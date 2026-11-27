La iniciativa también prohíbe promocionar las apuestas a través de plataformas, redes sociales, medios audiovisuales y publicidad exterior

El Senado en la sesión de anoche en donde se aprobó la ley que regula y controla las apuestas on line

El Senado convirtió en ley el proyecto de ley destinado a combatir la ludopatía y el fenómeno de las ciberapuestas , que prohíbe a los menores jugar en las plataformas online, y la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar en las indumentarias deportivas.

Bajo una fuerte presión de la Iglesia, la Cámara de Senadores sancionó por unanimidad el proyecto que apunta contra los casinos virtuales a los que recurren los jóvenes y endeudan a sus familias.

El peronismo y La Libertad Avanza (LLA) acordaron avanzar con la sanción de la iniciativa, que permanecía frenada desde hacía dos años y estaba a punto de perder estado parlamentario.

El proyecto se destrabó luego de una fuerte presión de la Iglesia para que se aprobara una normativa que busca dar respuesta a una problemática que afecta a miles de familias.

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El Gobierno pretendía aprobar el texto con modificaciones orientadas a combatir el juego ilegal, pero rechaza las fuertes restricciones a la publicidad. Una postura que también sostienen la AFA y distintos clubes deportivos, que reciben importantes aportes económicos de las empresas del sector.

Sin embargo, no solo el peronismo -que no había impulsado la aprobación del proyecto durante 2025, cuando era mayoría- y los bloques aliados de La Libertad Avanza respaldaban la iniciativa. También se sumaron algunos legisladores libertarios, como Agustín Coto y Luis Juez.

El eje, que los menores no apuesten

El eje central del proyecto es impedir que los menores de edad puedan apostar en plataformas digitales y establecer la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y las apuestas en línea.

La iniciativa también prohíbe promocionar las apuestas a través de plataformas y redes sociales, internet, tecnologías de la información y la comunicación, medios audiovisuales y publicidad exterior.

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Uno de los puntos más controvertidos es la prohibición del patrocinio de empresas de apuestas en la indumentaria deportiva, una modalidad extendida actualmente entre los principales clubes del país, que mantienen contratos comerciales con compañías del sector.

La restricción se amplía a los medios gráficos, radiales y televisivos, al emplazamiento de productos y a cualquier otro medio de comunicación existente o que pueda surgir en el futuro y que, como consecuencia de los avances tecnológicos, pueda utilizarse con los mismos fines.

La publicidad de apuestas

La publicidad solamente estará permitida dentro de casinos, bingos, hipódromos, otras casas de apuestas y agencias de lotería. Además, el proyecto establece penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes organicen o administren sistemas de captación de juegos de azar sin autorización de la jurisdicción competente.

La presidenta de la Comisión de Salud, Ivana Arrascaeta, sostuvo que "cada plataforma clandestina sin control de edad es una puerta abierta, cada cuenta prestada es una grieta en el sistema; este proyecto cierra esas puertas y esas grietas con firmeza y con garantía".

Desde el oficialismo, uno de los impulsores de la ley, Agustín Coto, afirmó: "Si hoy aprobamos esta ley, quiero que sepan que no venimos a fiscalizar moralmente a nadie. Este no es un tema de quién es bueno o es malo, sino de salud pública. Hay un límite y el límite son los chicos". (NA)