Efectivos de la División Económicos de la Policía de Investigaciones de Rosario realizaban este jueves a la mañana allanamientos en distintos puntos del centro de la ciudad por una causa judicial por estafas.
Agentes de la sección Delitos Económicos de la PDI realizaban procedimientos en inmuebles del Paseo del Siglo, Pichincha y barrio Belgrano
Efectivos de la División Económicos de la Policía de Investigaciones de Rosario realizaban este jueves a la mañana allanamientos en distintos puntos del centro de la ciudad por una causa judicial por estafas.
Según las primeras informaciones, los procedimientos se cumplieron en Oroño al 300, Córdoba al 1600 y en Marcos Paz al 3900, y fueron ordenados por la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos Teresa Granato.
Por el momento, no trascendieron más precisiones sobre el delito investigado como tampoco detalles sobre las personas perjudicadas por las maniobras.
Noticia en proceso.
Agentes de la sección Delitos Económicos de la PDI realizaban procedimientos en inmuebles del Paseo del Siglo, Pichincha y barrio Belgrano