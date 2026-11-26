La misión Dart impactó contra un asteroide hace cuatro años. Ahora la nave Hera se acercó al asteroide para evaluar los resultados

La nave espacial Dart de la Nasa desvió hace cuatro años un asteroide llamado Dimorphos en la primera prueba de defensa planetaria de la humanidad. Fue una misión digna de una película, cuyo objetivo era averiguar si es posible corregir el trayecto de un asteroide que se dirige a la Tierra. Ahora, los científicos están obteniendo una visión más detallada de sus resultados. Al parecer, fue un verdadero éxito.

La nave espacial Hera, de la Agencia Espacial Europea (ESA), llegó al asteroide para evaluar los daños e investigar qué ocurrió exactamente cuando Dart, o Prueba de Redireccionamiento del Asteroide Doble, impactó contra la roca espacial a una velocidad de 21.960 kilómetros por hora. Este miércoles se publicaron las primeras imágenes de la misión, con algunas observaciones iniciales sorprendentes: la presencia de un cráter del tamaño de un estadio que aplanó una de las caras anteriormente redondeadas del asteroide, y el inesperado hallazgo de rocas que lo rodean.

“Es un cráter enorme, casi tan grande como el propio cuerpo, lo cual es realmente espectacular”, dijo Sabina Raducan, científica planetaria del Instituto Internacional de Ciencias Espaciales, en Berna, Suiza, y de la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica, durante una conferencia de prensa en Berlín.

Lanzada en octubre de 2024, Hera llegó a Dimorphos hace tres semanas y actualmente se encuentra a unos 30 kilómetros de la roca espacial, que orbita alrededor de un asteroide más grande llamado Didymos. Ambos forman parte de lo que se conoce como un sistema de asteroides binarios. Ni Dimorphos ni Didymos representan un peligro para la Tierra, pero el tamaño de Dimorphos es comparable al de los asteroides que podrían amenazar nuestro planeta, lo que lo convierte en un escenario ideal para realizar pruebas.

Según las primeras observaciones, el impacto de la misión Dart en 2022 también causó que Dimorphos, que tiene 151 metros de diámetro, comenzara a girar de manera caótica. “Antes del impacto de Dart, Dimorphos se parecía más a nuestra propia Luna: siempre mostraba la misma cara. Ahora se mueve como un barril que se arroja por unas escaleras”, explicó Raducan.

El resto de Dimorphos no muestra indicios de cambios importantes. Según ESA, los campos de rocas que cubren otras regiones del asteroide tienen el mismo aspecto que en las imágenes captadas por Darten 2022.

Los astrónomos utilizaron telescopios terrestres para evaluar el impacto y sus consecuencias, y descubrieron que el tiempo que tarda Dimorphos en orbitar alrededor de Didymos se redujo 33 minutos, una variación mucho mayor de lo previsto.

Impacto, rocas y polvo

Aunque estaba claro que el impacto de Dart desplazó una gran cantidad de roca y polvo, la llegada de Hera representa la primera oportunidad para que los científicos comprendan en detalle las consecuencias de la misión y perfeccionen las tecnologías y estrategias que algún día podrían permitir desviar asteroides cuya trayectoria los lleve a impactar contra la Tierra.

La mayor sorpresa de las primeras observaciones de Hera es que cientos de rocas hasta ahora desconocidas rodean al par de asteroides. Más de 100 de ellas tienen un tamaño que va desde el de una pelota de fútbol hasta el de una electrodoméstico grande, dijo Naomi Murdoch, científica planetaria de la Universidad de Toulouse y miembro del equipo de la misión. “Cuando nos acercamos a Didymos y Dimorphos, nos dimos cuenta rápidamente de que los asteroides no estaban solos. De hecho, tenían mucha compañía”, dijo.

Y añadió: “Podemos afrontar estos desafíos y determinar qué enfoque de ingeniería podemos diseñar y desarrollar para sobrevivir. Así que hay una mezcla de entusiasmo y pánico”.

Según la ESA, esta información ayudará a mejorar los modelos utilizados para predecir cómo podrían responder otros asteroides a futuros intentos de desviación.

“Hace 66 millones de años, el impacto de un asteroide cambió el curso de la vida en la Tierra. Hoy, por primera vez en la historia, la humanidad está validando cómo evitar que un acontecimiento así vuelva a ocurrir”, dijo Ian Carnelli, director de la misión Hera.