baigorria y un yacaré en Villa Gobernador Gálvez. Por suerte no hubo gente herida."

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