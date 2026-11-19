Una mujer de 32 años quedó bajo arresto en Rosario por la denuncia de un hombre que la invitó a cenar a su casa en un pueblo del centro santafesino

La PDI allanó la casa de la supuesta viuda negra en Zeballos al 3100.

Una mujer de 32 años fue detenida este miércoles en Rosario por un robo cometido hace tres meses en una ciudad ubicada en el centro de la provincia. Los investigadores creen que fue la viuda negra involucrada en una cita en la que la víctima se mareó y se quedó dormida tras beber agua saborizada .

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó el allanamiento a raíz de una denuncia en San Vicente , una localidad del departamento Castellanos. Según fuentes oficiales, Yanina E. participó en un plan delictivo junto a otras personas para facilitar su ingreso a la casa de un hombre mientras estaba indefenso.

El fiscal de Frontera, Pedro Machado , determinó que la sospechosa había ido a cenar con el fin de permitir la entrada de dos ladrones. De esta manera, la banda se llevó 10.000 dólares, otra suma de dinero en efectivo en pesos y varios elementos de valor .

Voceros de la Policía de Investigaciones (PDI) apuntaron que el robo ocurrió el último jueves 13 de agosto. La mujer fue a visitar al dueño de la vivienda para comer esa noche y quedarse a dormir en el domicilio.

Foto: PDI.

Mientras el propietario preparaba la comida, su invitada sirvió agua saborizada para ambos. Más tarde, la víctima empezó a sentirse mareada y decidió darse una ducha antes de recostarse.

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El anfitrión había quedado tendido boca abajo y se despertó de una forma muy violenta. Dos delincuentes le taparon la cara con una almohada, le taparon la boca con cinta y lo maniataron con precintos.

Mientras tenía las manos y los pies inmovilizados, los maleantes le pusieron un cuchillo en el cuello al dueño de casa para amenazarlo. Entonces comenzaron a exigirle que les diera dólares y el resto de una suma de dinero en efectivo.

Robo en San Vicente y allanamiento en Rosario

Los ladrones se llevaron los billetes de moneda estadounidense junto con 600.000 pesos argentinos. También sustrajeron una cadena de oro de 24 quilates, cinco relojes, tres teléfonos celulares y distintos perfumes.

El propietario del inmueble tardó unos minutos en reaccionar ante el robo. Cuando estuvo seguro de que los delincuentes no iban a regresar, se zafó de las ataduras para pedirle ayuda a un vecino.

Tras la denuncia realizada hace tres meses en San Vicente, la Brigada Operativa de Respuesta Inmediata (Bori) de la PDI fue a buscar a la supuesta viuda negra en un domicilio del barrio Echesortu. El allanamiento en Zeballos al 3100 dio resultados positivos en cuanto a la búsqueda de evidencia.

El operativo en el macrocentro de Rosario concluyó con el secuestro de cinco teléfonos móviles, dos perfumes, un par de zapatillas negras y unos zapatos del mismo color. Además, los investigadores se llevaron un automóvil Peugeot 207 blanco, 100.000 pesos en efectivo, dos camperas negras y un pantalón deportivo gris. En tanto, la acusada fue trasladada a Rafaela para continuar con el procedimiento.