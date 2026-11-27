El club de Grandoli y Lamadrid participa con nueve categorías. Unas 150 chicas practican este deporte, que es furor en la zona sur con el fútbol de la Rosarina

Para destacar. Mirian García con sus 52 años sigue jugando al fútbol y en la primera de Lamadrid. Es la única mujer a su edad disputando los torneos oficiales.

Renata Darchez : La jugadora que se inició en Lamadrid pasó por Newell's y ahora brilla en River Plate. En la foto vistiendo los colores del Rojinegro.

Renata Darchez : La jugadora que se inició en Lamadrid pasó por Newell's y ahora brilla en River Plate.

Renata Darchez : La jugadora que se inició en Lamadrid pasó por Newell's y ahora brilla en River Plate.

Rosarina. La gran familia del fútbol femenino de Lamadrid se convocó para cerrar la temporada 2026. Cerca de 150 chicas participan en los torneos de la Rosarina con nueve categorías en los torneos oficiales.

En el corazón del barrio Fonavi Municipal late muy fuerte el club Defensores Lamadrid. La entidad de la zona sur se transformó en un lugar fundamental para la práctica del fútbol femenino, y el masculino viene trabajando a la par. La institución se posicionó en la Asociación Rosarina de Fútbol como el club con más fichajes en esta disciplina. La flamante presidenta, Mónica Anahí Cárdenas, dialogó con Ovación.

“Comencé a fines de 2018, cuando un amigo me propuso armar una categoría mayor de fútbol femenina. Con el correr de los meses también me pidieron armar algunas categorías de inferiores. Ya en 2019 pusimos horarios de prácticas y ahí explotó el fútbol femenino, al punto que llegaron más de 180 jugadoras”, confió Cárdenas.

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Cárdenas hizo una reseña de los inicios en las competencias. “Entramos a participar en la liga Nueva Asociación de Fútbol Infantil de Rosario (Nafir) con el sueño de algún día entrar a la Asociación Rosarina de Fútbol. Todo se dio muy rápido, nos afiliamos en 2023 y ya llevamos cuatro años. Somos el club con más categorías femeninas. Con el correr de los años y con mucho esfuerzo, en 2019 formamos nuestra comisión. En dos gestiones fui secretaria y este año, desde el 17 de noviembre, asumí como presidenta del club”, contó.

En ese transcurso, fue convocada por la Asociación Rosarina. “Desde el año 2024 formo parte como dirigente y trabajo en el área del consejo auxiliar femenino. Es un lugar de privilegio, me siento orgullosa y agradecida por la confianza que me dieron el presidente Mario Giammaría y Silvina Giammaría, la directora ejecutiva de la casa”, contó.

Lamadrid crece a pasos agigantados

Cárdenas también agradeció el esfuerzo de todo Lamadrid. “En el club, el trabajo es a pulmón. Quiero destacar el crecimiento gracias a los aportes económicos, los materiales de trabajo y la ayuda de los padres de nuestras jugadoras. Hoy contamos con vestuario, cerramiento de cancha, bufett y próximamente tendremos más baños. Estamos trabajando en el crecimiento de las categorías femeninas, en la incorporación de niñas y mujeres al deporte, en la contención, en escuchar y apoyar a muchas jugadoras con sus familias. Esa es mi meta de cada día. También quiero destacar el compañerismo de mi comisión, siempre tuvimos el espacio que merecemos. El club también cuenta con categorías masculinas en fútbol infantil, inferiores y primera, que disputan los torneos de la Súper Liga Acar. Estamos bien encaminados, con los mismos objetivos. Nos destacamos por una frase: Lamadrid es grande por su gente”.

Para destacar. Mirian García con sus 52 años sigue jugando al fútbol y en la primera de Lamadrid. Es la única mujer a su edad disputando los torneos oficiales.

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Los inicios de Lamadrid

El nombre de Lamadrid surgió porque el grupo de personas conformó un equipo para jugar al fútbol y todos vivían en el Fonavi ubicado en Grandoli y Lamadrid. Ese elenco de veteranos utilizaron para jugar sus partidos de local un terreno abandonado, propiedad de la Municipalidad, ubicado en la calle Cepeda, entre Lamadrid y Gutiérrez, lugar que sigue utilizando Lamadrid gracias a un convenio entre el club y el municipio.

Renata Darchez: La jugadora que se inició en Lamadrid pasó por Newell's y ahora brilla en River Plate.

De Lamadrid a River

Renata Darchez, con solo 16 años, dio un salto importante en el fútbol femenino. La joven arquera comenzó en Lamadrid en 2018 (a los 8 años), luego pasó a Newell’s y actualmente integra el plantel de River Plate.

“Su primer fichaje se dio en 2022 en Newells. Su formación fue en las infantiles, en el predio de Malvinas. Luego pasó a inferiores, participó del selectivo 2023 en sub 14 y en 2025 estuvo en la preselección argentina con cuatro meses de entrenamiento”, contó Cárdenas.

Renata Darchez: La jugadora que se inició en Lamadrid pasó por Newell's y ahora brilla en River Plate.

Renata Darchez orgullo del fútbol rosarino

El crecimiento de Darchez tuvo su frutos. “Al comienzo del 2026, Renata fichó como la tercera arquera con 15 años en primera división de AFA y a mediados de junio pasó a préstamos al club River Plate, en el cual participó en liga Conmebol evolución, siendo parte del equipo campeón. Fue campeona con categoría sub16 de AFA y desde el 3 de diciembre viajará a Madrid (España), donde participará con River en varios amistosos internacionales”, señaló la presidenta.

Renata Darchez: La jugadora que se inició en Lamadrid pasó por Newell's y ahora brilla en River Plate. En la foto vistiendo los colores del Rojinegro.

“Quiero dejar un mensaje final que los sueños están para cumplirse y que se animen hacer lo que aman ella es un gran ejemplo de no rendirse jamas y que nadie te digas que no podes lograr tus sueños”, cerró Monica Cárdenas, que cuenta con un amplio equipo de colaboradores.